Trung Quốc: Khách thuê tích trữ hàng trăm chai nước tiểu trong phòng

Chủ căn nhà ở thành phố Nghĩa Ô thuộc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" khi phát hiện khách thuê tích trữ lượng nước tiểu lớn trong phòng, gây mùi hôi nồng nặc.

Bà Giả - chủ căn hộ - cho biết, người thuê phòng là một nam giới ngoài 40 tuổi. Người này thuê trọ căn phòng gần 2 năm. Thời gian qua, người đàn ông liên tục khất nợ khoản tiền 5.000 tệ (gần 20 triệu đồng) tiền thuê nên bà quyết định thu hồi lại căn nhà.

Chai đựng nước tiểu đặt khắp nơi trong nhà (Ảnh: WJ).

Giữa tháng 4 vừa qua, bà tới căn hộ để đổi mật mã khóa cửa ra vào thì phát hiện cảnh tượng gây sốc. Cửa mở ra, một mùi khó ngửi tỏa ra nồng nặc. Bên trong là cảnh tượng bừa bộn.

Khi nhìn kỹ, chủ nhà thấy hàng trăm chai nhựa (là vỏ chai nước ngọt loại 1,5 lít) chứa đầy nước tiểu bên trong. Những chai này chất đống ở hộc tủ, trên giường và dưới gầm giường. Thậm chí trong nhà vệ sinh cũng chứa đầy chai đựng nước tiểu. Trong khi đó, nhà vệ sinh khép kín đặt trong phòng vẫn có thể sử dụng bình thường.

Đầu giường chứa đầy đầu thuốc lá. Tường và điều hòa bị ám vàng bởi khói thuốc. "Cho khách thuê trọ hơn 10 năm, tôi chưa từng gặp phải trường hợp nào kinh khủng như vậy", bà Giả nói.

Trung Quốc: Căn phòng thuê bốc mùi khó chịu bởi cả trăm chai nước tiểu giấu ở giường (Nguồn video: Douyin).

Sau đó, người phụ nữ phải thuê thêm đội vệ sinh, thay nhau đổ số nước tiểu xuống bồn cầu suốt 2 tiếng mới xử lý xong. Người đàn ông được cho là đã ly hôn, có con gái mắc bệnh.

Cuối năm 2025, bà Giả định thu lại căn phòng, nhưng vị khách xin khất nợ với lý do gia cảnh khó khăn. Chủ nhà đồng ý cho ở thêm. Thời điểm đó, bà chưa kịp kiểm tra hiện trạng của căn hộ.

Vì không muốn làm to chuyện, chủ nhà yêu cầu khách trả đủ khoản tiền nợ kèm theo 500 tệ (gần 2 triệu đồng) phí dọn dẹp vệ sinh. Người đàn ông chấp nhận mọi yêu cầu trước khi rời đi.

Chia sẻ trường hợp của mình lên trang cá nhân, bà Giả bất ngờ khi đoạn video gây sốt trên nhiều nền tảng, thu hút hàng triệu lượt xem. Câu chuyện khiến dư luận Trung Quốc bất ngờ. Nhiều người không hiểu lý do vì sao người đàn ông không sử dụng trực tiếp nhà vệ sinh, lại tích trữ nước tiểu trong chai.

Không chỉ riêng trường hợp trên, tại Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông), một khách thuê trả phòng sau 5 năm cũng để lại căn nhà ngập rác.

Theo phản ánh, người thuê nhà là một cô gái 26 tuổi, sống tại đây từ năm 2019. Chủ nhà cho biết, khi tiếp xúc ban đầu, cô gái gây thiện cảm nhờ ngoại hình ưa nhìn, trắng trẻo, gọn gàng. Bởi vậy, ông không nghi ngờ gì trong suốt thời gian cho thuê.

Căn phòng trước khi khách tới thuê (trái) và sau khi khách rời đi (Ảnh: Sohu).

Đầu tháng 9/2024, người thuê thông báo không gia hạn hợp đồng. Chủ nhà yêu cầu kiểm tra hiện trạng để hoàn trả tiền cọc 6.000 tệ (khoảng 23 triệu đồng). Tuy nhiên sau đó người này bất ngờ mất liên lạc, không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn.

Khi mở cửa căn hộ, chủ nhà chết lặng vì cửa gần như bị chặn bởi rác. Bên trong, từ phòng khách, bếp, ban công đến cả trên giường đều ngập rác thải như hộp đồ ăn, quần áo và túi nilon. Mùi hôi nồng nặc bốc lên khắp nơi, sàn nhà đen kịt vì bám bẩn lâu ngày. Môi trường ô nhiễm đến mức “chuột cũng khó di chuyển”.

Do rác thải và mùi hôi đã thấm sâu, chủ nhà buộc phải vứt bỏ toàn bộ đồ nội thất. Việc dọn dẹp cũng rất vất vả, phải thuê 2 lao công chuyên nghiệp, làm liên tục suốt 2 ngày mới cơ bản xử lý xong. Tổng cộng hơn 10 xe rác được chở đi.

Nhiều chủ nhà khác cũng lên tiếng chia sẻ từng gặp tình huống tương tự. Một số ý kiến cho rằng nên kiểm tra phòng định kỳ để kịp thời phát hiện bất thường và chấm dứt hợp đồng nếu cần thiết.