Người đàn ông thoát nạn trong tích tắc khi vỉa hè bất ngờ sụt xuống

Ngày 12/3, lãnh đạo UBND phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận thông tin phản ánh và đang cho xử lý sự cố hư hỏng vỉa hè trên đường Trưng Nữ Vương.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh vỉa hè trước cửa hàng điện nước số 448 Trưng Nữ Vương bất ngờ bị sụt, tạo hố sâu.

Người đàn ông thoát nạn trong tích tắc khi vỉa hè bất ngờ bị sụp xuống (Video: Lanh Xinh).

Theo hình ảnh từ camera, lúc 12h38 cùng ngày, một người đàn ông mua hàng đi ra và di chuyển chiếc xe được một đoạn ngắn, phần gạch lát vỉa hè bất ngờ sập xuống, tạo thành hố lớn.

Tấm bê tông đậy cống đã gãy đôi (Ảnh: Hoài Sơn).

Sự việc xảy ra chỉ trong vài giây. Rất may, người đàn ông đã rời khỏi vị trí bị sự cố ngay trước đó nên không rơi xuống hố. Chủ cửa hàng cho biết nếu chậm khoảng một giây, người đàn ông này có thể đã gặp nguy hiểm.

Sau khi sự cố xảy ra, chủ cửa hàng đã dùng dây căng quanh khu vực để cảnh báo người dân, tránh đi lại gần vị trí hố.

Chủ cửa hàng dùng dây căng quanh khu vực hố để cảnh báo người dân (Ảnh: Hoài Sơn).

Ghi nhận tại hiện trường, hố rộng và dài mỗi chiều hơn 1m. Bên dưới là cống thoát nước, tấm bê tông đậy cống đã gãy đôi khiến phần vỉa hè phía trên mất kết cấu và sụt xuống.