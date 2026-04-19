Cả gia đình bỏ chạy khỏi mâm cơm vì rắn dài hơn 1m bò vào nhà

Tối 18/4, mạng xã hội Facebook lan truyền video trích xuất từ camera ghi lại cảnh một gia đình hoảng loạn bỏ chạy khi đang ăn cơm tối vì có rắn bò vào nhà.

Theo nội dung video, gia đình gồm 5 người lớn và một trẻ nhỏ nằm trong nôi, đang ăn tối và trò chuyện tại bàn ghế đặt ngoài sân. Bất ngờ, một con rắn xuất hiện ở sân rồi tiếp tục trườn vào nhà.

Cả gia đình hoảng hốt bỏ chạy vì con rắn bò vào nhà (Ảnh: Cắt từ clip).

Phát hiện sự việc, cả gia đình hoảng sợ, người chạy ra sân, người trèo qua ghế để thoát thân.

Chị Thu, trú xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh (trước đây thuộc xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên cũ) xác nhận là người đăng tải video.

"Hơn 18h30 ngày 18/4, gia đình tôi nghe tiếng động khi đang ăn cơm, nhìn sang thấy con rắn dài hơn 1m đang trườn qua. Ở đây, mùa này thỉnh thoảng có rắn vào nhà, nhưng gia đình tôi lần đầu gặp nên mọi người rất hoảng hốt", chị Thu kể.

Họ dùng gậy dài xua đuổi con rắn (Ảnh: Cắt từ clip).

Cũng theo chị Thu, loại rắn này có tên là ráo trâu. Gia đình chị đã dùng 2 thanh gậy dài xua đuổi con rắn ra khỏi nhà.

Rắn ráo trâu (hổ trâu, hổ vện) bò vào nhà chủ yếu do tìm kiếm thức ăn, nơi trú ẩn khi thời tiết nắng nóng gay gắt, mưa kéo dài hoặc ngập lụt. Loài này di chuyển nhanh, không có nọc độc, rất nhát nhưng có thể hung dữ tự vệ khi bị dồn ép.