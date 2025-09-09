"Cơn sốt Lê Hoàng Hiệp": Khi người lính bị biến thành thần tượng giải trí

Cơn sốt sau đoạn clip 3 giây

Thời gian qua, trong không khí cả nước hướng về những sự kiện trọng đại như Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước hay 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hình ảnh các chiến sĩ diễu binh, diễu hành đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.

Trong số đó, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp bất ngờ được đông đảo giới trẻ yêu mến chỉ nhờ một khoảnh khắc ngắn ngủi bước xuống xe. Đoạn video vỏn vẹn 3 giây nhanh chóng "nổi" trên mạng xã hội, trở thành biểu tượng cho khí chất người lính trong dịp đại lễ.

Lê Hoàng Hiệp được yêu mến từ đợt diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (Ảnh: Phong Vũ).

Tính đến nay, từ khóa #lehoanghiep ghi nhận hơn 85.000 video gắn thẻ, với tổng cộng trên 2,3 tỷ lượt xem theo số liệu từ nền tảng TikTok. Hiện tượng lan tỏa này được xem là hiếm hoi, khi nhân vật chính không phải nghệ sĩ hay người hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Từ sự yêu mến ban đầu, một làn sóng "thần tượng hóa" Thượng úy Lê Hoàng Hiệp nhanh chóng hình thành. Nhiều fanpage và nhóm cộng đồng mọc lên trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn thành viên.

Ở đó, người hâm mộ không chỉ chia sẻ hình ảnh của anh trong lễ diễu binh mà còn cập nhật cả những chi tiết đời sống riêng tư của anh. Tin tức về việc "Lê Hoàng Hiệp ở đâu, đi đâu, làm gì, yêu ai, trò chuyện cùng ai" thường xuyên được "rỉ tai nhau", để rồi hàng trăm, hàng nghìn người lại kéo đến nơi anh xuất hiện chờ đón.

Tại Hà Nội, trong thời gian trước và sau lễ diễu binh 2/9, hình ảnh chiến sĩ này bị người hâm mộ chen lấn, xô đẩy, kéo tay ngay tại nhà ga khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Không ít lần, gương mặt của anh lộ rõ vẻ khó chịu, còn đồng đội thì bất lực đứng chờ khi anh bị người hâm mộ vây kín. Nhiều lần Lê Hoàng Hiệp buộc phải nhờ lực lượng an ninh, thậm chí là cấp trên của mình "hộ tống" ra ngoài.

Tình trạng này tiếp diễn tại TPHCM sau khi Lê Hoàng Hiệp hoàn thành nhiệm vụ lễ diễu binh 2/9 trở về. Đám đông mang hoa, quà, băng rôn chờ sẵn ở ga tàu, đeo bám để chụp ảnh, quay video như thể chào đón một ngôi sao giải trí.

Hàng loạt nhóm người hâm mộ Thượng úy Lê Hoàng Hiệp được lập ra (Ảnh: Chụp màn hình).

Trên mạng, nhiều người còn khoe "chiến tích" khi tiếp cận được nhân vật. Những hành vi thái quá ấy không chỉ khiến chính người trong cuộc mệt mỏi, mà còn bị cho là làm méo mó hình ảnh đẹp vốn có của một quân nhân.

"Ngưỡng mộ là tốt, nhưng đừng biến thần tượng thành trò đùa", một bình luận được nhiều cư dân mạng đồng tình. Không ít ý kiến cho rằng việc hâm mộ cuồng nhiệt đang trở thành một "hội chứng" đáng lo ngại trong giới trẻ.

"Hiện tượng truyền thông đặc biệt"

Trao đổi với Dân trí, Thạc sĩ Lê Anh Tú - Giảng viên khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM - cho rằng trường hợp của Lê Hoàng Hiệp là điển hình cho sức mạnh của "nội dung do cộng đồng mạng tự tạo và lan tỏa" (UGC - User generated content).

"Một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng có thể trở thành trào lưu, xu hướng, nhưng nổi tiếng nhanh không đồng nghĩa với việc danh tiếng bền vững", chuyên gia phân tích.

Theo ông Tú, khác với nghệ sĩ vốn quen được hâm mộ, một quân nhân thường gắn liền sự nghiêm túc, kỷ luật và thậm chí gắn liền với hình ảnh quốc gia. Khi sự quan tâm vượt quá giới hạn, có thể khiến nhân vật lúng túng, ngại ngùng, thậm chí tránh né công chúng.

"Nếu sự hâm mộ chuyển sang hành vi đeo bám, xâm phạm đời tư, thì sự lan tỏa tích cực sẽ biến thành tác động tiêu cực", ông Tú nói.

Nam quân nhân bị đám đông vây kín, hò hét, xô đẩy và lôi kéo, phải nhờ đến sự hỗ trợ của đồng đội và lực lượng dân quân tự vệ mới có thể thoát ra ngoài (Ảnh: Phong Vũ).

Ông Tú cũng lưu ý, đa phần những người đeo bám, chen lấn xung quanh Lê Hoàng Hiệp là nữ giới trẻ tuổi. Sự hâm mộ mang "màu sắc giới tính" này vốn không có gì sai, nhưng khi được thể hiện bằng hành vi quá khích lại trở nên nhạy cảm, dễ tạo cảm giác ngược chiều.

"Với nghệ sĩ nam, việc fan nữ reo hò, đụng chạm cơ thể có thể được xem là bình thường trong showbiz, mặc dù cũng có nhiều trường hợp quá khích bị lên án.

Còn với quân nhân - người khoác trên mình quân phục, đại diện cho hình ảnh kỷ luật và nghiêm túc - thì những hành vi ấy dễ gây phản cảm, khiến chính nhân vật khó xử và công chúng nhìn vào cũng thấy không phù hợp", ông Tú nhấn mạnh.

Chuyên gia này cũng cảnh báo, với nghệ sĩ, nếu nhận được sự quan tâm, yêu mến thái quá, thì đã có quản lý, bảo vệ để kiểm soát tình huống, nhưng với quân nhân thì khác.

"Có thể thấy, nghệ sĩ có thể lập fanpage riêng chẳng hạn, để cập nhật thông tin và không ảnh hưởng đến đời tư, nhưng quân nhân lại là một trường hợp đặc biệt, khó có thể làm như vậy. Do đó, cộng đồng cần giữ khoảng cách, văn minh để bảo vệ hình ảnh đẹp của chính thần tượng của mình", ông Tú nói.

Hiện tượng Lê Hoàng Hiệp cho thấy, trong kỷ nguyên mạng xã hội, bất cứ ai cũng có thể trở thành tâm điểm chỉ nhờ một khoảnh khắc. Song, sức nóng ấy vừa là cơ hội, vừa là thách thức.

Tính đến nay, từ khóa #lehoanghiep ghi nhận hơn 2,3 tỷ lượt xem theo số liệu từ nền tảng TikTok (Ảnh: Chụp màn hình).

Một quân nhân không phải ngôi sao giải trí. Sự yêu mến, ngưỡng mộ nếu được thể hiện chừng mực sẽ góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người lính trong lòng công chúng.

Tuy nhiên, nếu đi quá xa, nó không chỉ gây áp lực cho cá nhân, mà còn làm tổn hại đến giá trị thiêng liêng của hình ảnh quân đội - biểu tượng gắn liền với sự kỷ luật, trách nhiệm và danh dự quốc gia.