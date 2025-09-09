Cô bé giật đồ cúng cô hồn lễ phép gây sốt, chủ nhà tiết lộ chuyện phía sau

Trong video, một bé gái nhỏ tuổi rụt rè tiến đến mâm cúng rằm tháng 7 đặt bên vỉa hè một đoạn đường đông đúc, nhìn vào bên trong nói: “Con xin nha chú”, rồi cẩn thận gói gọn hộp vịt quay.

Thấy hộp thức ăn quá to, bé còn gọi người ông lớn tuổi từ bên kia đường sang bưng phụ. Trước khi rời đi, cô bé không quên cúi đầu lễ phép: “Cảm ơn chú nha!” và liên tục nhún nhảy vui vẻ vì giật cô hồn thành công mà chẳng cần chen lấn với ai.

Khoảnh khắc bé gái xin được giật cô hồn hút triệu lượt xem (Video: Mót Apple).

Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy được anh Bùi Danh Chính (SN 1992, quê Quảng Ngãi, chủ tiệm điện thoại) tình cờ ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội TikTok. Clip nhanh chóng lan tỏa với hơn 7,2 triệu lượt xem, sau đó tiếp tục lan rộng sang nhiều nền tảng, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Nhiều người bình luận khen ngợi sự lễ phép, ngoan ngoãn của bé gái: “Một em bé nghèo nhưng văn minh hơn nhiều người lớn khác”, “Xem mà hồi hộp sợ ai giật mất của nhỏ” hay “Có ai giống mình, xem mà vừa cười lại vừa thương em”.

Cô bé cẩn thận xin phép trước khi giật cô hồn (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Chính kể: “Ngày hôm đó cũng như mọi dịp rằm tháng 7, tôi bày mâm cúng trước cửa tiệm với con vịt quay và một ít trái cây. Bé gái trong clip thì ở ngay đối diện hay ra chơi với ông nội làm nghề vá xe ngoài lề đường, mấy anh em của bé cũng thường nằm ngủ ngay chỗ đó".

Khi anh vừa cúng xong thì bé gái chạy sang, lễ phép xin. Hình ảnh ngoan ngoãn, khác hẳn cảnh chen lấn, hỗn loạn thường thấy mỗi mùa giật cô hồn, khiến anh Chính lấy điện thoại quay lại, không ngờ đoạn clip sau đó lại lan truyền mạnh mẽ đến vậy.

Anh Chính không ngờ video tình cờ quay cảnh cô bé lễ phép giật cô hồn lại lan tỏa mạnh đến vậy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo anh Chính, những đợt cúng khác trong năm, anh vẫn thường mang bánh trái chia cho gia đình bé gái. Có hôm, anh mang thức ăn qua thấy ông cháu đã ngủ say, anh lặng lẽ đặt phần ăn ngay bên cạnh mà không gọi dậy. Lâu dần thành thói quen, cứ đến ngày rằm hoặc 16 âm lịch, anh đều dành sẵn ít đồ cho em.

Ở các tỉnh miền Nam, tục lệ giật cô hồn vốn quen thuộc mỗi dịp tháng 7 âm lịch. Mâm cúng được bày ra trước cửa cho những vong linh vất vưởng, đồng thời cũng để chia sẻ lộc cho người nghèo.

Tuy nhiên, nhiều năm gần đây, hình ảnh người lớn xô đẩy, tranh cướp, thậm chí xông vào tận nhà khiến phong tục này bị biến tướng. Chính vì vậy, việc một cô bé nghèo nhưng lễ phép, đàng hoàng cúi đầu xin, còn quay lại nói lời cảm ơn, đã khiến dư luận chú ý.

Theo lời anh Chính, hôm đó may mắn chỉ có mình cô bé đến giật cô hồn. Vì cửa tiệm nằm ngay ngã tư đông người qua lại, nếu bé đến chậm vài phút có lẽ mâm cúng cũng chẳng còn nguyên.

“Em cũng nhiều thiếu thốn, nhưng rất ngoan. Tôi nghĩ mình giúp được chút gì thì giúp. Clip lan tỏa thế này, tôi cũng mừng vì nhiều người biết đến để hỗ trợ thêm cho em”, anh Chính bày tỏ.