Cô gái phải tẩy trang 5 lần vì quá đẹp, tung ảnh thuở nhỏ làm bằng chứng

Hồ Hinh Di trở thành cái tên được nhiều người tìm kiếm trên mạng xã hội sau sự cố trong kỳ thi tuyển sinh vào một trường nghệ thuật ở Bắc Kinh (Trung Quốc) hồi tháng 1.

Tại đây, các thí sinh được yêu cầu không trang điểm, phải giữ nguyên gương mặt mộc để ban giám khảo có sự công bằng trong việc đánh giá ngoại hình và thần thái tự nhiên của từng người.

"Ban giám khảo yêu cầu tôi phải tẩy trang thật sạch. Thậm chí, giám khảo còn cọ mạnh lên mặt tôi, kéo lông mi xem thật hay giả", Hồ Hinh Di chia sẻ.

Vụ việc nhanh chóng gây sốt trên nhiều nền tảng mạng xã hội nước này với các ý kiến trái chiều.

Cô gái bị giám khảo yêu cầu tẩy trang 5 lần vì nghi ngờ dùng phấn trang điểm trước buổi thi môn nghệ thuật (Ảnh: WJ).

Trên thực tế, giới chuyên môn cho rằng, việc yêu cầu thí sinh tẩy trang trước khi thi nghệ thuật không phải là quy định mới. Các kỳ thi trước đó tại những trường đại học liên quan tới nghệ thuật ở quốc gia này đều áp dụng quy định tương tự.

Được biết, Hồ Hinh Di là một trong những thí sinh dự thi ngành nghệ thuật phát thanh, dẫn chương trình thuộc Đại học Truyền thông Trung Quốc.

Sau kỳ thi này, cô gái 18 tuổi cho biết đã vượt qua cuộc khảo sát và xếp hạng thứ 17 toàn quốc.

Ngày 15/9, từ khóa "nữ sinh bị yêu cầu tẩy trang 5 lần vì quá xinh đẹp" tiếp tục vào top tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo. Hồ Hinh Di cho biết, cô vừa tham dự lễ khai giảng tại khoa Phát thanh truyền hình thuộc Đại học Truyền thông Trung Quốc .

Được biết, cô là thủ khoa khu vực Bắc Kinh trong kỳ thi này. Tiết lộ về cuộc sống hiện tại, Hồ Hinh Di cho biết, cô bất ngờ khi được nhiều người biết tới hơn.

Hồ Hinh Di chia sẻ ảnh thời thơ ấu (Ảnh: Weibo).

Thậm chí, khi hình ảnh của cô được chia sẻ nhiều trên các nền tảng trực tuyến, không ít ý kiến nói rằng đây là ảnh được tạo ra nhờ trí tuệ nhân tạo (AI) chứ không phải người thật.

Trong ảnh, cô gái sở hữu làn da trắng mịn, khuôn mặt trái xoan thanh tú, chiếc mũi nhỏ nhắn và đôi mắt to tròn long lanh.

"Việc được nhiều người chú ý cũng gây cho tôi không ít rắc rối. Do bị bàn tán quá nhiều, tôi quyết định chia sẻ một số hình ảnh thời ấu thơ để làm bằng chứng", cô gái đến từ Bắc Kinh cho biết.

Trong bức ảnh vừa được cô đăng tải ngày 16/9, người xem có thể thấy các đường nét trên gương mặt của cô hiện tại gần như không khác nhiều so với trước.

"Xinh từ bé là có thật. Ảnh của Hinh Di hồi nhỏ như búp bê. Không chỉ xinh xắn, cô ấy còn có nền tảng học vấn đáng nể", một tài khoản Weibo nhận xét.

Hồ Hinh Di vốn là học sinh của Trường Thực nghiệm ngoại ngữ Hải Điền ở Bắc Kinh. Cô cao 1,72m và nặng 45kg. Từ nhỏ, cô bộc lộ nhiều năng khiếu như âm nhạc, bơi lội, thư pháp...

Cô từng thổ lộ ước mơ muốn trở thành người dẫn chương trình nên đã quyết định dự thi vào khoa Phát thanh truyền hình của Đại học Truyền thông Trung Quốc. Kỳ thi này, cô đạt được số điểm rất cao là 274 điểm.

Trước đó, một trường hợp của cô dâu người Hồi, đến từ tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) cũng bị nghi ngờ là sản phẩm của công nghệ AI vì quá xinh đẹp.

Cô dâu người Hồi đến từ Cam Túc gây xôn xao vì quá xinh đẹp (Ảnh: Weibo).

Trong lễ cưới diễn ra vào tháng 4, cô dâu 25 tuổi mặc trang phục truyền thống của người Hồi, gây ấn tượng nhờ làn da mịn màng, gương mặt có ngũ quan cân đối.

Sau đó, người nhà cô dâu quyết định đăng tải đoạn video kéo dài 3 phút ghi lại hình ảnh cô gái để mặt mộc làm bằng chứng. Lúc này, dư luận Trung Quốc mới tạm dừng những bàn tán.