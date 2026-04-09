Cô gái Nhật xinh đẹp "phải lòng" chàng quản lý Việt Nam

Chuyện tình giữa quản lý và nhân viên

Năm 2014, anh Lê Chiêu Đức đặt chân đến Nhật Bản với ý định du học rồi trở về Việt Nam. Nhưng anh không ngờ, mình lại có cơ duyên gắn bó với đất nước này lâu hơn dự tính khi gặp được một nửa định mệnh - cô gái tên Nakamura Mio, kém anh 5 tuổi.

Mùa hè năm 2018, Mio - cô gái có vẻ ngoài trong trẻo với đôi má lúm đồng tiền - đến Tokyo học tập và xin làm thêm tại một quán nhậu. Tại đây, cô gặp Lê Chiêu Đức - chàng trai Việt sinh năm 1994, làm quản lý của quán.

Ấn tượng ban đầu của Mio về Đức không mấy dễ chịu bởi chàng trai Việt khi ấy thường mặc đồ đen, ít nói và lạnh lùng. Cô chỉ sợ mình làm sai việc sẽ bị quản lý nhắc nhở.

Về phía Lê Chiêu Đức, ban đầu, anh giữ khoảng cách, chỉ trao đổi những nội dung liên quan đến công việc. Nhưng theo thời gian, những cuộc trò chuyện dần kéo hai người lại gần.

Đêm Giáng sinh năm đó, giữa không gian lung linh ánh đèn, Đức lấy hết can đảm tỏ tình và được Mio đón nhận tình cảm. Mối quan hệ của đôi bên càng bền chặt theo thời gian.

Yêu một cô gái Nhật, Đức trải qua nhiều bất ngờ, từ chuyện hẹn hò “chia đôi tiền” đến cách Mio tôn trọng không gian riêng của người yêu. Tất cả đều khác với những gì anh từng quen. “Cô ấy không đòi hỏi, không kiểm soát. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất thoải mái và được tôn trọng”, anh nói.

Mối quan hệ của đôi bên càng bền chặt theo thời gian (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Song, tình yêu của họ không phải lúc nào cũng thuận lợi. Mio không may mất mẹ từ sớm, được bố nuôi dưỡng trong sự yêu thương và bao bọc.

Khi biết con gái duy nhất yêu người nước ngoài, ông Satoshi không phản đối nhưng cũng không hoàn toàn yên tâm. Trong lần gặp đầu tiên, ông đặt ra hàng loạt câu hỏi về tương lai, công việc, kế hoạch cuộc sống của Đức.

“Khi ấy, ba không nói thẳng là không đồng ý, nhưng tôi hiểu mình cần chứng minh nhiều hơn”, Đức chia sẻ.

Sau đó, ông Satoshi còn viết một bức thư dài cho con gái, bày tỏ những lo lắng khi lấy chồng xa xứ.

Cặp đôi có nhiều kỷ niệm ngọt ngào bên nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để thuyết phục bố, cặp đôi đã cùng nhau xây dựng một kế hoạch rõ ràng cho tương lai từ công việc, tài chính, thời điểm ổn định cuộc sống… tất cả đều được trình bày cụ thể.

Sự chân thành và nghiêm túc của chàng trai Việt cuối cùng cũng khiến người bố Nhật Bản yên tâm. Tháng 9/2019, sau hơn một năm yêu nhau, Đức và Mio đăng ký kết hôn và cùng nhau vun đắp cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Cuộc gặp lần đầu đầy cảm xúc giữa hai thông gia Việt - Nhật

Cặp đôi kết hôn đã 7 năm nhưng mới đây hai bên thông gia mới có dịp gặp mặt trực tiếp. Trước đó, bà Lê Thị Phương (60 tuổi) - mẹ của anh Đức và ông Nakamura Satoshi (61 tuổi) - bố của Mio chỉ trò chuyện qua những cuộc gọi video ngắn ngủi, gần như họ không thể cảm nhận được sự cởi mở hay nhiệt thành do bất đồng ngôn ngữ.

Lê Chiêu Đức lần đầu đưa mẹ sang Nhật Bản (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đầu năm 2026, anh Đức đưa mẹ sang Nhật Bản để gặp gỡ thông gia, cũng là để bà hiểu về nơi vợ chồng con trai mình sinh sống nhiều năm. Ban đầu, anh và vợ dự định sẽ đứng ra làm phiên dịch cho hai bên. Song, ông Satoshi đã chủ động nghĩ ra một cách khác.

“Ban đầu, bố vợ tôi tập nói vài câu tiếng Việt để chào hỏi nhưng không thành. Cuối cùng, ông quyết định dùng ứng dụng dịch trên điện thoại. Cách này không ngờ lại hiệu quả, gần như không có sai sót mà đem lại không khí rất tự nhiên cho đôi bên”, Đức kể.

Trong buổi gặp, hai người lớn tuổi ngồi cạnh nhau, mỗi người cầm một chiếc điện thoại. Họ nói từng câu, chờ máy dịch, rồi đưa cho nhau nghe.

Ông Nakamura Satoshi mở lời, nói bằng tiếng Nhật, chỉ tích tắc, ứng dụng đã dịch sang tiếng Việt: "Rất vui được gặp bạn. Tôi là Nakamura Satoshi, là bố của Mio Nakamura".

Bà Phương liền đáp lời: "Tôi là Phương, mẹ của Lê Chiêu Đức. Rất vui được gặp bạn. Mong bạn giúp đỡ cho 2 đứa". Nghe phần chuyển ngữ sang tiếng Nhật, ông Satoshi liên tục gật đầu và mỉm cười, bắt tay bà thông gia người Việt.

Ông không giấu được sự xúc động khi cô con gái bé bỏng không may thiếu hơi ấm của mẹ từ nhỏ nay được đón nhận tình cảm chân thành của một người mẹ đến từ một đất nước xa xôi.

Con lấy vợ Nhật, bà mẹ Việt dùng cách đặc biệt trò chuyện với thông gia (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Những lời thăm hỏi giản đơn nhưng vô cùng chân thành, minh chứng cho sự gắn kết tình cảm bền chặt giữa hai gia đình vốn khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ. Sự kiên nhẫn và thiện chí của hai mái đầu bạc với sự trợ giúp của công nghệ đã giúp hai bên trở nên gần gũi hơn.

“Nhìn mẹ và bố vợ ngồi nói chuyện qua ứng dụng dịch trên điện thoại mà vẫn cười rất vui, tôi thấy mọi khoảng cách dường như không còn quan trọng nữa”, Đức chia sẻ.

Với bà Lê Thị Phương, chuyến đi này không chỉ là cuộc gặp thông gia mà còn là lần đầu tiên bà đặt chân tới Nhật Bản.

Người phụ nữ không khỏi ngạc nhiên về sự phát triển của đất nước này. Bà liên tục khen đường phố sạch sẽ, an ninh đảm bảo khi xe đạp, xe máy để đầy ngoài đường mà không lo mất trộm.

Sang Nhật đúng mùa hoa anh đào nở rộ, người mẹ Việt còn cùng các con và thông gia mặc kimono chụp ảnh, đi thăm núi Phú Sĩ...

Theo Lê Chiêu Đức, nhờ áp dụng cách trò chuyện qua ứng dụng, mọi buổi đi chơi, đi ăn... trở nên tự nhiên hơn. Mẹ và bố vợ của anh dần dần sử dụng ứng dụng dịch thuần thục. Từ chỗ không biết gì, giờ đây cả hai có thể tự nhắn tin, hỏi thăm nhau.

Cả hai đều cảm nhận rằng, không nhất thiết phải nói quá nhiều mà quan trọng là sự chân thành trong cách đối xử. Khi cả hai bên cố gắng và hướng về hạnh phúc của các con, mọi rào cản đều có thể vượt qua.

Bà Phương ghé thăm Nhật đúng mùa hoa đẹp nhất (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhìn lại hành trình của mình, Đức cho rằng, điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ không phải là sự tương đồng, mà là cách hai người và hai gia đình học cách chấp nhận khác biệt. Trong hôn nhân, nếu đôi bên yêu thương thật lòng, biết vun vén cho gia đình thì đó đã là điều hạnh phúc nhất.