Chuyện tình “chị - em” của thủ môn điển trai và cô gái ở Hà Nội

Tỏ tình ngay lần đầu gặp mặt, khoảng cách là phép thử

Quan Văn Chuẩn (25 tuổi, hiện là thủ môn của Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội) sinh trong một gia đình người Tày ở Tuyên Quang, còn Dương Hà (29 tuổi) là cô gái lớn lên ở Hà Nội.

Khác biệt về tuổi tác, công việc và môi trường sống nhưng mối lương duyên lại gắn kết cặp đôi này với nhau suốt 6 năm qua. Cả hai vừa tổ chức một đám cưới cách đây ít lâu để tiếp tục viết lên những trang mới trong hành trình hạnh phúc.

Quan Văn Chuẩn và Dương Hà quen nhau qua mạng xã hội.

Dương Hà chia sẻ, cả hai quen nhau qua mạng xã hội năm 2020. Quan Văn Chuẩn là người chủ động gửi lời mời kết bạn và 6 tháng sau, cả hai mới bắt đầu nhắn tin trò chuyện. Năm ấy, Chuẩn mới 19 tuổi, đang trong giai đoạn đào tạo, vẫn là cái tên chưa thực sự nổi bật trên sân cỏ.

“Tôi vốn không đam mê bóng đá nên ban đầu không biết anh ấy là ai. Thấy anh ấy mặc áo cầu thủ, tôi mới chụp màn hình gửi cho bạn thân”, Hà nhớ lại.

Người bạn thân nhận ra Chuẩn là một cầu thủ và “xúi” Hà trả lời tin nhắn. Khi đó, cô cũng đang độc thân, nên cuộc trò chuyện bắt đầu một cách nhẹ nhàng. Chàng cầu thủ trẻ mở đầu bằng câu nhắn “Chào em!” nhưng khi biết Dương Hà hơn mình 4 tuổi liền vội đổi cách xưng hô sang “chị - em”.

Sự chênh lệch về tuổi tác khiến cô gái Hà Nội không quá mặn mà với mối quan hệ này bởi bản thân luôn hướng đến hình mẫu bạn trai hơn tuổi, trưởng thành.

Tuy nhiên, càng trò chuyện mỗi ngày, cô gái càng nhận ra những điểm cuốn hút từ “người em online”. Ngày nào cô cũng nhận được tin nhắn hỏi han, quan tâm chân thành.

Còn Chuẩn thì ấn tượng với gương mặt xinh xắn và cách nói chuyện thông minh của Dương Hà. Chàng trai biết cô tốt nghiệp ngành ngân hàng nhưng vẫn học tiếp lên thạc sĩ bằng sự quyết tâm và nỗ lực. Một tháng sau lần nhắn tin đầu tiên, có dịp lên Hà Nội thi đấu, Chuẩn ngỏ lời hẹn gặp “chị Hà".

Lần đầu gặp gỡ, Dương Hà ấn tượng với Quan Văn Chuẩn không chỉ bởi ngoại hình cao ráo điển trai, vẻ khỏe khoắn của một cầu thủ mà còn bởi sự trưởng thành vượt tuổi. “Vì tự lập từ nhỏ nên anh ấy suy nghĩ rất chín chắn”, Hà chia sẻ.

Ngay trong buổi gặp đầu tiên, Chuẩn đã mạnh dạn tỏ tình. Dương Hà chia sẻ, cô không quá bất ngờ, bởi trước đó, khi trò chuyện qua mạng, cô đã cảm nhận được tình cảm của đối phương. Cô gật đầu đồng ý bởi cảm nhận được tình cảm chân thành ấy.

Tình yêu của cặp đôi bắt đầu từ cuối năm 2020 và ngày càng bền chặt. Công việc của Chuẩn gắn với lịch tập luyện và thi đấu dày đặc, thời gian dành cho bạn gái vì thế trở nên hiếm hoi. Cả hai không có những chuyến du lịch dài ngày hay những buổi hẹn hò cuối tuần như nhiều cặp đôi khác.

Có khi gặp nhau, cả hai chỉ kịp ăn với nhau một bữa cơm rồi Chuẩn lại trở về câu lạc bộ. Song chính sự xa cách ấy lại trở thành phép thử để tình cảm của họ càng thêm bền chặt.

Chuyến đi châu Âu đáng nhớ và đám cưới hạnh phúc

Suốt thời gian đầu yêu nhau, cả hai gần như giữ kín chuyện tình cảm. Chỉ đến khi Chuẩn thi đấu nổi bật tại U23 châu Á 2023, hình ảnh của anh và người yêu bất ngờ xuất hiện trên báo chí, gia đình Dương Hà mới biết con gái đang yêu một cầu thủ.

Mới nghe tin, bố mẹ Dương Hà không khỏi lo lắng khi con rể tương lai theo nghiệp bóng đá, lại ít tuổi hơn con gái. Song mọi băn khoăn dần tan biến khi Hà đưa Chuẩn về ra mắt.

“Bố mẹ tôi cảm nhận được người đàn ông tôi chọn sống tình cảm, biết lo cho gia đình, trưởng thành và tử tế. Từ chỗ dè dặt, gia đình dần chuyển sang yêu quý và tự hào về anh ấy”, Dương Hà tâm sự.

Cặp đôi chụp ảnh cưới ở Pháp.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của cả hai là chuyến đi châu Âu tự túc trước khi cưới. Để có được chuyến đi ấy, họ đã lên kế hoạch suốt nửa năm, cân đối cả thời gian lẫn công việc và tài chính. Tại Paris (Pháp), cặp đôi chụp ảnh cưới, lưu lại những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa sau quãng thời gian dài yêu nhau.

Hành trình tình yêu của họ bước sang một trang mới với đám cưới diễn ra trong không khí ấm cúng, hiện đại nhưng vẫn có những điểm nhấn riêng. Cặp đôi có màn khiêu vũ khiến nhiều người bất ngờ. Quan Văn Chuẩn thường ngày quen với môn thể thao thể hiện sự bản lĩnh, mạnh mẽ đã kiên trì luyện tập những bước nhảy uyển chuyển, nhẹ nhàng để cùng vợ trình diễn trong lễ cưới.

Trong đám cưới, cả hai còn cùng bạn bè và các cầu thủ ký tên lên quả bóng - biểu tượng cho sự nghiệp của chú rể - như một cách lưu giữ kỷ niệm.

Trên trang cá nhân, Quan Văn Chuẩn dành những lời ngọt ngào nhất cho bạn đời: “6 năm bên nhau, chúng mình vừa là người yêu, vừa là bạn, cùng nhau trưởng thành và giúp nhau hoàn thiện hơn mỗi ngày. Tụi mình đã học cách lắng nghe, nhường nhịn và để hôm nay có thể đứng cạnh nhau, gọi nhau là gia đình”.

Đáp lại, Dương Hà cũng bày tỏ, cô cảm thấy hạnh phúc vì hôn nhân của cả hai được vun đắp bằng tình yêu, sự bao dung và chân thành.

Quan Văn Chuẩn là thủ môn tài năng thuộc biên chế Hà Nội FC và là gương mặt quen thuộc ở các cấp độ tuyển trẻ Việt Nam. Anh được đánh giá là thủ môn có phản xạ nhanh nhạy, khả năng chơi chân tốt và một tâm lý thi đấu vững vàng. Anh từng giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải U23 Đông Nam Á năm 2023.

