Chuyện tình yêu đồng giới của Tân Thủ tướng Hà Lan và VĐV Olympic

Lễ nhậm chức diễn ra vào ngày 23/2, lãnh đạo đảng D66 - ông Rob Jetten ghi dấu ấn là người đồng tính công khai đầu tiên đứng đầu chính phủ Hà Lan - quốc gia tiên phong hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính từ năm 2001.

Trước ông Jetten, kỷ lục Thủ tướng trẻ nhất Hà Lan thuộc về Ruud Lubbers khi ông nhậm chức vào năm 1982 ở tuổi 43. Việc một chính trị gia 38 tuổi nắm quyền điều hành đất nước được xem là bước chuyển thế hệ đáng chú ý trong nền chính trị tại Hà Lan.

Khoảnh khắc đời thường của Tân Thủ tướng Hà Lan và vị hôn phu (Ảnh: Nicolás Keenan).

Với gương mặt sáng sủa và phong thái chỉn chu, hình ảnh ông Jetten tự tin bước trên thềm Cung điện Huis ten Bosch trong lễ tuyên thệ gây chú ý với truyền thông quốc tế. Nhiều hãng tin nhận định đây là biểu tượng của lớp lãnh đạo mới trẻ trung, hiện đại.

Đặc biệt, trong lễ tuyên thệ, nam vận động viên khúc côn cầu người Argentina Nicolás Keenan chính thức bước vào với vai trò là "Đệ nhất phu quân" của Hà Lan.

Trên trang cá nhân của mình, vị Đệ nhất phu quân 28 tuổi chia sẻ khoảnh khắc người bạn đời trong bộ lễ phục kèm theo dòng trạng thái "Chính là ngày hôm nay".

"Chính trị gia cũng là con người, chúng tôi thậm chí yêu say đắm"

Chuyện tình của Tân Thủ tướng Hà Lan và nam VĐV Olympic bắt đầu từ năm 2022. Khi đó, Keenan - người sinh ra tại Buenos Aires (Argentina), sống tại The Hague (Hà Lan) để thi đấu cho một câu lạc bộ khúc côn cầu địa phương.

Keenan từng đại diện cho Argentina tham dự các kỳ Olympic. Bên cạnh thể thao, anh còn được biết tới là người có phong thái cuốn hút, nhưng cuộc sống đời tư kín tiếng.

Hai người sống chung một khu phố, thường xuyên chạm mặt ở quán cà phê hay siêu thị. Sau vài tương tác trên mạng xã hội, Jetten là người chủ động nhắn tin để làm quen. Khi đó, Keenan thậm chí chưa biết rõ đối phương là ai.

Cả hai đính hôn vào tháng 11/2024 (Ảnh: Elpais).

Thời điểm đó, Jetten vừa khép lại mối quan hệ kéo dài 8 năm. Là nhà lãnh đạo Đảng D66, khi từng giữ chức vụ Bộ trưởng Khí hậu và Năng lượng, ông thẳng thắn chia sẻ quan điểm: "Chính trị gia cũng là con người và chúng tôi thậm chí yêu say đắm".

Trong khi đó, nam VĐV Keenan từng rơi vào khủng hoảng tâm lý sau thất bại ở Olympic Tokyo, cha mẹ ly hôn và chia tay bạn gái. Sự xuất hiện của vị chính trị gia giúp anh cân bằng lại cuộc sống.

Vào giai đoạn đầu khi mới hẹn hò, Keenan từng yêu cầu đối phương xóa bình luận trên mạng xã hội. Khi chạm mặt bạn bè lúc ăn sáng, anh giả vờ không quen biết người yêu.

Nhưng tình yêu của Jetten giúp Keenan vượt qua mặc cảm. Năm 2023, anh công khai bản thân là người song tính.

Cái kết của chuyện tình đẹp

Không chỉ dừng ở chuyện tình cảm cá nhân, cả hai còn sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để góp phần thay đổi nhận thức về cộng đồng LGBTQ+ trong cả chính trị và thể thao.

Vào tháng 11/2024, cả hai thông báo đính hôn, chia sẻ khoảnh khắc chiếc nhẫn kèm theo dòng thông báo "Không bao lâu nữa, chúng tôi là 2 chú rể".

"Chưa ai mang tới cho tôi cảm giác kết nối mạnh mẽ như khi ở bên Jetten. Điều này giúp tôi tự tin bước trên con đường của mình, không phải che giấu bản thân", Keenan nói.

Được biết, đến nay, thế giới ghi nhận 10 người thuộc cộng đồng LGBTQ+ từng giữ chức vụ đứng đầu chính phủ (Thủ tướng hoặc Tổng thống).