Vụ bữa cơm bình dân 640.000 đồng: Quán được xây dựng trên đất nông nghiệp

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, đầu năm 2026, bà Trần Thị Minh Trinh thuê quán ăn của ông L.Q.H. (phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi) và đổi tên thành quán cơm Bà Chín.

Quán ăn này nằm trên thửa đất số 2655, thuộc tờ bản đồ địa chính số 68 của xã Nghĩa Giang (Quảng Ngãi). Tháng 4, một người dân gửi đơn thư đến cơ quan chức năng phản ánh việc ông H. đã xây dựng công trình trái phép.

Cơ quan chức năng xác định nhiều hạng mục của quán cơm này được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp (Ảnh: Quốc Triều).

Phòng Kinh tế xã Nghĩa Giang đã kiểm tra và xác định ông H. có vi phạm khi xây dựng công trình. Theo đó, thửa đất số 2655, có diện tích hơn 2.725m2, trong đó có 200m2 đất ở, phần còn lại là đất trồng cây hàng năm khác. Tại thửa đất này, ông H. đã xây mái hiên, sân nền, tường rào... với tổng diện tích 1.747m2 trên phần đất nông nghiệp.

Với hành vi này, ông H. bị phạt 15 triệu đồng, buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của thửa đất như trước khi vi phạm. Thời gian khắc phục hậu quả là 30 ngày, tính từ ngày 5/5. Dù vậy, đến thời điểm này ông H. chưa tháo dỡ phần xây dựng trái phép. Ngược lại, người này còn cho bà Trần Thị Minh Trinh thuê quán cơm để tiếp tục kinh doanh.

Theo ông Nguyễn Thế Tân, Trưởng phòng Kinh tế xã Nghĩa Giang, ông H. đã xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp từ trước thời điểm sáp nhập xã.

Sau khi phát hiện vi phạm, xã Nghĩa Giang đã ra quyết định xử phạt và yêu cầu chủ đất khắc phục vi phạm nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện. Phòng Kinh tế sẽ rà soát lại vụ việc và tham mưu UBND xã chỉ đạo xử lý dứt điểm đối với vi phạm tại khu đất này.

Như Dân trí phản ánh, tài xế N.V.Đ. đăng lên các hội nhóm lái xe bài viết có nội dung “bóc phốt” quán cơm Bà Chín, nằm trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua xã Nghĩa Giang.

Người này cho biết nhóm của mình gồm 4 người ghé quán cơm Bà Chín ăn trưa. Bữa ăn gồm nửa con gà luộc, thịt kho trứng, canh cải nấu thịt, rau lang luộc và cơm trắng.

Ăn xong, anh Đ. bất ngờ khi nhận hóa đơn tính tiền lên đến 640.000 đồng. Trong đó đĩa gà có giá 300.000 đồng, thịt kho trứng 150.000 đồng, canh cải nấu thịt 80.000 đồng, rau lang luộc 60.000 đồng, cơm trắng 50.000 đồng.

Theo anh Đ., nhân viên của quán không thông báo trước giá món ăn. Do đó khi thấy phiếu tính tiền lên đến 640.000 đồng, anh đã hỏi lại nhân viên phục vụ dẫn đến tranh cãi. Cuối cùng phía quán đồng ý tính đĩa thịt gà với giá 250.000 đồng.

Bà Trần Thị Minh Trinh, chủ quán Bà Chín, cho rằng loại gà mà anh Đ. ăn là gà kiến, được mua tại xã Nghĩa Hành (Quảng Ngãi). Đây là gà thả vườn nên thịt thơm ngon, do đó giá mua vào lên đến 170.000 đồng/kg. Mỗi con gà nặng hơn 2kg. Sau khi làm sạch, luộc chín sẽ được bán theo con với giá 500.000 đồng/con.

Trên cơ sở báo chí phản ánh, xã Nghĩa Giang đã thành lập tổ kiểm tra đối với quán cơm Bà Chín. Kết quả kiểm tra cho thấy quán có vi phạm về niêm yết giá.