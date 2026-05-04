Cô gái kể thoát chết trước ô tô bị văng lốp trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Kết thúc kỳ nghỉ lễ, chị T. (quê Lào Cai) thuê xe, di chuyển theo cao tốc Nội Bài - Lào Cai hướng về Thủ đô Hà Nội.

Khi ô tô đang chạy trên đường, chị giật mình vì một chiếc xe khách ở làn đối diện bất ngờ lao qua dải phân cách.

"Cú va chạm rất mạnh, nhiều bộ phận vỡ nát, một chiếc lốp xe văng ra ngoài. Rất may, chiếc lốp không lao trúng xe tôi đang ngồi”, chị T. kể lại với phóng viên Dân trí.

Ô tô khách bất ngờ tông vào dải phân cách rồi lao sang làn đối diện (Ảnh: Cắt từ clip).

Đoạn video trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút nhiều lượt tương tác. Các ý kiến bình luận cho rằng, phản xạ kịp thời của tài xế chở chị T. đã giúp tránh được va chạm thảm khốc.

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 3/5, tại km105 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Trước đó, khu vực Lào Cai có mưa lớn khiến mặt đường trơn. Lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc không quá đông.

Hiện trường sau vụ việc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo nữ hành khách, trước khi lao qua dải phân cách, dường như tài xế điều khiển ô tô khách cố gắng đánh lái nên đầu xe quay ngược lại, không lao trực diện vào phương tiện khác.

"May mắn tài xế chở tôi có kinh nghiệm lâu năm, quan sát tốt, phán đoán được tình hình, nhanh chóng đánh lái sang phải nên không xảy ra va chạm", chị nói.

Dù sự việc không gây nguy hiểm cho những người ngồi trên xe, chiếc ô tô chở chị T. vẫn bị rách lốp. Tài xế phải dừng bên đường, chờ cứu hộ đến sửa chữa.

Sau sự việc thót tim nói trên, người phụ nữ chứng kiến thêm 2 vụ tai nạn nữa xảy ra ở làn đối diện. Đây đều là những tình huống tài xế tự va chạm với lan can bên đường, có thể do đường trơn.

Đây là lần thứ hai trong năm nay, nữ hành khách trải qua tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông. Trước đó, hồi đầu năm, khi di chuyển bằng ô tô trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, một chiếc xe phía trước bất ngờ lùi và tông vào đầu xe chở chị T.

Vào những ngày trời mưa, làm chủ tốc độ, chú ý quan sát, không vội vàng là những kinh nghiệm vàng của tài xế lái ô tô.

Trong mùa mưa bão, các tài xế cũng cần quan tâm đến nhiều yếu tố khác để đảm bảo có hành trình an toàn.

Lái xe nên cố gắng nhìn đường đi của xe phía trước để chủ động tránh những sự cố, chướng ngại vật... mà xe trước đã gặp phải.

Bên cạnh đó, cần duy trì khoảng cách thích hợp đối với các xe đi trước, thường là gấp đôi so với khi đường nắng ráo, để có thể kịp thời xử lý tình huống. Rất nhiều người có thói quen chạy bám sát đuôi xe trước, như vậy sẽ không xử lý kịp khi xe phía trước báo rẽ hoặc dừng đột ngột.

Bật đèn cốt hoặc đèn sương mù để giúp bạn quan sát đường tốt hơn, cũng là để người khác nhìn thấy rõ xe bạn. Tuyệt đối không bật đèn pha khi có xe chạy ở hướng đối diện vì sẽ khiến tài xế thêm lóa mắt trong điều kiện trời mưa vốn đã làm giảm khả năng quan sát.

Người điều khiển phương tiện cố gắng chạy xe ở giữa đường, vì hai bên thường trũng, đọng nước, dễ có "bẫy" hoặc gây hiện tượng trượt nước.

Ngoài ra, tài xế cần quan sát kỹ trước khi đi vào đường ngập. Nếu có thể, hãy "quay xe", tránh những con đường ngập hoặc đợi nước rút. Trong trường hợp bắt buộc phải đi qua những đoạn đường ngập, bạn hãy dừng xe quan sát và ước lượng mực nước trước khi quyết định lái xe đi qua.