Phía sau cuộc sống xa hoa của nàng dâu gia tộc giàu nhất Macau

Hề Mộng Dao (Ming Xi, SN 1989) là một trong những siêu mẫu nổi bật của làng thời trang Trung Quốc, từng ghi dấu ấn trên sàn diễn của Victoria’s Secret và lọt top 50 người mẫu hàng đầu thế giới.

Theo Tân Hoa Xã, cô còn được xếp vào nhóm “tứ đại kim cương” của làng mẫu Trung Quốc, bên cạnh những tên tuổi như Lưu Văn hay Tôn Phi Phi.

Hề Mộng Dao trên sàn diễn của Victoria Secret (Ảnh: Vogue).

Tuy nhiên, danh xưng khiến cô được chú ý nhiều hơn trong những năm gần đây lại là “nàng dâu hào môn” của gia tộc họ Hà - gia đình được mệnh danh giàu và quyền lực bậc nhất Macau.

Bước ngoặt từ sàn diễn đến gia tộc tỷ USD

Sự nghiệp của Hề Mộng Dao từng chứng kiến một khoảnh khắc gây tranh cãi lớn tại Victoria's Secret Fashion Show 2017, khi cô trượt chân ngã ngay trên sàn catwalk. Sự cố hiếm gặp này nhanh chóng lan truyền trên truyền thông quốc tế, trở thành một trong những cú vấp đáng chú ý nhất lịch sử chương trình.

Trong các chia sẻ sau đó, cô thừa nhận đây là giai đoạn khó khăn, ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý và sự nghiệp. Từ một siêu mẫu quen thuộc trên các sàn diễn lớn, Hề Mộng Dao dần thu hẹp hoạt động quốc tế, trước khi rẽ sang một hướng đi khác khi kết hôn với thiếu gia Hà Du Quân.

Năm 2018, Hề Mộng Dao công khai hẹn hò với Hà Du Quân (Mario Ho, SN 1995), con trai cố tỷ phú Hà Hồng Sân, người được mệnh danh là “vua sòng bạc Macau”.

Gia tộc họ Hà sở hữu đế chế kinh doanh casino, khách sạn, bất động sản và nhiều lĩnh vực khác, từng độc quyền ngành công nghiệp sòng bạc tại Macau trong gần 40 năm. Theo tạp chí Forbes, khối tài sản của gia đình này lên tới hàng tỷ USD, với mạng lưới doanh nghiệp trải rộng khắp châu Á.

Thiếu gia gia tộc "vua sòng bạc" cầu hôn Hề Mộng Dao năm 2019 (Ảnh: Asia One).

Tháng 7/2019, cặp đôi kết hôn sau màn cầu hôn gây chú ý với hàng nghìn bông hồng. Cuộc hôn nhân này nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông, không chỉ bởi sự chênh lệch về xuất thân mà còn vì vị thế đặc biệt của nhà chồng.

Phía sau cuộc sống xa hoa

Dù bước chân vào gia đình giàu có bậc nhất, hành trình của Hề Mộng Dao không hề dễ dàng. Theo truyền thông, mẹ chồng cô - bà Lương An Kỳ - từng cho người điều tra lý lịch của cô trước khi chấp nhận mối quan hệ.

Xuất thân bình thường và quá khứ làm người mẫu nội y từng khiến cô không được lòng gia đình chồng. Thậm chí, có thời điểm Hề Mộng Dao phải sống tại khách sạn, chưa được chính thức bước chân vào nhà họ Hà.

Áp lực lớn nhất đối với cô đến từ việc sinh con nối dõi. Việc sinh con trai được xem như “tấm vé” giúp cô củng cố vị trí trong gia tộc.

Hề Mộng Dao chụp cùng nhà chồng và sau khi sinh con (Ảnh: Instagram nhân vật).

Sau khi sinh con đầu lòng, Hề Mộng Dao được cho là nhận khoản thưởng lên tới 10 triệu USD tiền mặt, cùng nhiều tài sản giá trị lớn.

Theo AsiaOne, cô được cho là nhận một căn biệt thự tại khu Deep Water Bay (Hong Kong, Trung Quốc) trị giá khoảng gần 90 triệu USD, khu vực được xem là một trong những nơi đắt đỏ nhất thế giới.

Sau khi trở thành con dâu gia tộc tỷ USD, cuộc sống của Hề Mộng Dao gắn liền với hình ảnh xa hoa.

Theo kênh HK01, nữ siêu mẫu từng chi hơn 19.000 USD để mua loạt túi mini của các thương hiệu như Louis Vuitton, Chanel và Dior cho con gái mới 1 tuổi. Con cái của cô cũng thường xuyên xuất hiện trong trang phục từ các thương hiệu xa xỉ như Dior, Gucci, Burberry hay Hermès.

Hề Mộng Dao khoe túi xách hàng hiệu đã mua cho con gái (Ảnh: Asia One).

Tuy nhiên, phía sau sự giàu có là không ít áp lực và thị phi. Truyền thông nhiều lần đưa tin về những tin đồn liên quan đến hôn nhân của cô và Hà Du Quân, từ nghi vấn ngoại tình đến mâu thuẫn gia đình. Dù vậy, phía chồng cô đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định bảo vệ gia đình trước tin đồn.

Ở chiều ngược lại, Hề Mộng Dao vẫn duy trì hình ảnh tích cực, thường xuyên chia sẻ cuộc sống gia đình trên mạng xã hội và tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Không chỉ dừng lại ở vai trò người nổi tiếng, Hề Mộng Dao được cho là đang dần tham gia vào hoạt động kinh doanh của gia đình chồng. Một số nguồn tin cho biết cô theo học MBA (thạc sĩ Quản trị kinh doanh) và được mẹ chồng hướng dẫn để tiếp quản các hoạt động trong hệ sinh thái doanh nghiệp của gia tộc.

Dù đã rời xa ánh đèn sàn diễn, Hề Mộng Dao vẫn giữ được phong thái của một siêu mẫu quốc tế mỗi khi xuất hiện cùng gia đình tại các sự kiện lớn.