Vụ đang "bay" bất ngờ chìm dưới nước: Người hùng cứu nạn nhân phút sinh tử

Như Dân trí đã thông tin, ngày 3/5, tại khu vực hồ núi Lớ (phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), một vận động viên flyboard đang cho một du khách "bay" trên mặt nước, bất ngờ xảy ra sự cố. Hai người hạ từ từ xuống nước, sau đó chìm nghỉm dưới hồ.

Ít phút sau, nữ du khách tự nổi lên mặt nước rồi chờ người đến ứng cứu. Còn vận động viên flyboard bị chìm dưới nước một thời gian dài cho đến khi lực lượng cứu hộ cứu lên được.

Anh Tuấn cho rằng bản thân muốn làm việc tốt là cách tích phúc đức cho con cái (Ảnh: T.O)

Với bộ môn flyboard, người chơi sẽ đứng trên một thiết bị giống ván trượt, bên dưới có hai ống xả, một ống hút lớn nối với động cơ phản lực đặt trên một chiếc mô tô nước. Động cơ này sẽ hút nước rồi đẩy qua hai ống xả trên ván trượt, tạo lực đẩy rất mạnh giúp người điều khiển bay lên không trung.

Được biết, tham gia cứu hộ nam vận động viên có anh Đinh Văn Tuấn (sống ở phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) - người bán nước cạnh hồ núi Lớ. Hành động kịp thời của vị ân nhân đã nhận về nhiều lời khen của cộng đồng mạng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Tuấn cho biết, mỗi khi nhớ lại diễn biến sự việc, anh vẫn cảm thấy sợ hãi.

Khoảng 10h30 ngày 3/5, đang chặt dừa cho khách, anh bất ngờ nghe tiếng hô hoán thất thanh, kêu gọi cứu một vận động viên chơi flyboard bị chìm dưới nước.

Chứng kiến khoảnh khắc sinh tử, anh lập tức bỏ lại ví và điện thoại, lao xuống hồ với hy vọng góp sức cứu người.

Biết bơi từ nhỏ nhưng khoảng 5 năm trở lại đây, anh Tuấn không xuống nước. Trong tình huống khẩn cấp, anh không còn thời gian để đắn đo.

"Lúc đó, tôi không kịp lường hết những nguy hiểm có thể xảy ra. Nghĩ người ta đang ở lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết, chỉ biết cố gắng dốc sức để đưa nạn nhân vào bờ", anh Tuấn kể lại.

Khoảng 30m đầu tiên, anh bơi gần như không biết mệt, dồn toàn bộ tâm trí đến việc tiếp cận nạn nhân. Khi quãng đường phía trước dần ngắn lại, cơ thể bắt đầu mệt mỏi, từng nhịp tay trở nên nặng nề, người đàn ông cảm giác đuối sức.

Tự động viên mình cố gắng, anh chuyển từ bơi ngửa sang bơi sải rồi liên tục đổi kỹ thuật để duy trì thể lực, cuối cùng cũng tiếp cận được hiện trường.

Khoảnh khắc nam vận động viên và du khách gặp nạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Nước hồ sâu, anh Tuấn và 3 người cứu hộ phải vật lộn mới đưa được nạn nhân lên khỏi mặt nước. Do vướng ống hút lớn của môn flyboard gắn vào chân nạn nhân, cả nhóm cho nam vận động viên dựa một phần cơ thể vào ca nô.

Sau 5-6 phút chìm dưới nước, nạn nhân có biểu hiện suy kiệt, mặt tái mét. Nhóm cứu hộ lập tức tính đến phương án sơ cứu ép tim ngoài lồng ngực tại chỗ.

"Do nam vận động viên chỉ dựa được một nửa cơ thể vào thành ca nô, chúng tôi không thể dùng tay ép ngoài lồng ngực.

Lúc đó, một tay bám vào mạn thuyền, tôi dùng chân ấn vào vị trí dưới xương ức của nam vận động đến khi nạn nhân có dấu hiệu sự sống", anh Tuấn kể lại.

Kết thúc phần sơ cứu ban đầu, nạn nhân được cả nhóm đưa vào khu vực cầu phao. Tại đây, vị ân nhân tiếp tục dùng tay ép ngoài lồng ngực kết hợp hà hơi thổi ngạt. Khi anh Tuấn dần đuối sức, những người khác lập tức thay phiên hỗ trợ, kiên trì sơ cứu cho đến khi nạn nhân dần có lại nhịp thở.

"Lúc nạn nhân được đưa vào bệnh viện, tôi mới thực sự thấm mệt. Bản thân thở phào nhẹ nhõm vì hỗ trợ cứu được nam vận động viên trong tình huống nguy cấp", người đàn ông quê Ninh Bình chia sẻ.

Biết hành động cứu người tốt đẹp của anh Tuấn, hàng xóm và bạn bè liên tục gửi lời chúc mừng, dành lời khen ngợi về sự dũng cảm.

Anh Tuấn cho rằng, bản thân không phải xả thân, lao ra giữa dòng nước để được nổi tiếng. Đó là hành động nên làm khi chứng kiến người khác trong giây phút nguy hiểm.

Trước đây, anh Tuấn và vợ bán nước cố định ở khu du lịch tại phường Hoa Lư. Thời gian gần đây, anh đi bán nước dạo để kiếm sống, còn vợ làm trong khu công nghiệp để kiếm tiền nuôi 2 con ăn học.

Tôi luôn sống hướng thiện để tích phúc đức cho các con. Trong cuộc sống, vợ chồng xác định giúp được ai khi có thể thì sẵn lòng, không toan tính thiệt hơn", anh bày tỏ.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, môn thể thao dưới nước flyboard được tổ chức biểu diễn tại hồ Kỳ Lân (điểm du lịch Phố cổ Hoa Lư, phường Hoa Lư, Ninh Bình) từ tối 30/4. Các vận động viên đã có nhiều buổi biểu diễn tại đây, thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem.

Nhiều người đã bỏ ra tiền triệu để được thử cảm giác "bay" trên mặt nước với trải nghiệm flyboard.

Sau 3 ngày biểu diễn thành công tại điểm du lịch Phố cổ Hoa Lư, sáng 3/5, các vận động viên flyboard di chuyển đến hồ núi Lớ (cách điểm cũ gần 1km) để biểu diễn cho người dân và du khách chiêm ngưỡng và cùng tham gia môn thể thao mạo hiểm này.

Flyboard là môn thể thao mạo hiểm dưới nước, nơi người chơi đứng trên một ván bay được kết nối với động cơ mô tô nước qua ống dẫn dài. Áp lực nước cực lớn đẩy người chơi bay cao tới 10-22m, cho phép thực hiện các động tác nhào lộn, bay lượn và lặn xuống nước.