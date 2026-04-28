Thoát chết hy hữu, cặp đôi ở Gia Lai làm thiệp, tổ chức tiệc tri ân gây sốt

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền tấm thiệp mời với nội dung “Lễ cúng tạ lễ từ cõi chết trở về”, khiến nhiều người xôn xao. Ít ai biết, phía sau tấm thiệp “kỳ lạ” ấy là câu chuyện sinh tử đầy ám ảnh, xen lẫn nghị lực của cặp vợ chồng tiểu thương sau vụ tai nạn giao thông "thập tử nhất sinh".

Chị Nguyễn Thị Thu (SN 1984, trú tại tổ 7, phường Hội Phú, Gia Lai) nhận chính mình là chủ nhân làm tấm thiệp đang gây xôn xao dư luận này.

Tấm thiệp mời "từ cõi chết trở về" gây xôn xao dư luận (Ảnh: Hoàng Thanh)

Chị Thu cho biết chị cùng chồng là anh Nguyễn Ngọc Hào (SN 1983) làm nghề buôn bán thịt heo tại chợ Trà Bá (phường Hội Phú) hàng chục năm nay.

Như thường lệ, khoảng 2h ngày 15/3, vợ chồng chị chở thịt heo từ nhà ra chợ để bày bán. Khi đến cổng chợ Trà Bá, vợ chồng chị bất ngờ bị một xe tải tông mạnh từ phía sau. Cú va chạm khiến anh chị bị hất văng, đập mạnh vào thùng rác ven đường. Nghe tiếng động lớn, nhiều tiểu thương trong chợ chạy ra và nhanh chóng đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú), chị Thu được chẩn đoán bị gãy 7 xương sườn, nứt khớp háng, tổn thương lá lách và phổi. Trong khi đó, anh Hào bị chấn thương nặng vùng đầu, cổ, gãy 3 xương sườn, phải chuyển gấp vào một bệnh viện ở TPHCM cấp cứu.

“Thời điểm đó, vợ chồng tôi đều bất tỉnh, đa chấn thương. Nhiều người nghĩ chúng tôi khó qua khỏi sau cú tông quá mạnh”, chị Thu nhớ lại.

Cảm kích trước sự giúp đỡ của mọi người, chị Thu đã làm thiệp mời gần 130 người đến dự bữa cơm tri ân (Ảnh: Phạm Hoàng).

Gần 50 ngày chiến đấu với các vết thương sau vụ tai nạn giao thông, chị Thu cùng chồng đã vượt qua cơn nguy kịch và dần hồi phục, có thể trở lại đi làm.

Theo chị Thu, trong những ngày nằm viện, vợ chồng chị nhận được nhiều sự giúp đỡ từ hàng xóm, bạn bè và các tiểu thương trong chợ. Đây là điểm tựa quý giá giúp vợ chồng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất khi nằm viện.

“Dù vẫn còn di chứng sau tai nạn nhưng tôi thấy mình quá may mắn khi còn sống. Vì vậy, tôi muốn làm một bữa cơm để cảm ơn mọi người, khi giúp đỡ lúc hoạn nạn nhất”, chị Thu chia sẻ.

Anh Nguyễn Ngọc Hào cho biết gia đình làm thiệp mời với dòng chữ “từ cõi chết trở về” như một cách nói chân thật nhất về những gì vợ chồng mình đã trải qua. Ban đầu, gia đình định mời miệng nhưng sợ mọi người ngại nên mới in thiệp để thể hiện sự trân trọng và chia sẻ rõ ý nghĩa buổi tiệc.

Anh Hào (áo đen) kể lại giây phút gặp tai nạn giao thông (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo anh Hào, gia đình dự kiến mời khoảng 130 người đến chung vui. Vợ chồng anh chị nhấn mạnh, gia đình trân trọng mời mọi người và “không nhận quà, phong bì”.

"Sau tai nạn, vợ chồng tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. May mắn trở về từ "cửa tử", chúng tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người", anh Hào chia sẻ.

Là người trực tiếp đưa vợ chồng anh Hào đi cấp cứu, anh Nguyễn Thanh Tú (SN 1978, trú phường Hội Phú) vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc ám ảnh hôm đó. “Lúc đưa đi, vợ chồng chị Thu đều bất tỉnh, trên người nhiều vết thương. Chứng kiến hiện trường, ai cũng nghĩ khó có cơ hội sống sót. Nhưng rồi điều kỳ diệu đã xảy ra”, anh Tú nói.

Theo anh Tú, khi nghe tin vợ chồng chị Thu qua cơn nguy kịch, bà con lối xóm và tiểu thương trong chợ đều vỡ òa. Những ngày sau đó, nhiều người đến thăm hỏi, động viên, mong gia đình sớm vượt qua biến cố.