Trung Quốc: Mẹ khóc xin lỗi con trai bị bắt cóc 30 năm, thủ phạm không ngờ

“Con trai ơi, mẹ xin lỗi con. Chúng ta đã tìm con suốt mấy chục năm, cuối cùng cũng tìm được con rồi", giọng bà Vương Quế Lan nghẹn lại.

Hai mẹ con òa khóc trong ngày đoàn tụ (Ảnh: Xinwen).

Khoảng 10h sáng 28/4 tại thị trấn An Bình thuộc huyện Thần Khê, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), sau 30 năm, lần đầu tiên bà Lan mới được ôm con trai Hướng Mộng Thiên vào lòng. Cảm xúc dồn nén suốt ba thập kỷ vỡ òa, nước mắt lăn dài trên gương mặt, giọng nói nghẹn ngào xen lẫn niềm vui đoàn tụ.

Tuy nhiên, có điều khiến bà không thể nguôi ngoai. Kẻ đứng sau khiến mẹ con ly tán lại chính là người quen từng thân thiết.

Tin tưởng “em rể tương lai”, không hề đề phòng

“Tôi từng coi anh ta như em rể, thật sự không hề đề phòng”, bà Lan nắm tay con trai, kể lại sự việc xảy ra cách đây 30 năm.

Thời điểm đó, em gái bà quen một người đàn ông họ Lưu. Trong nửa năm quen biết, người này thường xuyên đến nhà, nhiều lần đưa Hướng Mộng Thiên đi chơi nên cả gia đình đều rất tin tưởng.

Khi xảy ra vụ việc, em gái bà đang đi làm xa và đã chia tay với Lưu nhưng không nói cho chị gái biết. Lợi dụng khoảng trống này, Lưu một mình đến nhà, nói rằng được em gái nhờ đưa đứa trẻ đi chợ rồi gửi sang nhà bà ngoại.

Các đường nét trên gương mặt của Thiên vẫn khá giống với hình ảnh hồi nhỏ (Ảnh: Xinwen).

Do đã quen biết từ trước, bà Vương không nghi ngờ, để người này đưa cậu con trai mới 4 tuổi đi. Hai ngày sau, bà ngoại đến hỏi thăm, lúc đó gia đình mới phát hiện đứa trẻ đã bị bắt cóc.

Khi mọi chuyện vỡ lở, bà Lan thừa nhận cảm giác khi đó như bị sụp đổ hoàn toàn, không còn đủ dũng khí để sống tiếp.

Sau khi biết con không hề được đưa đến nhà bà ngoại, hai vợ chồng đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không có bất kỳ manh mối nào. Dù rơi vào tuyệt vọng, gia đình vẫn không ngừng hành trình tìm con suốt hơn 30 năm.

Người anh trai khi đó chưa đầy 5 tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Hai anh em lớn lên cùng nhau, tình cảm gắn bó. Sau khi em trai mất tích, cậu bé gặp ai cũng nhờ tìm giúp em trai.

Ba thập kỷ trôi qua, tình cảm của người anh dành cho em trai Hướng Thiên không hề phai nhạt. Tại buổi nhận thân nhân, khi nhìn thấy em trai, người anh bật khóc nức nở, nắm chặt tay em như sợ sẽ mất thêm lần nữa.

“Cảm ơn tất cả những người đã giúp em trai tôi trở về, cảm ơn các tình nguyện viên. Mọi người đã vất vả rồi, giúp gia đình chúng tôi thực hiện được ước mơ đoàn tụ”, anh nói.

Đoàn viên sau 30 năm, hé lộ câu chuyện phía sau

Người cha đứng bên lau nước mắt, lấy ra bức ảnh đã giữ hơn 30 năm. Trong ảnh, cậu bé Hướng Thiên bụ bẫm, đáng yêu và vẫn còn nhiều nét giống hiện tại.

Thiên cho biết cuộc sống sau khi bị bắt cóc không suôn sẻ và sẽ chuyển về quê sống cùng cha mẹ ruột (Ảnh: Xinwen).

Qua lời kể của mẹ, những thắc mắc suốt nhiều năm của anh cũng được giải đáp.

Bà Lan cho biết, Thiên sinh vào ngày 15/8 âm lịch nên được gia đình đặt biệt danh là "Trung Thu".

Suốt hàng chục năm qua, vì nỗi đau mất con, gia đình không biết đến không khí của ngày lễ trung thu. Nay con trai đã trở về, họ hy vọng sẽ được đón một mùa trung thu trọn vẹn.

Được biết, vào tháng 3/2026, dưới sự hỗ trợ của cảnh sát, chính quyền địa phương và mạng lưới tình nguyện của tổ chức "Bảo bối về nhà" (Baobei Huijia) tiến hành thu thập mẫu máu, cơ quan chức năng sử dụng phương pháp đối chiếu cơ sở dữ liệu ADN và phát hiện kết quả trùng khớp với trường hợp của Hướng Mộng Thiên.

Sau khi bị bắt cóc, anh được một gia đình nhận nuôi và đổi tên mới. Cuộc sống của Thiên trong 3 thập kỷ không suôn sẻ.

Từ nhỏ, chị gái và bà nội đã tiết lộ anh là đứa trẻ được nhận nuôi. Lớn lên, cuộc sống hôn nhân của Thiên cũng đổ vỡ. Con gái anh hiện sống cùng vợ cũ. Thiên gặp nhiều áp lực và thiếu hụt tình cảm nên mắc bệnh trầm cảm suốt thời gian dài.

Sau ngày đoàn tụ, Thiên cho biết cuộc đời mình hiện đã sang trang khi may mắn người thân vẫn còn đầy đủ.

“Tôi quyết định chuyển hộ khẩu về đây, gia đình phải được đoàn tụ đầy đủ”, anh nói.