Chuyện xúc động sau chiếc tủ lạnh được mua bằng xấp tiền buộc dây rơm

Tủ lạnh từ lâu đã trở thành vật dụng phổ biến trong nhiều gia đình, song với nhiều người đây là một tài sản lớn mà họ phải chắt chiu bằng những đồng tiền mồ hôi nước mắt mới có được.

Câu chuyện anh Quang Hưng (ở phường Phổ Yên, Thái Nguyên) chia sẻ khiến cư dân mạng xúc động.

Chiều 14/11, anh Hưng nhận được điện thoại đặt hàng chiếc tủ lạnh loại 120l. Theo địa chỉ được cung cấp, anh Hưng trực tiếp chở tủ lạnh đến cho bà Lê Thị V. (sinh năm 1962, ở phường Trung Thành).

Trước khi chuyển hàng đi, vợ chồng anh Hưng đã nghe người thân trong gia đình kể rằng, bà V. có hoàn cảnh khá khó khăn, sống một mình, không có công việc ổn định. Thường ngày bà làm thuê kiếm sống hoặc trồng rau đem ra chợ bán. Anh Hưng vì thế đã quyết định lấy thấp hơn giá bán thông thường.

Dù đã nghe kể về hoàn cảnh của vị khách, khi đến nơi anh, Hưng vẫn không khỏi bất ngờ. Căn nhà gần như trống trơn không có tài sản gì giá trị. Ở góc nhà là một chiếc ti vi cũ, bộ bàn ghế ọp ẹp, chiếc giường cũ.

Sau khi nhận hàng, bà V. lấy ra 2 xấp tiền được buộc bằng sợi rơm khô để trả cho anh Hưng. Mỗi xấp gồm nhiều mệnh giá khác nhau, phần nhiều là tờ 10.000 đồng, 20.000 đồng.

Chiếc tủ lạnh được mua bằng số tiền bà V. dành dụm bấy lâu (Ảnh: Hưng Lan).

Nhìn gia cảnh cùng số tiền vị khách giao, anh Hưng không khỏi thương cảm. Anh biết bà đã phải chắt chiu khá lâu mới đủ tiền mua chiếc tủ lạnh mới. Số tiền được bà trân trọng, cất giữ cẩn thận. Vì vậy, anh Hưng quyết định bớt thêm một khoản tiền, coi như không lấy lãi.

"Để bà cảm thấy vui vẻ, thoải mái, tôi nói muốn biếu bà một chút ít coi như là đồng quà tấm bánh", anh Hưng kể.

Người phụ nữ cảm ơn tấm lòng của chủ cửa hàng điện máy và cho biết, từ giờ đến Tết sẽ dành dụm tiền bán rau, tiền đi làm, nếu đủ sẽ tới cửa hàng của anh mua một chiếc ti vi.

Qua trò chuyện, anh Hưng mới hay, bà V. từng được người khác cho một chiếc tủ lạnh cũ song sử dụng được một thời gian thì bị hỏng. Gần đây, khi tích góp đủ tiền, bà nhờ hàng xóm gọi điện tới cửa hàng điện máy của anh Hưng để mua chiếc tủ lạnh mới.

Căn nhà trống trơn không có tài sản gì giá trị (Ảnh: Hưng Lan).

Anh Hưng sau đó đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội. Nhiều người không khỏi xúc động trước hành động tử tế của anh Hưng. Tuy nhiên, một số lại đưa ra những bình luận mang tính phán xét, tiêu cực.

Anh Hưng cho biết, anh không kêu gọi từ thiện mà chỉ muốn lan tỏa câu chuyện về một người phụ nữ chịu thương, chịu khó, chăm chỉ làm việc, trân quý sức lao động để chăm lo cho cuộc sống của mình.

Từ câu chuyện anh Hưng chia sẻ, những hành động nhân văn và lòng tốt được lan tỏa. Qua anh Hưng, một số người đã liên hệ tặng bà V. nửa năm tiền điện, có người ngỏ ý tặng bà chiếc ti vi mới hay một số đồ đạc trong nhà.

Anh Hưng đã thông báo tới bà V. song người phụ nữ cho biết, gửi lời cảm ơn mọi người và từ chối nhận các sự giúp đỡ.

"Bà cho biết bản thân sống một mình, sinh hoạt khá đơn giản. Bà vẫn có đủ sức khỏe để làm việc, lo cho cuộc sống của mình. Bà muốn dành sự giúp đỡ ấy cho những hoàn cảnh khó khăn hơn", anh Hưng cho hay.