Chuyện người đàn ông ở Mỹ mắc kẹt 40 phút trong đám mây, rơi xuống vẫn sống

Trung tá William Rankin quốc tịch Mỹ là một trong hai người trên thế giới từng bị rơi xuyên qua đám mây giông. Ông may mắn sống sót để kể lại tai nạn "có một không hai" này.

Chuyện xảy ra vào ngày 26/7/1959, khi đó, trung tá William cùng phi công yểm trợ có tên Herbert Nolan lái máy bay phản lực về phía Nam California. Trên quãng đường di chuyển, hai phi công dày dặn kinh nghiệm này sớm để ý tới một số đám mây giông ở phía trên. Họ cẩn thận điều khiển máy bay hướng lên phía trên chúng, bay ở độ cao khoảng 14.300m.

Chân dung trung tá William Rankin, người từng bị mắc kẹt khoảng 40 phút trong đám mây và may mắn vẫn sống sót (Ảnh: Geek Club).

Tuy nhiên, khi đang bay trên đỉnh của đám mây, động cơ máy bay do ông William điều khiển đột nhiên gặp trục trặc không rõ nguyên nhân và dừng lại. Do không có trang phục điều áp nên ông khá sợ trước việc phải nhảy ra ngoài ở mức nhiệt -50 độ C và không khí có quá ít oxy khiến bản thân không thở nổi.

Ông kéo cần phóng và chuẩn bị tinh thần chống lại điều kiện kinh khủng bên ngoài, lúc này là khoảng 18h.

Đám mây vũ tích là loại mây duy nhất hình thành sấm sét (Ảnh: Today).

Áp suất giảm đột ngột khiến máu từ tai và mắt ông chảy ra, còn phần bụng lại chướng lên. Do mất găng tay nên bàn tay ông bị bỏng lạnh khi nhiệt độ đóng băng, đe dọa tới sự sống.

Đó là thời điểm ông William rơi vào một đám mây vũ tích chỉ với một chiếc bình dưỡng khí khẩn cấp và chiếc dù không được thiết kế để bay giữa giông bão.

Người đàn ông bị mắc kẹt 40 phút trong đám mây vẫn sống (Video: Bright Side).

Đám mây vũ tích nơi ông William rơi vào là loại mây duy nhất tạo ra sấm sét và mưa đá. Nó có thể leo cao tới 20.000m tạo thành hình trụ khổng lồ.

Khi đó, vị trung tá chưa dám kéo dây dù vì biết rằng đó sẽ là án tử hình. Ông hy vọng sẽ sớm thoát ra khỏi đám mây trước khi bị chết ngạt hoặc chết cóng.

Nhớ lại khoảnh khắc ở trong đám mây, ông William mô tả bản thân bị "ném" bởi những luồng gió dữ dội. Trong khi đó, các chuyên gia biết rất ít về cơ chế hoạt động bên trong những đám mây bão như thế.

Lúc chiếc dù được bung ra, ông William ước tính đang ở độ cao khoảng 3.048m. Sau đó, ông bị nâng thẳng lên khi luồng gió thổi ngược. Tiếp đó luồng không khí đưa ông lên xuống liên tục. Hết lần này tới lần khác, ông cố tránh những mảnh băng và phải nín thở vì không khí chứa nhiều nước tới mức có thể khiến bị chết đuối.

Ông được đưa vào bệnh viện cấp cứu và còn viết cuốn sách về cuộc đời mình (Ảnh: News).

Cuối cùng, ông đã thoát khỏi đám mây và từ từ rơi xuống dưới cho tới khi va vào cái cây còn đầu đập vào thân cây. Kiểm tra đồng hồ lúc đó là 18h40, ông nhận thấy mình đã "sống sót" trong đám mây vũ tích suốt 40 phút.

Bị tê cóng và người bầm dập nhiều vết thương, ông William cố tìm kiếm sự giúp đỡ xung quanh. Sau đó, ông được đưa tới bệnh viện cấp cứu và sống sót.

Sau gần 50 năm, vị trung tá đã qua đời vào năm 2009 ở tuổi 88. Ông từng viết một cuốn sách kể lại trải nghiệm đáng nhớ của mình. Ngày nay, người ta vẫn nhớ về ông là một trong hai người sống sót như một kỳ tích đáng kinh ngạc của loài người.