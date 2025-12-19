Người dân "đi bão" dừng đèn đỏ đều tăm tắp, nhắc nhau đội mũ bảo hiểm

Sau trận chung kết nghẹt thở của môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam giành chiến thắng trước U22 Thái Lan với tỷ số 3-2. Ngay trong đêm 18/12, hàng vạn người hâm mộ ở Hà Nội và các tỉnh, thành đã đổ ra đường ăn mừng.

Tại Hà Nội, lúc trọng tài vừa thổi còi kết thúc 2 hiệp phụ, nhiều bạn trẻ cầm theo cờ, diễu hành trên nhiều tuyến đường khu vực trung tâm.

Gần 22h30, dòng người đổ về khu vực hồ Gươm mỗi lúc một đông. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, các nhóm cổ động viên vẫn chấp hành đèn tín hiệu giao thông, không vượt ẩu khi "đi bão".

Cổ động viên “đi bão”: Dừng đèn đỏ, nhắc nhau đội mũ bảo hiểm

Đang chở vợ từ nhà nội về căn hộ chung cư, tình cờ thấy mọi người "đi bão", anh Vũ (sống ở phố Tôn Thất Tùng) quyết định chuyển hướng, cùng hòa vào dòng cổ động viên trong sắc cờ đỏ sao vàng rực rỡ.

Theo anh Vũ, trước đây, khi ăn mừng đội Việt Nam giành chiến thắng, giao thông thường hỗn loạn, thậm chí có người vượt đèn đỏ. Lần này, anh nhận thấy mọi người chấp hành nghiêm túc hơn.

Khu vực Hàng Bài - Hai Bà Trưng, người dân kiên nhẫn chờ đèn đỏ để tiếp tục hòa vào dòng người ăn mừng chiến thắng (Ảnh: Trần Thành Công).

"Nhiều ngã tư ở Hà Nội đã có camera AI giám sát, có lẽ mọi người sợ phạt nguội nên ý thức tham gia giao thông tốt hơn. Tôi thấy đây là điều nên làm vì cố vượt đèn có thể gây tai nạn cho người đi đường. Hãy cùng nhau chấp hành để bữa tiệc ăn mừng trọn vẹn niềm vui", anh Vũ bày tỏ.

Tại ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng, thấy tín hiệu đèn báo hiệu sắp chuyển sang đỏ, anh Tuấn (sống ở phường Hoàng Liệt, Hà Nội) cùng nhóm bạn giảm tốc độ, dừng lại sát vạch kẻ. Hàng chục người có mặt ở đây cũng chấp hành luật giao thông nghiêm túc.

Anh tỏ ra bất ngờ khi nhiều cổ động viên "đi bão" có ý thức tham gia giao thông tốt, đặc biệt ở những ngã tư có đèn tín hiệu.

Trong không khí hân hoan, người dân vẫn nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh đèn (Ảnh: Nguyễn Ngoan - Thành Công).

"Suốt dọc tuyến đường quanh phường Hoàn Kiếm, tôi thấy mọi người đều dừng đèn đỏ nghiêm túc. Nhiều người còn nhắc nhở bạn bè đội mũ, chú ý xi nhan, chỉ di chuyển khi đèn chuyển xanh", anh cho hay.

Anh Tuấn cùng bạn bè lên quán cà phê gần hồ Gươm xem bóng đá từ 19h. Khi U22 Việt Nam bị dẫn trước 2 bàn, nhiều cổ động viên thất vọng và nghĩ đến huy chương bạc SEA Games. Thế nhưng, cú lội ngược dòng ngoạn mục của đội tuyển nước nhà đã khiến cho hàng triệu người hâm mộ vỡ oà.

"Tôi vẫn đồng hành, cổ vũ cho U22 Việt Nam dù kết quả thế nào. Khi đội ghi được bàn thắng thứ 3 ở hiệp phụ, không khí thật sự bùng nổ. Cả trận đấu chúng tôi phải dồn nén cảm xúc, "đi bão" là cách thể hiện tình yêu với các cầu thủ", anh Tuấn nói.

Du khách nước ngoài chụp ảnh với người dân khi vô tình đi qua đám đông đang "đi bão" (Ảnh: Trần Thành Công).

Chấp hành nghiêm hơn cả ngày thường

Từ xã Hoài Đức (Hà Nội) lên hồ Gươm để tham gia "đi bão" cùng người hâm mộ, vợ chồng anh Trần Nam chuẩn bị cờ đỏ sao vàng, phấn khởi trước chiến thắng của U22 Việt Nam trong trận chung kết môn bóng đá nam ở Bangkok (Thái Lan).

Theo anh, dọc đường từ nhà lên phường Hoàn Kiếm, cơ quan chức năng đã triển khai lực lượng để điều tiết giao thông. Vì vậy, tình hình giao thông trật tự, không xảy ra va chạm.

"Đến các địa điểm có đèn giao thông chuyển màu đỏ, mọi người tự ý thức dừng lại. Hàng xe phía trước chờ đèn đỏ, dòng cổ động viên phía sau cũng kiên nhẫn dừng lại, không có chuyện bấm còi giục giã", nam cổ động viên bày tỏ.

Ở khu vực Nhà hát Lớn, lượng người "đi bão" đổ về đông (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Trời về khuya, khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội vẫn tập trung đông người dân reo hò, cổ vũ sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Lượng người đổ về khu vực trung tâm khiến giao thông tại đây có thời điểm ùn ứ. Khoảng 0h, người dân bắt đầu rời khu vực hồ Hoàn Kiếm, tỏa về nhiều tuyến đường khác nhau để trở về nhà.

Trên đường trở về sau khi “đi bão”, anh Tài, sống tại phường Định Công, chia sẻ rằng anh khá bất ngờ khi đi qua nhiều nút giao thông như Lê Duẩn, Giải Phóng, nhưng tất cả điểm đèn đỏ đều được người dân chấp hành nghiêm túc.

Khu vực đường Giải Phóng, gần cổng Bệnh viện Bạch Mai, dù đã qua 0h, người dân vẫn chấp hành nghiêm túc hiệu lệnh đèn khi "đi bão" (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Theo anh, dù đường phố đông đúc và không khí ăn mừng vẫn còn sôi động, hầu như không xảy ra tình trạng vượt đèn đỏ hay chen lấn, tranh đường. Thậm chí, trong đêm ăn mừng chiến thắng, ý thức chấp hành luật giao thông của người dân còn tốt hơn ngày thường.

“Có lẽ vì đang trong niềm vui chung nên ai cũng thoải mái, kiên nhẫn hơn khi chờ đèn đỏ, bất chấp cái lạnh về đêm. Tại những điểm đèn đỏ cũng tập trung đông cổ động viên reo hò nên lại càng có không khí muốn dừng lại”, anh Tài nói.

Trời càng về khuya, nhiều tuyến đường khắp Hà Nội vẫn rợp sắc cờ đỏ sao vàng. Trong niềm vui chiến thắng, dòng người “đi bão” hân hoan nhưng trật tự, mỗi người đều ý thức chấp hành luật giao thông. Hình ảnh ấy cho thấy sự thay đổi tích cực trong cách ăn mừng của người dân: Văn minh hơn, an toàn hơn để niềm vui thể thao được trọn vẹn, không phải đánh đổi bằng những rủi ro hay tai nạn đáng tiếc trên đường phố.