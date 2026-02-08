Chủ tiệm gia công ở Trung Quốc "dọn rác" thu về 1,7kg vàng

Nhân vật chính trong câu chuyện là ông Trịnh Tiểu Thất, chủ một tiệm gia công vàng. Ông cho biết, trong quá trình đánh bóng, giũa, mài vàng, các hạt bụi vàng li ti rơi vãi xuống sàn, bám vào dụng cụ hoặc tích tụ trong thảm trải sàn.

Những thứ này trong nghề thường được gọi chung là “rác sinh hoạt”. “Chúng tôi gọi đó là rác sinh hoạt, nhưng thực tế tất cả đều có thể thu gom lại, đem đốt và tinh luyện để thu được vàng nguyên chất”, ông Trịnh chia sẻ.

Ông cho biết thêm, không chỉ phần vàng vụn trên bàn gia công, những tấm thảm dưới chân thợ kim hoàn cũng là nơi tích tụ lượng lớn bụi vàng. Sau khi được thu gom và xử lý kỹ lưỡng, toàn bộ số “rác” này đã cho ra 1,7kg vàng. Tổng giá trị số vàng này ước tính gần 2 triệu tệ (khoảng 7,4 tỷ đồng).

“Nếu quy đổi theo giá hiện tại thì chưa tới 2 triệu tệ, nhưng cũng không chênh lệch nhiều”, ông Trịnh nói.

Số vàng được tinh luyện từ "rác sinh hoạt" trong quá trình chế tạo vàng thủ công (Ảnh: Chụp màn hình).

Câu chuyện thu hút sự chú ý của dư luận trong bối cảnh thị trường vàng đang biến động mạnh. Thời gian gần đây, giá vàng liên tục tăng giảm như “tàu lượn”, kéo theo làn sóng mua bán, chuyển đổi vàng diễn ra sôi động tại nhiều địa phương.

Hoạt động thu mua và tái chế vàng tại các tiệm kim hoàn cũng vì thế tăng đột biến. Tuy nhiên, biến động giá vàng cũng tiềm ẩn rủi ro lớn. Ông Trịnh tiết lộ, chỉ trong vòng 3 ngày, tiệm của ông đã “bốc hơi” khoảng 2 triệu tệ do giá vàng giảm sâu.

“Tiệm tôi lúc nào cũng có sẵn hơn chục kg vàng. Mỗi gam vàng lỗ ít nhất 300 tệ (khoảng 1,1 triệu đồng), cộng lại là hơn 2 triệu tệ mất trong chớp mắt”, ông nói.

Theo chủ tiệm này, với người làm nghề gia công, vàng đơn thuần là nguyên liệu sản xuất, không phải công cụ đầu tư.

“Có thể ba ngày lỗ 2 triệu tệ, nhưng cũng có lúc chỉ trong vài ngày lại kiếm được chừng đó. Tôi không nhìn vàng dưới góc độ đầu tư tài chính”, ông Trịnh chia sẻ.