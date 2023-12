Chủ quán trà đá ở Hà Nội nhóm bếp củi, sưởi ấm cho khách trên vỉa hè

Hà Nội đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh được cho là có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa tới nay, với mức nhiệt độ chỉ khoảng 13 độ C. Nhiệt độ ở Hà Nội về đêm khiến cho nhiều người cảm nhận được cái lạnh "cắt da cắt thịt". Hàng loạt các quán trà đá trên vỉa hè phải nhóm lửa, sưởi ấm cho khách.

Một nhóm người lao động về đêm trên đường Hào Nam (Quận Ba Đình, Hà Nội) đốt lửa sưởi ấm ngay trên đường phố Hà Nội. Chị Hương (ảnh trái, áo xanh đội mũ) cho biết, do công việc đặc thù thu gom rác thải, làm ngoài trời là chính nên chị và đồng nghiệp phải nhặt củi (thường là những thanh gỗ xây dựng bỏ đi) để đốt lửa sưởi ấm.

Ngồi sưởi ấm bên đống lửa, anh Tùng (tài xế xe ôm công nghệ) cho biết, từ 21h nhiệt độ giảm sâu rõ rệt nên anh hay tìm đến quán trà đá ven đường có sẵn đống lửa để sưởi ấm.

"Hôm nay, Hà Nội lạnh buốt, cảm giác thời tiết buốt giá hơn những hôm trước nhiều. Tôi mặc thêm áo len cũng như đội khăn kín đầu nhưng vẫn lạnh, không thể ngồi đợi khách ngoài trời lâu được. Chạy qua đây thấy quán trà đá có sẵn lửa, tôi vào ngồi sưởi nhờ, chờ khách", anh Tùng nói.

22h, ông Tài, bán trà đá ở vỉa hè trên đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội), cũng phải đi tìm mảnh củi vụn nhóm lửa sưởi ấm vì nhiệt độ lạnh sâu. "Tôi xem dự báo thời tiết hôm nay khoảng hơn 10 độ C. Thường tôi bán hàng đến khoảng 23h, lúc đó lạnh buốt, nên phải chủ động nhặt ít gỗ vụn nhỏ đốt sưởi ấm".

Thu Hằng (ảnh trái, áo trắng) (quê Nam Trực, Nam Định), là một sinh viên của một trường cao đẳng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng bạn bè tụ tập uống trà nóng.

"Hà Nội đang lạnh sâu, nhưng cảm giác nhâm nhi cốc trà nóng và ngồi sưởi bên bếp lửa rất thú vị. Em lại nhớ về tuổi thơ, được nằm trông bánh chưng", Hằng chia sẻ.

Dưới những cơn gió rét, bà Lan (bán trà đá) co ro bên đống lửa, xuýt xoa trong giá lạnh. Chủ quán này cũng cho biết, trời lạnh, lượng khách có giảm nhẹ. Những ngày này, bà phải gom củi, đốt lửa để khách uống trà ngoài trời đỡ buốt, lạnh.

"Tuy đốt củi sưởi ấm, nhưng sưởi nhiều da bị khô ráp và hay bị nứt nẻ. Bán hàng ngoài trời cả ngày, sưởi củi nhiều, tay nứt nẻ đau rát nên bây giờ tôi chỉ dám đốt củi cho khách ngồi thôi", bà Lan cho hay.

Trời Hà Nội càng về khuya nền nhiệt lại hạ xuống thấp hơn. Do công việc của ông Tú làm bốc vác tự do, ngoài trời lạnh buốt, ông phải đốt củi sưởi ấm để đảm bảo sức khỏe.

"Biết thời tiết lạnh sâu nhưng do công việc làm tự do nên tôi không chủ động được. Trời lạnh quá, tôi mặc nhiều áo nhưng không ăn thua, ngồi ngoài đường gió to lắm. Tôi phải đi nhặt củi ở Công viên Thống Nhất mang ra đây đốt sưởi ấm", ông Tú cho biết.

Trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội như Hoàng Cầu, Lê Đức Thọ, Giảng Võ..., người dân tập trung thành từng nhóm nhỏ, quây quần đốt lửa sưởi ấm. Với nhiều người, đây là cách tốt nhất để giữ ấm bản thân giữa đêm đông giá lạnh.

Trời rét đậm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống mưu sinh của người dân. Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, những ngày tới, nhiệt độ ở Bắc bộ tiếp tục giảm thấp, vùng núi trời rét đậm, thậm chí có thể rét hại.