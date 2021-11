Chồng mất trên hè phố Sài Gòn vì Covid, người vợ khóc nghẹn khi tới viếng

Chồng bà Lan trước đây bệnh nặng, phải đi xe lăn. Hai vợ chồng mưu sinh trên đường phố Sài Gòn nhiều năm nay bằng nghề bán vé số. Trong đại dịch vừa qua, ông không may qua đời khi vẫn còn đang ngồi trên xe lăn giữa đường phố. Sau khi thi thể ông được chính quyền đưa đi hỏa táng, bà Lan đã đưa tro cốt ông về chùa Pháp Minh (nơi lưu giữ và hương khói những phận đời mất do Covid-19) để có nơi ông an nghỉ và bà có chỗ hương khói quanh năm.