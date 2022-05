Chợ thông minh 4.0: Khi đi chợ không tiền mặt

Bùng nổ thanh toán điện tử trong kỷ nguyên số

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giai đoạn 2016 - 2020, thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng có xu hướng tăng dần với giá trị giao dịch lớn. Tổng phương tiện thanh toán tăng dần theo tỷ lệ từ 86% ở năm 2016 lên đến 88,95% vào năm 2020.

Trên thực tế, xu hướng thanh toán điện tử đang ngày càng được ưa chuộng nhờ hàng loạt các lợi ích ưu việt. Đối với ngành tài chính, giải pháp thanh toán này giúp tiết kiệm được khối lượng tiền mặt lưu thông trên thị trường, từ đó giảm bớt chi phí in ấn, kiểm đếm, chi phí vận chuyển, quản lý tài chính...

Đồng thời, người dân cũng được hưởng lợi từ thanh toán phi tiền mặt, như tiết kiệm thời gian, công sức thanh toán hóa đơn, rút tiền hay các giao dịch phát sinh có phí. Xét về độ an toàn, việc thanh toán phi tiền mặt trên nền tảng số cũng hạn chế được nhiều rủi ro so với hình thức thanh toán truyền thống, vốn mang tính an toàn thấp, dễ mất mát, nhất là khi giao dịch số tiền lớn, khoảng cách xa.

Xuất hiện tại Việt Nam từ hơn 10 năm trở lại đây, "thanh toán điện tử" là cụm từ không còn xa lạ, được xem là xu hướng tất yếu của nền kinh tế. Tuy nhiên với khu vực nông thôn, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, các dịch vụ tài chính số vẫn còn khó tiếp cận. Bởi vậy, 1 giải pháp tài chính số an toàn, thân thuộc, dễ sử dụng với đại đa số người dân là điều cần thiết.

Tiên phong chuyển đổi số, Viettel chính thức triển khai mô hình "chợ 4.0" - chợ không tiền mặt trên khắp 63 tỉnh thành. Đây chính là giải pháp đưa số hóa len lỏi vào ngóc ngách cuộc sống của người dân một cách gần gũi, thiết thực và hiệu quả, từ đó thúc đẩy nền kinh tế phi tiền mặt, rộng mở cánh cửa giao thương, phát triển kinh tế số và xã hội số. Trong đó, hệ sinh thái thương mại, tài chính số toàn diện Viettel Money được kỳ vọng sẽ trở thành huyết mạch của nền kinh tế, giúp cho việc giao thương, trao đổi trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Viettel triển khai mô hình "chợ 4.0" trên khắp 63 tỉnh thành.

"Chợ 4.0" phủ sóng tại 63 tỉnh thành trên cả nước

Tính đến nay, trên cả nước đã có hơn 120 chợ nâng cấp lên "hệ điều hành 4.0" hiện đại. Đây là kết quả của sự phối hợp giữa Viettel và Sở Công thương các tỉnh, thành phố trên cả nước để triển khai mô hình chợ thông minh 4.0 tới 63 tỉnh thành thông qua hệ sinh thái thương mại tài chính số Viettel Money.

Theo ghi nhận, cuối tháng 3 vừa qua, Sở Công Thương Quảng Nam đã liên kết với Viettel Quảng Nam triển khai chương trình thanh toán không tiền mặt thông qua ứng dụng Viettel Money.

Các nhân viên Viettel tận tình hướng dẫn các tiểu thương đăng ký và triển khai chương trình thanh toán không tiền mặt thông qua ứng dụng Viettel Money.

Cô Nguyễn Thị Hiến (56 tuổi, tiểu thương chợ Tam Kỳ) chia sẻ: "Trước đây, nhiều khách hàng hay hỏi số tài khoản để thanh toán. Tôi phải nhờ chuyển khoản qua tài khoản của tôi hoặc của con tôi. Bây giờ, nếu có thanh toán trực tuyến như này thì tiện quá, tôi đỡ phải mày mò khi người mua hàng không có tiền mặt nữa".

Trưởng Ban quản lý chợ Tam Kỳ, bà Vũ Thị Thanh Nga cho hay, việc thanh toán trực tuyến sẽ hướng mọi người dần thay đổi thói quen trả tiền mặt mà sử dụng điện thoại để thanh toán thông qua mã quét QR hoặc số điện thoại, qua đó giúp các tiểu thương và khách hàng tiếp cận nhiều hơn về công nghệ số.

Tại chợ tại chợ Hải Tân, TP. Hải Dương, cũng ghi nhận những phản hồi tích cực khi Viettel Hải Dương phối hợp với Ban Quản lý chợ triển khai mô hình thanh toán không dùng tiền mặt (Viettel Money) cho tiểu thương và người dân.

Bởi lẽ, tương thích với cả điện thoại thông minh hoặc điện thoại "cục gạch", có 3G, 4G hay kết nối Internet hoặc không, là bất kỳ ai, sử dụng bất kỳ thiết bị di động gì đều có thể tham gia vào hệ sinh thái Viettel Money. Chỉ cần một thao tác quét QR hoặc chuyển tiền qua số điện thoại trên ứng dụng Viettel Money hoặc cú pháp *998# đơn giản, người dùng có thể thực hiện mọi giao dịch chuyển, nạp, rút tiền, mua bán trực tuyến.

Có thể kỳ vọng, con số trên 120 chợ tại 63 tỉnh thành thành sẽ tiếp tục tăng theo cấp số nhân, phủ sóng đến cả những nơi buôn bán nhỏ lẻ như cửa hàng tạp hóa, chợ dân sinh, khu vui chơi, tụ điểm ăn uống... Không còn khoảng cách về địa lý lẫn công nghệ, người dân từ thành thị đến nông thôn đều có thể dễ dàng kết nối, trao đổi, mua bán hàng hóa chỉ với số điện thoại.

Chỉ cần một thao tác đơn giản, khách hàng có thể dễ dàng thanh toán trực tuyến cho các tiểu thương.

Với tiện ích phong phú, ưu điểm nhanh, dễ dàng, an toàn, tiện lợi, Viettel Money đang từng bước góp phần "Kiến tạo cuộc sống mới" thông minh và hiện đại hơn cho người dân trên cả nước, đặt nền móng cho sự bùng nổ của thanh toán số, "kích hoạt" nền kinh tế số, cuộc sống số trên địa bàn các tỉnh theo đúng chủ trương, định hướng của Chính phủ.

