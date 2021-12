Chiêm ngưỡng cặp me kiểng trăm tuổi trị giá tiền tỷ của lão nông Đồng Tháp

Dân trí Cặp me có tuổi thọ hơn 156 năm với chiều cao 6m, đường kính táng 3,5m, hoành gốc 1,4m của ông Nguyễn Phước Lộc (Đồng Tháp) được xác lập Kỷ lục Việt Nam là "Cặp me kiểng cổ nhất" vào năm 2013.

Với niềm đam mê với kiểng cổ và bonsai, hơn 30 năm qua ông Nguyễn Phước Lộc (50 tuổi, ngụ xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã tạo tác và sưu tầm hàng trăm tác phẩm ấn tượng.

Một trong số đó phải kể đến cặp me kiểng cổ giúp ông Lộc xác lập kỷ lục Việt Nam vào năm 2013 là "Cặp me kiểng cổ nhất Việt Nam".

Cặp me kiểng cổ "song sinh" của ông Lộc được xác lập kỷ lục Việt Nam vào năm 2013 với thành tích là "Cặp me kiểng cổ nhất Việt Nam" (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chia sẻ cơ duyên có được cặp me này ông Lộc cho biết, năm 1993 ông phát hiện cặp me này ở Tiền Giang, sau nhiều lần thuyết phục, ngã giá với chủ vườn ông đã thành công sở hữu được "vật báu" và nhanh chóng đem về Sa Đéc.

"Cặp me này khoảng 156 năm tuổi, mỗi cây tôi sưu tầm từ một người chủ khác nhau nhưng may mắn hai cây này do cùng một nghệ nhân chỉnh sửa nên hình dáng của chúng khá đồng đều ", ông Lộc cho hay.

Chiêm ngưỡng cặp me kiểng trăm tuổi được trả giá tiền tỷ của lão nông Đồng Tháp

Cũng theo ông Lộc, cặp me trước đây dù đã qua bàn tay chỉnh sửa nhưng về cơ bản chúng vẫn chưa cân xứng, thế nên ông phải dành thêm thời gian đến 6 năm chỉnh sửa, thay đổi dáng thế mới được hình dáng hài hòa như hiện tại.

Theo lời nghệ nhân, cây me được sửa theo kiểu tứ diện sơn thủy, mỗi một chi có hai nhánh (một đi lên, một đi xuống). Thân cây cao 6m, đường kính tán cây 3,5m , hoành gốc 1,4m, có dáng hình thông, nhỏ dần từ gốc đến ngọn.

Gốc cây me (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cặp me có tuổi thọ hơn 156 năm chiều cao 6m, đường kính tán cây 3,5m , hoành gốc 1,4m (Ảnh: Bảo Kỳ).

Với sự độc đáo khó lẫn về ngoại hình, cặp me của ông Lộc đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là "Cặp me kiểng cổ nhất". Kỷ lục của cặp me này cũng là kỷ lục đầu tiên về tuổi đời kiểng cổ ở tỉnh Đồng Tháp được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác nhận.

Ông Nguyễn Phước Lộc đã dành hơn 26 năm để chỉnh sửa, uốn nắn cho hai cặp me giống nhau như đúc (Ảnh: Bảo Kỳ).

"Tuy đã trăm tuổi nhưng cặp me vẫn ra hoa và đậu trái mỗi năm. Nhiều người đã đến hỏi mua, thậm chí trả giá lên đến 10 tỷ đồng nhưng tôi chưa có ý định bán", ông Lộc cho biết.

Bên cạnh cặp me có giá bạc tỷ, những năm qua vị đại gia này còn sưu tầm và tạo tác hàng trăm tác phẩm ấn tượng từ bonsai và kiểng cổ. Trong đó có cây sanh và cặp vạn niên tùng lập kỷ lục Việt Nam, hơn chục cây kiểng trên dưới 100 năm tuổi như: mai chiếu thủy, vạn niên tùng, nguyệt quế, sộp, gừa...

Ngoài cặp me ông Lộc còn sở hữu cây sanh bonsai có đường kính tán lớn nhất Việt Nam, được xác lập kỷ lục vào năm 2021 (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ngoài ra, ông Lộc còn sỡ hữu hàng ngàn chậu bonsai đa kích cỡ đang trở thành điểm đặc trưng thu hút du khách đến với khu vườn này vào các dịp lễ Tết.

Bảo Kỳ