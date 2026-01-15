Chàng trai Việt yêu y tá Nhật: 2 năm không tỏ tình vì... sợ bị báo cảnh sát

Kết thúc giờ làm việc, Khánh Dương lên tàu về căn nhà của anh và vợ là Obama Saika ở tỉnh Aichi (Nhật Bản).

Chàng trai mở cửa tủ lạnh, rã đông thực phẩm, chuẩn bị nguyên liệu làm món nem. Gần 19h, Saika có mặt tại gian bếp, cô trải lá bánh đa, cho từng nguyên liệu vào rồi cuốn một cách thành thạo. Nhìn bàn tay khéo léo của vợ, chàng trai người Việt mỉm cười hạnh phúc.

Khánh Dương và Saika mới kết hôn được 2 tháng sau hành trình yêu đương kéo dài 4 năm. Trước đó, cặp đôi quen nhau tình cờ trong một lần gặp ở thang máy. Anh mất 2 năm âm thầm kiên trì theo đuổi cô gái Nhật Bản.

Sau 2 năm kiên trì theo đuổi, chàng trai Khánh Dương đã được Saika mở lòng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Sau 2 năm từ ngày quen biết, tôi mới có số điện thoại của bạn gái. Sợ Saika từ chối tình cảm và hiểu nhầm bị quấy rối nên tôi không dám tỏ tình", chàng trai quê Hưng Yên nói với phóng viên Dân trí.

Cuộc gặp tình cờ và lần liều viết thư tay

Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Thái Bình cũ (nay là tỉnh Hưng Yên), học xong cao đẳng điều dưỡng, Khánh Dương được bố mẹ định hướng sang Nhật Bản làm việc với hy vọng có mức lương cao.

Năm 2019, lên đường sang nước bạn, Khánh Dương xác định hết hợp đồng 3 năm sẽ quay về lập nghiệp tại Việt Nam. Chàng trai chưa từng nghĩ đến chuyện cưới vợ hay yêu đương một cô gái ở xứ sở mặt trời mọc.

Một lần đến bệnh viện nộp hồ sơ làm thực tập sinh điều dưỡng, Khánh Dương nhìn thấy nữ y tá người Nhật Bản bị rơi tập tài liệu xuống sàn thang máy. Anh nhanh chóng cúi xuống nhặt hộ và dặn dò: "Bạn cẩn thận nhé, đừng để rơi nữa". Cô gái đó chính là Obama Saika.

Ấn tượng với hành động của Khánh Dương, nữ y tá mỉm cười, nói lời cảm ơn chân thành. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau qua lớp khẩu trang, trái tim của chàng trai có chút rung động.

"Có cảm giác như chúng tôi "quen nhau từ kiếp trước". Hình ảnh cô gái với đôi mắt tròn, sống mũi cao ở trong tâm trí tôi suốt nhiều ngày sau đó", Khánh Dương bày tỏ.

Một tháng sau, anh trúng tuyển vào vị trí nhân viên điều dưỡng của bệnh viện. Ngày đến nhận việc, chàng trai bất ngờ khi Saika chính là người trực tiếp hướng dẫn. Vượt qua ngại ngùng ban đầu, Khánh Dương cảm thấy thân quen vì hai người đã chạm mặt trong thang máy.

Hàng ngày, Saika tận tình hướng dẫn chàng trai người Việt Nam cách phát thuốc, nhận dạng thuốc, phân chia thuốc cho từng bệnh nhân... Buổi trưa, cô gái và Khánh Dương thỉnh thoảng đi ăn ở căng tin bệnh viện.

"Saika khiến tôi ấn tượng với sự nhẹ nhàng, ấm áp, khuôn mặt xinh đẹp, mũi dọc dừa, nụ cười toả nắng", anh chàng nhớ lại.

Saika chụp ảnh cùng mẹ chồng tại Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trái tim rung động trước cô gái đồng nghiệp người Nhật Bản nhưng Khánh Dương không dám thổ lộ. Chàng trai sợ Saika hiểu nhầm, cô có thể báo với cảnh sát vì nghi ngờ Khánh Dương quấy rối nơi công sở.

Mang trong lòng mối tình đơn phương suốt hai năm, Khánh Dương lặng lẽ và kiên trì theo đuổi. Mỗi tối, sau khi hoàn thành công việc, anh chủ động ở lại muộn hơn, giúp Saika nhập số liệu về thuốc men, cập nhật tình hình tiêm chủng.

Suốt quãng thời gian ấy, Saika dường như chỉ biết đến công việc. Cô không bày tỏ hay đáp lại tình cảm của Khánh Dương.

“Bề ngoài trông có vẻ lạnh lùng, nhưng cô ấy đã giúp tôi rất nhiều. Có lần tôi phát nhầm thuốc cho bệnh nhân, Saika đứng ra nhận đó là lỗi của mình. Tôi rất biết ơn và cảm nhận được sự tốt bụng của Saika”, chàng trai trải lòng.

Không thể giữ mãi tình cảm trong lòng, năm 2023, Khánh Dương quyết định viết một bức thư bày tỏ với Saika. Cuối bức thư, anh viết: "Nếu bạn có tình cảm với tôi, hãy hồi âm nhé".

Trao bức thư tận tay Saika, Khánh Dương không giấu được sự hồi hộp. Anh lo sợ rằng, nếu lời thổ lộ không được đáp lại, mối quan hệ đồng nghiệp sẽ rạn nứt. Vài ngày sau, nữ y tá trả lại bức thư nhưng không nói rõ tình cảm của mình.

Saika cho biết, cô cảm nhận được tình cảm của Khánh Dương nhưng chuyện yêu đương không thể quyết định vội vàng. Nữ y tá mong muốn nam đồng nghiệp nỗ lực hơn nữa để thi chứng chỉ chăm sóc điều dưỡng, thi chứng chỉ tiếng Nhật và học bằng lái ô tô.

"Sau 2 năm là đồng nghiệp, lần đầu tiên, Saika cho tôi số điện thoại để nói chuyện nhiều hơn. Cảm nhận nữ y tá đã bật đèn xanh, tôi thở phào nhẹ nhõm", anh nói.

Tình cảm đã vượt qua ranh giới của đồng nghiệp và bạn bè, Khánh Dương và Saika vẫn giữ mọi chuyện trong thế giới riêng của hai người. Đến bệnh viện, họ không dám thể hiện vì ngại ngùng với nhân viên trong khoa.

Mong muốn tiếp thêm động lực cho Khánh Dương, cô gái người Nhật Bản âm thầm giúp đỡ, hướng dẫn cho bạn trai trong quá trình ôn thi các chứng chỉ. Trân trọng tình cảm của bạn gái dành cho mình, chàng trai cố gắng học hành chăm chỉ để đáp lại sự quan tâm đó.

Sau 1,5 năm miệt mài ôn luyện sau giờ làm việc, Khánh Dương lần lượt đạt được chứng chỉ tiếng Nhật N2, chứng chỉ hành nghề điều dưỡng và bằng lái xe với số điểm cao.

"Saika xúc động khi biết sự nỗ lực của tôi đã có kết quả trọn vẹn. Cô ấy cảm ơn tôi về sự cố gắng đó", anh nhớ lại.

Căn nhà của hai vợ chồng ở Nhật Bản (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vài tháng sau, Saika bất ngờ đề nghị Khánh Dương về ra mắt gia đình tại tỉnh Aichi. Dấu mốc được anh xem là bước ngoặt của chuyện tình yêu.

Trước cuộc gặp quan trọng, chàng trai mất ăn mất ngủ vì lo lắng, sợ không nhận được sự đồng ý của bố mẹ bạn gái. May mắn mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Bố mẹ Saika hài lòng, khâm phục trước những nỗ lực bền bỉ của chàng trai Việt nơi đất khách quê người.

Từ đó, thỉnh thoảng anh đến nhà bạn gái chơi, tự tay chuẩn bị những món ăn Việt Nam như nem, lẩu để mời bố mẹ vợ tương lai. Cả gia đình tấm tắc khen ngon, hào hứng hỏi han cách chế biến một cách tỉ mỉ.

Nàng dâu rửa bát, phơi quần áo, tiêm cho hàng xóm

Cuối năm 2024, cảm nhận tình cảm đã đủ độ chín, Khánh Dương đưa bạn gái về Thái Bình (cũ) ra mắt bố mẹ cùng họ hàng. Đây cũng là thời điểm chàng trai quyết định ngỏ lời cầu hôn Saika.

Khánh Dương kể, trong một lần cùng nhau đến ngôi đền ở quê nhà, anh âm thầm chuẩn bị hoa và nhẫn, thổ lộ mong muốn hai người về chung một nhà. Nhận lời cầu hôn, cô gái người Nhật Bản ngỡ ngàng vì chưa từng nghĩ khoảnh khắc thiêng liêng diễn ra giản dị như vậy.

Đám cưới của cặp đôi tại Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Cô ấy luôn tưởng tượng lời cầu hôn sẽ diễn ra ở một nhà hàng hay khách sạn lãng mạn nhưng vẫn gật đầu đồng ý”, Khánh Dương chia sẻ.

Lần đầu về Việt Nam, Saika bỡ ngỡ trước văn hóa ẩm thực và nhịp sống sôi động, đông đúc trên đường phố - hoàn toàn khác với không gian yên tĩnh nơi cô sinh sống. Nhờ sự thân thiện của gia đình bạn trai, cô nhanh chóng hòa nhập và cảm nhận như đang ở chính ngôi nhà của mình.

Saika xắn tay rửa bát, phơi quần áo, không quản ngại vất vả. Khi bà con trong xóm cần tiêm hay truyền nước, cô sẵn sàng hỗ trợ.

Sự chân thành và chu đáo giúp nàng dâu tương lai nhanh chóng chiếm được thiện cảm của gia đình và láng giềng.

"Trước khi đưa bạn gái về ra mắt, tôi tiết lộ chuyện tình cảm với gia đình. Ban đầu, bố mẹ không hài lòng vì sợ con trai lấy vợ xa. Lúc tiếp xúc với Saika, cảm nhận sự dễ thương của cô ấy, mẹ đồng ý ngay", Khánh Dương bày tỏ.

Ngày chia tay gia đình bạn trai để trở lại Nhật Bản, Saika âm thầm để lại một bức thư viết tay. Trong thư, nữ y tá bày tỏ rằng cô cảm nhận được tình cảm, sự yêu thương của bố mẹ và các thành viên trong gia đình không chỉ qua lời nói, mà còn qua ánh mắt và cử chỉ khuôn mặt. Đọc được những dòng chữ chân thành, bố mẹ Khánh Dương cảm nhận được tấm lòng và sự gắn bó của nàng dâu tương lai dành cho gia đình.

Gần cuối năm 2025, đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại một nhà hàng ở Nhật Bản với khoảng 30 khách mời.

Sau 1 tháng, anh đưa vợ về Việt Nam tổ chức đám cưới tại quê nhà với cỗ bàn linh đình 100 mâm. Không khí đám cưới rộn ràng, bà con hàng xóm đến chia vui, tiếng nhạc sôi động kéo dài vài ngày khiến Saika bất ngờ. Ở Nhật Bản, đám cưới tổ chức khá riêng tư, khách mời chủ yếu là họ hàng hai bên.

“Ban đầu cô ấy có chút choáng ngợp trước đám cưới đông người ở Việt Nam, về sau Saika lại rất thích bầu không khí rộn ràng, vui vẻ đó", anh bày tỏ.

Hiện, Saika - Khánh Dương đã mua một căn nhà 8 tỷ đồng ở Aichi để bắt đầu cuộc sống mới. Họ tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc của một cặp vợ chồng son.

Khánh Dương và vợ đang dự định mở một trung tâm dưỡng lão tại Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời gian qua, Saika dành thời gian học và ôn luyện tiếng Việt để thi chứng chỉ trong thời gian tới. Nhìn thấy sự cố gắng và nỗ lực nghiêm túc của vợ, Khánh Dương không giấu được niềm vui.

“Tôi cảm nhận vợ rất mong muốn tìm hiểu về văn hóa, ngôn ngữ nơi quê hương của chồng. Vì vậy, giữa chúng tôi có sự đồng điệu, không có khác biệt trong lối sống và suy nghĩ dù đến từ hai nền văn hoá khác nhau", chàng trai người Việt chia sẻ.

Được biết, Khánh Dương và bà xã đang tính toán sẽ mở một trung tâm dưỡng lão tại Hà Nội. Năm 2027, khi cuộc sống ổn định, cặp đôi sẽ sinh con và thường xuyên đi lại giữa Việt Nam và Nhật Bản để gắn kết tình cảm.