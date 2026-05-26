Sự thật video trẻ bị bỏ quên trên ô tô, gia đình phá kính giải cứu

Không phải trẻ bị bỏ quên

Ngày 24/5, gia đình chị Băng Nhi (sống tại TPHCM) về khu vực Bình Thuận cũ (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng), thăm người thân.

Xe dừng lại trước cổng nhà, hành khách ngồi ở hàng ghế sau lần lượt bước xuống. Lúc này, em ruột của Băng Nhi (3 tuổi) ngồi ở hàng ghế trước vẫn chơi đùa cùng nam tài xế.

Người thân đập kính, mở cửa đưa cháu bé ra ngoài (Ảnh: Cắt từ clip).

Vài phút sau, lái xe bước ra ngoài, chạy sang cửa bên kia để bế bé gái xuống. Không may cô bé cầm chìa khóa, vô tình nhấn nút "lock" khiến toàn bộ cửa bị khóa từ bên trong.

"Em tôi không biết cách mở cửa. Cả nhà lúc đó rất lo lắng”, chị kể lại.

Trong vài phút, mọi người nhanh chóng tìm phương án giải cứu. Bố của Băng Nhi quyết định dùng dụng cụ để phá một phần kính xe, luồn tay vào trong, mở cửa.

Cháu bé được đưa ra ngoài an toàn (Ảnh: Chụp màn hình).

Người thân ở ngoài hồi hộp theo dõi, còn bé gái ngồi bên trong khá bình tĩnh, không hoảng loạn.

"Khi cửa được mở, em tôi có vẻ sợ hãi rồi bật khóc. May mắn, bé gái được đưa ra ngoài an toàn, không gặp nguy hiểm tính mạng", chị nói.

Đoạn video ghi lại sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút nhiều lượt tương tác.

Băng Nhi khẳng định, một số tài khoản tự ý chia sẻ video kèm thông tin cho rằng em bé bị bỏ quên trong ô tô là sai sự thật.

Qua sự việc, cô mong các gia đình có con nhỏ nên cẩn thận hơn khi để trẻ tiếp xúc với chìa khóa ô tô, tránh những tình huống tương tự xảy ra. Trong trường hợp trẻ ấn nút khiến cửa bị khoá, phụ huynh nên bình tĩnh để giải quyết.

Chú ý để tránh trường hợp bỏ quên con

Ngoài việc cửa bị sập do ấn nhầm nút trên chìa khoá, nhiều trường hợp phụ huynh bỏ quên con trên ô tô do thiếu tập trung.

Vì vậy, cha mẹ cần hình thành thói quen mở cửa sau và nhìn toàn bộ hàng ghế sau trước mỗi lần tắt máy, dù bạn có chở trẻ nhỏ đi cùng hay không.

Phụ huynh nên để những thứ bắt buộc phải lấy khi xuống xe ngay cạnh chỗ bé ngồi ở hàng ghế sau, ví dụ như điện thoại, túi xách, ví, thẻ nhân viên, chìa khóa nhà, laptop... Như vậy, bạn buộc phải mở cửa sau trước khi rời xe.

Phụ huynh phải kiểm tra phía sau xe trước khi ra ngoài tránh bỏ quên trẻ (Ảnh: Child).

Nhiều vụ việc trẻ bị bỏ quên trên ô tô dẫn tới tử vong xảy ra, do người không thường xuyên đưa đón trẻ lái xe hoặc thay đổi tuyến đường quen thuộc. Khi có thay đổi, bạn cần áp dụng các biện pháp tự nhắc mình như: Dán giấy ghi chú trên vô-lăng, đặt định vị đến trường, cài đặt lịch nhắc, chuông báo thức trên điện thoại...

Dù chỉ định rời xe trong ít phút, người lớn cũng không nên để trẻ nhỏ ở lại một mình trong ô tô.

Một khoảng thời gian ngắn cũng có thể tiềm ẩn rủi ro. Nhiệt độ bên trong xe tăng rất nhanh, nhất là trong những ngày nắng nóng, khiến trẻ dễ rơi vào tình trạng ngạt hoặc sốc nhiệt.