Nửa đêm cả nhà vẫn lang thang ngoài đường kiếm gió trời

Vừa chợp mắt được một lát sau đêm dài, anh C.P. (trú thôn An Hạ, xã An Khánh, Hà Nội) vẫn chưa hết mệt mỏi khi nhớ lại sự cố mất điện kéo dài gần 24 tiếng tại khu nhà mình.

Đêm 25/5, khi khu vực xảy ra mất điện, chiếc quạt tích điện trong nhà anh chỉ trụ được đến khoảng 1h30 thì cạn nguồn. Ngay lập tức, cái nóng hầm hập ập vào phòng.

Không thể chịu nổi, anh P. lục đục dắt xe máy chạy ra đường tìm nhà nghỉ để 5 thành viên tá túc qua đêm. Thế nhưng, đi khắp khu vực An Khánh, các nhà nghỉ bình dân đều đã treo biển hết phòng do lượng người đổ xô đi trốn nóng quá đông.

“Tôi tìm được một khách sạn 3 sao, giá 700.000 đồng từ 2h đến sáng sớm, thấy giá quá cao, tiếc tiền, vợ chồng tôi lại ra về”, anh P. chia sẻ.

Về nhà, hai vợ chồng anh P. trải chiếc chiếu trúc xuống nền nhà để 3 con nhỏ (từ 2 tuổi đến 9 tuổi) nằm.

Ông bố còn đổ đá lạnh đầy một chiếc chậu lớn. Suốt cả đêm, anh và vợ thay phiên nhau cầm quạt nan quạt liên tục vào chậu đá để phả hơi mát cho các con ngon giấc. “Hai vợ chồng thức trắng đêm quạt tay, đến sáng mắt cay xè”, ông bố 3 con kể.

Trong ngày 26/5, gia đình anh P. và các hộ có chung đường điện vẫn phải chịu cảnh nóng nực. Thợ điện khu vực giải thích do đường dây bị hỏng, chờ thiết bị thay thế. Tối 26/5, sau khi đón các con ở trường về, gia đình anh P. đi ăn ở ngoài rồi đi đến một nhà sách gần nhà cho các con vui chơi.

“Tôi mua cho mỗi cháu vé vui chơi 60.000 đồng. Cả nhà tôi ngồi ở đó đến khi nhà sách đóng cửa mới ra về. Sau đó, cả nhà đến quán cắt tóc của một người quen ngủ nhờ. May sao đến gần 24h, điện được cấp trở lại, chúng tôi mới dám về nhà”, anh P. nói.

Trẻ nhỏ quấy khóc vì nóng bức, bất đắc dĩ bố mẹ phải đưa đi chạy xe giữa đêm để hóng gió (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhà anh Minh (thôn An Hạ, An Khánh) cũng chịu cảnh mất điện những ngày nắng nóng 40 độ.

Anh Minh kể, đêm 25/5 rạng sáng ngày 26/5, khu anh sinh sống mất điện đến 2h, cả xóm nháo nhác tìm chỗ tránh trú. Người không có quạt tích điện thì ôm con ra đường, dắt nhau ra các bãi cỏ công viên ngồi hóng gió hoặc đi thuê nhà nghỉ.

Cùng chung cảnh ngộ, chị Thu Hoài (ở thôn An Thọ, xã An Khánh) cho hay, tình trạng mất điện xảy ra liên tiếp những đêm qua. Đỉnh điểm là đêm 25/5 rạng ngày 26/5, khu vực chị sinh sống bị cắt điện từ 23h30 đến đêm khuya.

Vì chủ quan nghĩ điện sẽ có lại nhanh như hôm đầu, chị Hoài bế con chưa đầy 2 tuổi ra đầu ngõ ngồi đợi. Giữa thời tiết oi bức, không khí ngoài trời ban đêm vẫn hầm hập, con chị quấy khóc liên tục.

Vợ chồng chị Hoài ôm con ngồi ngoài công viên lúc 1h (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bất đắc dĩ, vợ chồng chị phải lấy xe máy chạy xe nhiều vòng ngoài đường để hóng gió. Xe cứ đứng lại thì con chị lại khóc vì nóng bức. Đến hơn 1h, khi con đã mệt và thiếp đi, vợ chồng chị mới dừng ở công viên của một khu chung cư, ngồi trên ghế đá ôm con ngủ, chờ có điện.

Đêm 26/5 rạng sáng ngày 27/5, cả gia đình chị Hoài chấp nhận rời khỏi nhà, vượt quãng đường 4-5km sang nhà người quen ở nhờ, chạy trốn cái nóng như thiêu như đốt.

Thấp thỏm vì mất điện giữa nắng nóng

Anh Hùng (sống tại ngõ 98 Mễ Trì Thượng) cho biết, gia đình anh cũng trải qua những đêm không mấy dễ chịu khi khu vực xảy ra mất điện.

Anh kể, tình trạng mất điện xảy ra từ đêm 25/5. Thợ điện khu vực đã có mặt khắc phục và điện được cấp lại sau 1 tiếng. Tuy nhiên, sau đó điện chỉ có được khoảng 5-10 phút rồi lại bị mất khoảng 1 tiếng. Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại liên tục cho đến tận 2h-3h.

May mắn các con nhỏ đã về quê, chỉ còn vợ chồng anh Hùng ở Hà Nội. Tuy nhiên, điện bị cắt đúng vào khung giờ nghỉ ngơi khiến anh chị vô cùng mệt mỏi. “Đi làm cả ngày về vất vả, ban đêm lại không được ngủ một giấc đàng hoàng”, anh Hùng chia sẻ.

Khung cảnh ngột ngạt vì mất điện giữa đêm ở Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sống ở gần khu vực của anh Hùng, chị Thảo My chia sẻ, hai ngày qua, tối nào khu nhà chị cũng bị mất điện trong khung giờ từ 21h đến 1h.

“Hôm đầu tiên thì mất thông một mạch 4 tiếng đồng hồ. Đến hôm thứ hai, khoảng 23h thấy có điện, cả nhà tôi tưởng đã yên ổn để đi ngủ thì chỉ được một lát điện lại phụt tắt, phải đến 1h điện mới được cấp trở lại. Thời tiết nắng nóng hầm hập, nhà lại có con nhỏ nên các cháu không tài nào ngủ nổi, cứ quấy khóc suốt đêm”, chị Thảo My mệt mỏi kể.

Mùa hè mới chỉ bắt đầu, những đợt nắng nóng gay gắt được dự báo sẽ còn tiếp diễn. Người dân ở một số khu vực bởi vậy vẫn sống trong nỗi thấp thỏm với nỗi lo mất điện giữa nắng nóng.

Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), nắng nóng gay gắt kéo dài với nhiệt độ cao đã làm cho nhu cầu sử dụng các thiết bị điện, đặc biệt là các thiết bị điện để làm mát của khách hàng gia tăng.

Bên cạnh đó, nhiều thiết bị điện ở ngoài trời đã phải chịu đựng môi trường nhiệt độ cao cả ngày dài, một số đường dây, trạm biến áp vận hành bị quá tải ở một số thời điểm tiềm ẩn nguy cơ quá tải cục bộ.

Đại diện Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội khẳng định đang tiếp tục tăng cường giám sát vận hành, từ Trung tâm điều độ, các trạm biến áp 110kV đến từng tuyến phố, khu dân cư, lực lượng đang duy trì trạng thái ứng trực 24/24h.

EVNHANOI khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý để giảm áp lực cho hệ thống điện trong giờ cao điểm. Theo đó, người dân nên cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên, kết hợp dùng quạt, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn và tắt các thiết bị không cần thiết để vừa tiết kiệm chi phí sinh hoạt, vừa góp phần giảm nguy cơ quá tải cục bộ trong mùa hè.