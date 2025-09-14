Chàng trai qua đời để lại toàn bộ tiền cho bạn gái cũ và di thư hé lộ lý do

Hu Xinyao (22 tuổi) đến từ Trùng Khánh (Trung Quốc), đã chống chọi với căn bệnh về mạch máu suốt 8 năm, dẫn đến suy thận. Năm ngoái, Hu quen Xiao qua một người bạn chung.

Xiao chăm sóc cho Hu khi cô bị bệnh nên tình cảm của cặp đôi ngày càng nảy nở (Ảnh: South China Morning Post).

Xiao - một cảnh sát hỗ trợ ở Nội Mông (Trung Quốc) - được biết đến là người hiền lành, hướng nội và giàu lòng nhân ái. Bất chấp bệnh tình nặng nề của Hu, Xiao vẫn hết lòng chăm sóc cô và cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm.

Tuy nhiên, chỉ sau hai tháng bên nhau, tình trạng của Hu trở nên xấu đi, cô liên tiếp nhận thông báo bệnh tình nguy kịch. Mang trong lòng cảm giác tội lỗi, Hu đưa ra quyết định đau đớn là chia tay Xiao. Cô nói: "Tôi không thể cho anh ấy một gia đình. Ở bên tôi chỉ khiến anh ấy bị ràng buộc".

Xiao cho biết sau khi chia tay anh đã xem video của Hu hơn 50 lần (Ảnh: South China Morning Post).

Sau chia tay, Hu một mình chống chọi với căn bệnh, trông chờ vào tiền quyên góp và vay mượn để chữa bệnh. Để trang trải, cô bán nước trái cây và viết tiểu thuyết trên mạng. Mỗi tháng, cô phải gánh khoản chi phí y tế khoảng 20.000 tệ (khoảng 74 triệu đồng).

Ngày 31/8, một người bạn của Xiao mang đến cho Hu bức thư cùng 50.000 tệ (khoảng 185 triệu đồng). Khi ấy, cô mới biết Xiao đã qua đời ở tuổi 26 vì viêm tụy cấp.

Trong thư, Xiao viết rằng 2 tháng bên Hu là "thời gian quý giá và hạnh phúc nhất" trong đời anh. Ngay cả sau khi chia tay, anh vẫn âm thầm chi trả tiền viện phí cho Hu mỗi tháng. Anh bày tỏ hy vọng nếu có kiếp sau sẽ được đoàn tụ với Hu và dành nhiều thời gian bên cô hơn.

Xiao cũng nhắc đến ước mơ của Hu về việc lập "ngôi nhà cho bệnh nhân" - điều mà anh luôn ghi nhớ.

Anh viết: "Anh đã trao cho em toàn bộ tiền tiết kiệm để giúp em thực hiện ước mơ. Anh mong nơi nhỏ bé này sẽ giúp được nhiều bệnh nhân và cứu thêm nhiều người".

Theo kế hoạch, "ngôi nhà cho bệnh nhân" sẽ mở cửa vào tháng 10. Hu đang tìm thuê mặt bằng và mua sắm thiết bị y tế.

Ngay cả sau khi chia tay, Xiao vẫn âm thầm hỗ trợ chi phí y tế hằng tháng cho Hu để giúp cô điều trị bệnh suy thận (Ảnh: South China Morning Post).

Trong thư, Xiao còn thú nhận anh tải Douyin - mạng xã hội ở Trung Quốc - chỉ để xem video của Hu. Xiao cũng động viên Hu tiếp tục chiến đấu với bệnh tật: "Dù khó khăn đến đâu, xin em hãy kiên trì và sống thay cho anh. Nếu có kiếp sau, anh muốn được gặp lại em. Lần này, anh sẽ ở bên em lâu hơn nhiều".

Hu chia sẻ rằng cô run rẩy và bật khóc khi đọc bức thư. "Tôi từng không tin vào tình yêu, nhưng giờ thì tin rồi", cô nói.

Sau khi nhận tiền, Hu liên lạc với cha mẹ Xiao để trả lại, nhưng họ từ chối, bởi trân trọng di nguyện cuối cùng của con trai. Trong lễ hỏa táng của Xiao, Hu mang hoa đến tiễn biệt anh lần cuối.

Cô nói bây giờ, cô coi cha mẹ Xiao như cha mẹ mình. Còn sống ngày nào, cô sẽ chăm sóc họ hết sức có thể. Câu chuyện của hai người đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, với các bài đăng liên quan thu hút hơn 40 triệu lượt xem.

Một người dùng mạng bình luận: "Những lời của Xiao khiến tôi bật khóc. Anh ấy thật trung thành và nhân hậu. Cảm ơn Xiao đã cho chúng ta thấy thế nào là tình yêu đích thực".

Một người khác động viên: "Hu, xin hãy mang theo tình yêu của Xiao và sống thật dũng cảm".