Hé lộ di thư đau buồn của tài tử "Ký sinh trùng"

Ngày 27/12, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nam diễn viên Lee Sun Kyun đột ngột qua đời. Anh được tìm thấy bất tỉnh trong xe hơi đỗ gần một công viên ở Seoul (Hàn Quốc).

Hiện, cảnh sát điều tra theo hướng nghi vấn nam diễn viên tự vẫn do trong xe có dấu vết của than tổ ong. Sự ra đi đột ngột của Lee Sun Kyun khiến truyền thông quốc tế và Hàn Quốc đều bàng hoàng.

Một phần di thư của Lee Sun Kyun được hé lộ (Ảnh: TV Chosun).

Theo Naver, vợ của Lee Sun Kyun đã tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh của tài tử xứ Hàn nên gọi điện báo cảnh sát. Song, theo thông tin mới nhất của truyền thông Hàn Quốc, người gọi điện báo cảnh sát là quản lý của Lee Sun Kyun. Người này gọi cho cảnh sát sau khi không thể liên lạc với nam nghệ sĩ. Khi cảnh sát tìm thấy Lee Sun Kyun, nam diễn viên đã bất tỉnh và không thể qua khỏi.

Tối 27/12, kênh TV Chosun (Hàn Quốc) đã công bố một phần nội dung bức thư tuyệt mệnh tài tử Lee Sun Kyun để lại cho vợ - nữ diễn viên Jeon Hye Jin. Trong bức thư có những dòng đầy tâm trạng: "Anh không thể làm gì hơn được nữa", "Anh nghĩ đây là cách duy nhất".

Nam diễn viên sinh năm 1975 cũng gửi lời xin lỗi tới công ty quản lý HODU&U Entertainment: "Tôi xin lỗi vì đã gây thiệt hại số tiền lớn sau khi vi phạm các hợp đồng quảng cáo, phim ảnh". Được biết, Lee Sun Kyun phải nộp phạt số tiền lên tới 10 tỷ won (hơn 188 tỷ đồng) vì vi phạm hợp đồng với các đối tác.

Tháng 10 vừa rồi, Lee Sun Kyun bị điều tra việc sử dụng ma túy trái phép. Vụ việc khiến sự nghiệp và công việc của anh đều bị ảnh hưởng. Anh chủ động rút khỏi đoàn phim No way out, bị xóa hình ảnh quảng cáo trên truyền hình, mạng xã hội. Ngoài ra, nam diễn viên cũng phải hứng chịu sự chỉ trích từ công chúng.

Lee Sun Kyun từng thể hiện sự thất vọng và mệt mỏi khi bị điều tra dùng chất cấm (Ảnh: Dispatch).

Trong vòng 2 tháng qua, nam nghệ sĩ xứ Hàn phải trình diện tại sở cảnh sát 3 lần. Kết quả xét nghiệm nước tiểu và tóc của anh với chất gây nghiện đều cho thấy âm tính. Song, Lee Sun Kyun vẫn không thoát khỏi những ngờ vực của công chúng.

Theo nguồn tin của tờ Edaily, cảnh sát đã tìm ra dấu vết của Lee Sun Kyun dựa vào tính năng theo dõi vị trí trên điện thoại di động. Sau khi khoanh vùng được vị trí nơi cuối cùng điện thoại của Lee Sun Kyun, cảnh sát tìm thấy anh trong tình trạng đã tử vong trên xe ô tô.

Khi xác nhận nạn nhân qua đời, cảnh sát quyết định không di chuyển thi thể người đã khuất và giữ nguyên hiện trường. Đại diện cảnh sát cho biết, họ không tìm thấy thư tuyệt mệnh ở hiện trường. Được biết, nơi cư trú của Lee Sun Kyun cũng đang được điều tra.

Tối 27/12, cơ quan điều tra cũng thông báo khép lại vụ điều tra Lee Sun Kyun sử dụng chất cấm. Phía cơ quan điều tra cũng phủ nhận tin đồn Lee Sun Kyun bị bức cung và khẳng định, các buổi thẩm vấn đều diễn ra đúng quy trình, có sự tham dự của luật sư đại diện của nam diễn viên.

Lee Sun Kyun và vợ, nữ diễn viên Jeon Hye Jin (Ảnh: News).

Trong cuộc thẩm vấn gần nhất vào ngày 23/12, Lee Sun Kyun khẳng định, anh bị gài bẫy sử dụng ma túy. Lee Sun Kyun cũng đệ đơn yêu cầu cảnh sát tiến hành kiểm tra bổ sung bằng máy phát hiện nói dối với các nhân chứng.

Sau 19 tiếng thẩm vấn cùng cảnh sát ở cuộc điều tra thứ 3, Lee Sun Kyun trả lời phóng viên với tâm trạng khá mệt mỏi: "Từ giờ trở đi, tôi yêu cầu cảnh sát hãy xem xét cẩn thận xem lời khai của tôi hay của những kẻ tống tiền có đáng tin cậy hay không".

Chiều 27/12, tang lễ riêng tư của Lee Sun Kyun được tổ chức tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul ở Jongno-gu, Seoul (Hàn Quốc). Theo nguyện vọng của gia đình, tang lễ của ngôi sao 48 tuổi chỉ có gia đình và người quen thân thiết tham dự.

Theo Chosun, tang lễ của Lee Sun Kyun có sự tham gia của các nghệ sĩ Sol Kyung Gu, Jo Jung Suk, Cho Jin Woong, Yoo Jae Myung, Kim Seong Cheol, Kim Sang Ho, Kim Jong Soo, Min Jin Woong, Go Kyung Pyo, Moon Sung Geun, Kim Hye Eun, Bae Yu Ram, đạo diễn Lee Won Seok.

Hình ảnh hiếm hoi về tang lễ của tài tử Lee Sun Kyun (Ảnh: Chosun).

Truyền thông Hàn cho hay, an ninh được thắt chặt tại nơi diễn ra tang lễ của Lee Sun Kyun nhằm đảm bảo sự riêng tư cho gia quyến và khách viếng. Các phóng viên không thể tiếp cận địa điểm tổ chức. Giới nghệ sĩ cũng đến đưa tiễn Lee Sun Kyun một cách kín đáo, lặng lẽ. Vì vậy, không có bất kỳ hình ảnh nào bên trong tang lễ của cố diễn viên được đăng tải.

Nữ diễn viên Jeon Hye Jin (vợ Lee Sun Kyun), anh trai và chị gái của cố nghệ sĩ là những người chủ trì tang lễ. Truyền thông Hàn Quốc cho biết, nữ diễn viên Jeon Hye Jin rất đau buồn trước sự ra đi đột ngột của chồng nhưng cô vẫn cố gắng nén đau thương để lo lắng chu toàn hậu sự cho chồng.

Lee Sun Kyun và Jeon Hye Jin từng là cặp tình nhân kiểu mẫu của làng giải trí xứ Hàn. Họ đã ở bên nhau gần 20 năm và có 2 con trai chung. Hiện, một trong hai người con của họ học tập tại Mỹ.

Tháng 10 vừa rồi, có thông tin cho rằng, Jeon Hye Bin rao bán nhà để giúp chồng giải quyết các khoản đền bù hợp đồng và đưa con thứ hai sang Mỹ sinh sống, học tập.

Từ khi chồng đối mặt với scandal, Jeon Hye Bin không lên tiếng bình luận. Cô cũng chịu sự chỉ trích từ dư luận và bị mất một số hợp đồng quảng cáo.