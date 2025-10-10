Chàng trai kể 2 giờ nghẹt thở giải cứu cụ ông bị liệt khỏi lũ ở Thái Nguyên

Ngày 10/10, sau khi nước ở Thái Nguyên bắt đầu rút, anh Đinh Bạt Hoàng cùng đội cứu nạn, cứu hộ tự nguyện mới tạm dừng công việc. Trước đó, họ đã trải qua nhiều ngày đêm căng mình giữa dòng nước chảy xiết, cứu nhiều người ra khỏi vùng ngập sâu.

Anh Đinh Bạt Hoàng (đứng trên xe, thứ ba từ trái sang) cùng những thành viên trong đội cứu nạn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

2 giờ chạy đua cứu cụ ông 70 tuổi bị liệt

Trưa 8/10, giữa dòng nước cuộn xiết ở phường Quan Triều (Thái Nguyên), đội cứu nạn tự nguyện của anh Đinh Bạt Hoàng nhận được cuộc gọi cầu cứu khẩn cấp khi một cụ ông 70 tuổi bị liệt suốt hai năm, ăn qua ống dẫn dạ dày, đang mắc kẹt trong ngôi nhà ngập sâu tầng một.

Nếu nước tràn vào, cụ có thể nhiễm trùng, nguy hiểm đến tính mạng. Trước tình hình cấp bách, 6 thành viên lập tức lên đường.

Cứu cụ ông bị liệt ra khỏi vùng ngập ở Thái Nguyên (Video: Nhân vật cung cấp).

14h, sáu thành viên cùng nhau khiêng chiếc xuồng hơi nặng gần 300kg vượt hơn 500m đường khô rồi tiếp tục chèo 1,5km giữa dòng nước xiết. Ba chiếc xuồng lần lượt bị thủng do va phải vật trôi, họ phải thay xuồng ngay giữa dòng.

Khi tới nơi, căn nhà cụ ông dù cao tầng, vẫn ngập kín tầng một, đồ ăn và thuốc men đều cạn. Cả đội bế cụ xuống xuồng, đưa ra ngoài an toàn và đến bệnh viện lúc hơn 16h.

“Màn cứu nạn kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ. Ai cũng kiệt sức nhưng khi nhìn thấy cụ được đưa lên bờ, cả đội chỉ còn cảm giác nhẹ nhõm”, anh Hoàng nói.

Quá trình cứu nạn gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong suốt 3 ngày lăn xả giữa vùng ngập, đội cứu nạn của anh Hoàng đã tiếp cận hàng trăm hộ dân, trong đó có em bé mới vài tháng tuổi, sản phụ, cụ già không thể tự đi lại...

Họ không chỉ đối mặt với dòng nước cuồn cuộn mà còn nguy cơ xuồng va vào vật nhọn, dây neo đứt hay động cơ hỏng. Có lúc, cả đội phải cột xuồng vào trụ điện để nghỉ vài phút lấy lại sức.

“Nhiều lần tưởng chừng không chịu nổi nữa, nhưng thấy ánh đèn pin từ trong nhà, nghe tiếng gọi cứu, chúng tôi lại tiếp tục”, anh nói.

Anh Hoàng cho biết, bản thân làm nghề du lịch mạo hiểm, từng tham gia cứu nạn trên núi từ năm 2018. Đến năm 2019, anh kết nối với đội xuồng của Vũ Minh Hùng (SN 1970, Hà Nội) để tham gia thêm các hoạt động cứu nạn lũ lụt. Sau nhiều năm, nhóm phát triển dần, có thêm đội bán tải hỗ trợ vận chuyển.

“Tôi trực tiếp tham gia cứu nạn sông nước hơn hai năm nay. Trong đội, anh Hùng phụ trách xuồng, còn tôi điều phối hiện trường và hậu cần. Anh em đều dày dạn kinh nghiệm, từng tham gia hầu hết đợt bão lũ lớn”, anh nói.

Điều đặc biệt là tất cả đều hoạt động hoàn toàn tự nguyện, không nhận tiền, quà hay chi phí từ người dân, dù nhiều mạnh thường quân muốn gửi cảm ơn.

Phần lớn thành viên là hướng dẫn viên hoặc nhân viên du lịch mạo hiểm, được huấn luyện sơ cấp cứu và đánh giá rủi ro.

Nhóm cứu nạn nghỉ ngơi ngay trên thuyền hơi trong đợt lũ đầu tháng 10 ở Hà Giang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Chúng tôi làm việc ăn ý, chỉ cần ra hiệu một cái là hiểu nhau ngay. Đợt này, đội làm việc liên tục từ 16h hôm trước đến 20h hôm sau, xuyên đêm không nghỉ. Ai cũng kiệt sức nhưng vẫn giữ vững tinh thần và sự tập trung để đảm bảo an toàn cho nhau”, anh Hoàng nói.

Cả nước chung tay

Không chỉ nhóm của anh Hoàng, tại nhiều khu vực khác ở Thái Nguyên, các lực lượng cứu nạn vẫn miệt mài suốt ngày đêm đưa người dân ra khỏi vùng ngập sâu.

Tại xã Phú Bình, 15 chiếc thuyền SUP hơi của Câu lạc bộ bơi Thăng Long do huấn luyện viên Nguyễn Văn Thiện dẫn đầu đã cứu giúp nhiều người gặp nguy hiểm trong đợt lũ.

Theo sau các đoàn công an và quân đội, nhóm của anh Thiện tiếp cận vùng ngập sâu. “Chèo SUP giữa dòng lũ xiết chẳng khác gì đánh cược với tính mạng, nhưng trước mặt là đồng bào mình, không ai dừng lại được”, anh Thiện nói.

Trong khi đó, "Đội cứu hộ cứu nạn 0 đồng Phú Thọ" gồm 24 thành viên thuộc Câu lạc bộ Trái tim nhân ái cũng có mặt tại Thái Nguyên, phối hợp cùng công an và quân đội sơ tán hàng trăm người dân đến nơi an toàn, tiếp tế nhu yếu phẩm cho các khu vực bị cô lập.

Theo anh Hà Minh Tân, đội trưởng, ngay khi nhận được thông tin Thái Nguyên bị ngập nặng, đội đã lập tức điều động hai xuồng cứu hộ lên đường. Các thành viên làm nhiều nghề khác nhau nhưng cùng chung tinh thần tự nguyện, chỉ cần nghe ở đâu cần, họ sẽ có mặt.

Bên cạnh nỗ lực của chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ… ngày đêm túc trực ứng cứu, sự chung tay của những nhóm cứu nạn tự nguyện từ nhiều tỉnh thành đã góp phần cứu sống hàng trăm người dân trong vùng ngập, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người Việt trong nguy cấp.