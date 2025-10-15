Trong những ngày qua, nhằm hỗ trợ người dân ở các tỉnh thành phía Bắc sớm vượt qua khó khăn do ảnh hưởng mưa lũ, các chuyến xe cứu trợ từ mọi miền Tổ quốc nhộp nhịp nối đuôi nhau đi xuyên đêm.

Bên cạnh những đoàn cứu trợ, câu chuyện về chàng trai 19 tuổi quê ở Nghệ An cùng nhiều thành viên đến từ cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng góp sức vận chuyển lương thực cho bà con vùng lũ ở Bắc Ninh, cũng nhận sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

Cuộc gọi bất ngờ, mang drone dùng phun thuốc trừ sâu lên đường

Ngày 9/10, khi đang làm việc ở Thái Bình cũ (nay thuộc tỉnh Hưng Yên) để hỗ trợ phun thuốc trừ sâu, anh Nguyễn Đại Phát (19 tuổi, Nghệ An) nhận được cuộc gọi từ một người anh em thân thiết.

Phát mang theo chiếc drone là tài sản lớn nhất của mình đi hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong cuộc trò chuyện chóng vánh, anh Thiện Trí (34 tuổi, quê Quảng Nam) trao đổi nhanh với Phát về việc muốn tập hợp các anh em cùng nhau chung sức tới xã Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Ninh) vốn là nơi đang bị ngập lụt rất nặng để cứu trợ.

Ở khu vực này, nhiều nhà dân đang bị cô lập giữa vùng nước lũ, thiếu các nhu yếu phẩm cần thiết.

Cuộc gọi vừa kết thúc, chàng trai 19 tuổi vội thu xếp hành lý để lên đường. Hành trang của Phát có dụng cụ hỗ trợ đắc lực là chiếc drone nông nghiệp DJI Agras T50 còn gọi là máy bay không người lái trị giá khoảng 400 triệu đồng. Anh gói ghém thêm vài bộ quần áo, ít tiền rồi cùng một người bạn tiến thẳng tới Bắc Ninh.

Tại đây, họ gia nhập vào đoàn 15 thành viên. Trong đó có 5 người mang theo drone, đến từ nhiều vùng miền trên khắp đất nước, từ Tiền Giang, Kon Tum, Gia Lai, Nghệ An, Hà Tĩnh cho tới Nam Định. Những thành viên còn lại hỗ trợ hậu cần và điều phối.

Chàng trai dùng máy bay 400 triệu đồng chuyển đồ cứu trợ vùng lũ Bắc Ninh (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Ngay sau khi gia nhập đoàn, cả nhóm lập tức vào việc. Ban ngày, cả đội tập trung ở khu vực tập kết hàng cứu trợ và bay drone. Tới tối khuya khi công việc tạm kết thúc, họ về nhà nghỉ của một thành viên đã sắp xếp chỗ ở từ trước đó.

Ban ngày, cả đội dùng flycam để xác định vị trí những nhà dân bị cô lập. Những hộ gia đình nào còn liên lạc được, gửi định vị qua điện thoại, sẽ sớm nhận nhu yếu phẩm.

Với những gia đình không có định vị, cả nhóm bay flycam để quan sát từ xa. Khi xác định đúng vị trí, họ dùng máy bay không người lái (drone) để thả hàng cứu trợ xuống.

Mỗi chuyến bay có thể vận chuyển 30-40kg hàng hóa (Ảnh cắt từ clip).

Mỗi chuyến bay drone của Phát có thể chở từ 30 đến 40kg hàng. Túi hàng gồm bánh mỳ, mỳ tôm, nước lọc, thuốc men, sạc dự phòng và thậm chí cả băng vệ sinh. Phát ước tính, mỗi ngày drone của cả đội bay được từ 120 đến 140 chuyến. Quãng đường di chuyển mỗi lần xa nhất khoảng 1km.

Dùng tài sản lớn nhất của mình để hỗ trợ đồng bào

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đợt cứu trợ lần này, Phát cho biết, ngay tối 9/10 anh đến Bắc Ninh. Vừa đặt chân đến, Phát bất ngờ nhận được cuộc điện thoại nhờ cứu trợ khẩn cấp.

Anh T., một người dân sống ở xã Hiệp Hòa cho biết, do nhà cửa bị nước lũ bao vây, đến nay họ không còn gì để ăn nên rất cần hỗ trợ. Thời điểm đó đã tối khuya nhưng thấy tình hình khẩn cấp, Phát cố gắng bay luôn chuyến hàng trong đêm.

Để xác định được vị trí, chàng trai Nghệ An phải nhờ gia đình soi giúp đèn pin chiếu sáng từ trên mái nhà. Cuối cùng, chuyến hàng cũng đến nơi an toàn. Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm.

Một số thành viên trong đoàn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hay một lần khác, Phát thấy cảnh một bà cụ đứng ở giữa khoảng sân ngập nước, giơ cao tay hứng túi hàng vừa được thả xuống, cảm giác xúc động bỗng trào dâng trong anh. Lúc này, mọi mệt mỏi như tan biến hết.

Chàng trai 19 tuổi cho biết, chiếc drone hiện là tài sản lớn nhất của mình, vốn được dùng để phun thuốc trừ sâu trong nông nghiệp, đôi lúc để vận chuyển hàng hóa, nhưng nay trở thành "cánh tay nối dài" mang theo nhu yếu phẩm giúp người dân gặp khó khăn, là điều anh chưa từng nghĩ tới.

"Tôi vừa học vừa làm trong lĩnh vực nông nghiệp, có kinh nghiệm vận hành drone. Đây là tài sản lớn nhất của tôi. Bởi vậy, tôi muốn dùng nó không chỉ để làm ăn, còn hỗ trợ giúp ích người khác như một cách gửi lời nhắn nhủ tới bố mình vừa mất cách đây không lâu", anh bộc bạch.

Trong 4 ngày cứu trợ liên tục (9/10-12/10), hành trình không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có lúc drone bị hết pin giữa chừng hoặc gió mạnh làm lệch đường bay, thậm chí máy bay phải vòng qua cánh đồng ngập sâu vì tín hiệu yếu, nhưng với kinh nghiệm của mình, Phát vẫn xử lý các tình huống trơn tru.

"Hiện cả đội chúng tôi đã trở về gia đình và công việc của mình. Nhưng bất cứ nơi nào cần, chúng tôi vẫn sẵn sàng lên đường", anh nói.