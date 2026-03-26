CEO giàu nhất thế giới chi hàng trăm triệu USD cho đam mê xa xỉ nào?

Từ siêu xe, máy bay đến… tàu ngầm

Giới tỷ phú thường được biết đến với những khoản đầu tư khổng lồ, song không ít người cũng sẵn sàng chi mạnh cho các thú chơi đắt đỏ.

Theo IBTimes, Jeff Bezos sở hữu hai chuyên cơ Gulfstream G650ER, mỗi chiếc trị giá khoảng 60-75 triệu USD, là một trong những dòng chuyên cơ cao cấp nhất thế giới.

Điểm “ăn tiền” lớn nhất của G650ER là tầm bay siêu dài tới 7.500 hải lý (khoảng 13.800km). Điều này cho phép máy bay có thể bay thẳng từ New York (Mỹ) đến Hong Kong (Trung Quốc) hay từ London (Anh) đến Darwin (Australia) mà không cần dừng tiếp nhiên liệu.

Từ đó, chủ nhân của nó có thể tiết kiệm hàng chục giờ di chuyển, không phụ thuộc lịch bay thương mại và giữ bí mật tuyệt đối lịch trình.

Nội thất đẳng cấp trên chuyên cơ Gulfstream G650ER (Ảnh: Jet Aviation).

Dòng máy bay này còn nắm giữ hơn 125 kỷ lục tốc độ thế giới trong hàng không thương gia, được ví như siêu xe trong ngành hàng không với nội thất như ở khách sạn 5 sao trên không cùng những trang bị công nghệ tiên tiến nhất.

Không kém cạnh, Elon Musk cũng sở hữu mẫu máy bay tương tự. Đáng chú ý, vị tỷ phú này còn chi gần 1 triệu USD để mua chiếc Lotus Esprit - mẫu xe có khả năng biến thành “tàu ngầm” từng xuất hiện trong phim James Bond.

Trên thực tế, phiên bản “tàu ngầm” này là mô hình được chế tạo riêng cho đoàn phim, không phải xe thương mại. Sau nhiều năm, một trong các bản gốc đã được đưa ra đấu giá và được Elon Musk mua lại.

Chiếc Lotus Esprit - mẫu xe “tàu ngầm” nổi tiếng trong phim 007 The Spy Who Loved Me (Ảnh: National Motor Museum).

Giá trị đắt đỏ của chiếc xe không nằm ở hiệu năng, mà ở tính biểu tượng và độ hiếm, bởi đây là đạo cụ điện ảnh mang tính lịch sử, gắn với thương hiệu James Bond toàn cầu. Ngoài ra, yếu tố “có thật ngoài đời” của một ý tưởng viễn tưởng càng khiến nó trở thành món đồ sưu tầm độc nhất vô nhị trong giới siêu giàu.

Trong khi đó, bộ sưu tập của Bill Gates lại mang màu sắc “truyền thống” hơn với nhiều mẫu xe thể thao và xe cổ. Theo Business Insider, ông sở hữu các dòng xe như Porsche 959, Ferrari 348 hay Jaguar XJ6 - những mẫu xe vừa hiếm vừa có giá trị sưu tầm cao.

Khi bất động sản trở thành “kho báu riêng”

Không chỉ dừng lại ở phương tiện, nhiều CEO công nghệ còn coi bất động sản là một dạng “bộ sưu tập”.

Theo Forbes, Mark Zuckerberg đã chi khoảng 100 triệu USD để để tích lũy quỹ đất rộng hàng trăm hecta tại đảo Kauai (Hawaii).

Không dừng lại ở đó, CEO Meta còn sở hữu nhiều bất động sản tại California, thậm chí mua thêm các căn nhà lân cận để đảm bảo sự riêng tư - một kiểu “sưu tầm không phô trương” nhưng cực kỳ tốn kém.

Trong khi đó, tỷ phú Jeff Bezos đã mua lại khu nhà từng là Bảo tàng Dệt may tại Washington D.C. trị giá khoảng 23 triệu USD. Công trình này gồm hai tòa nhà lịch sử liền kề, có kiến trúc cổ điển, từng được sử dụng để trưng bày các bộ sưu tập dệt may quý hiếm từ khắp thế giới.

Jeff Bezos đã cải tạo Bảo tàng Dệt may cũ ở Kalorama để làm nhà riêng tại Washington D.C. (Ảnh: Urban Turf).

Sau khi mua, Bezos tiếp tục chi thêm hàng chục triệu USD để cải tạo, biến nơi đây thành một trong những biệt thự tư nhân lớn nhất thủ đô Mỹ.

Theo các chuyên trang bất động sản, thương vụ không đơn thuần là mua một căn nhà, mà xuất phát từ ba yếu tố then chốt. Trước hết là vị trí “quyền lực” khi bất động sản nằm gần trung tâm chính trị của Washington D.C., phù hợp với vai trò và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Bezos trong giới tinh hoa.

Bên cạnh đó, công trình mang giá trị biểu tượng khi từng là một phần lịch sử đô thị, vượt xa khái niệm nhà ở thông thường.

Cuối cùng là tính độc nhất - loại tài sản hiếm hoi gần như không có “bản sao” trên thị trường, khiến nó trở thành lựa chọn mang tính sưu tầm hơn là tiêu dùng.

Sưu tầm tri thức và nghệ thuật: “đẳng cấp” của Bill Gates

Nếu nhiều tỷ phú chọn xe hay du thuyền, Bill Gates lại nổi tiếng với niềm đam mê sách hiếm và nghệ thuật.

Theo IBTimes, ông từng chi hơn 30 triệu USD để mua bản thảo “Codex Leicester” của Leonardo da Vinci - một trong những tài liệu khoa học quý giá nhất thế giới.

Theo nhiều tạp chí, đây là bộ sưu tập các ghi chép của da Vinci về thiên văn học, thủy văn, địa chất và ánh sáng, được viết tay từ thế kỷ 16.

Điều khiến Codex Leicester đặc biệt không chỉ nằm ở nội dung, mà còn ở việc nó là bản thảo duy nhất của da Vinci còn thuộc sở hữu tư nhân, thay vì nằm trong bảo tàng hoặc tổ chức công.

Codex Leicester là bản thảo đắt nhất thế giới (Ảnh: Times Now).

Các chuyên gia nhận định, ông bị hấp dẫn bởi ba yếu tố: Giá trị tri thức vượt thời gian, ý nghĩa lịch sử gắn với một trong những bộ óc vĩ đại nhất nhân loại, và tính độc bản gần như tuyệt đối của hiện vật. Nói cách khác, Gates không mua một món đồ, mà sở hữu một phần di sản trí tuệ của nhân loại.

Chính những yếu tố này khiến mức giá hơn 30 triệu USD được xem là “hợp lý” trong giới sưu tầm. Theo các nhà đấu giá, những hiện vật gắn với danh nhân tầm cỡ như da Vinci có xu hướng tăng giá theo thời gian, đặc biệt khi nguồn cung gần như bằng không. Giá trị của Codex Leicester vì thế không nằm ở công năng sử dụng, mà ở độ hiếm, tính biểu tượng và sức ảnh hưởng lịch sử.

Ông từng số hóa nội dung và chia sẻ rộng rãi nhằm phục vụ giáo dục và nghiên cứu.

Ngoài ra, Bill Gates còn sở hữu nhiều tác phẩm nghệ thuật đắt giá, trong đó có tranh của họa sĩ Winslow Homer giá khoảng 36 triệu USD.

Theo Times of India, việc sưu tầm sách và tri thức cũng là thú vui gắn liền với hình ảnh của vị tỷ phú này trong nhiều năm qua.

Điều này cũng phản ánh một xu hướng khác biệt trong giới tỷ phú khi thay vì chạy theo những món đồ phô trương, ông lại lựa chọn sưu tầm tri thức và lịch sử, những thứ vừa vô giá, vừa gần như không thể thay thế.

Xe sang vẫn là “biểu tượng quyền lực”

Mark Zuckerberg không phải kiểu tỷ phú đam mê sưu tầm xa xỉ phẩm hay xây dựng những bộ sưu tập đồ hiệu đồ sộ. Phần lớn tài sản cá nhân của ông tập trung vào bất động sản và các khoản đầu tư mang tính dài hạn.

Tuy vậy, CEO Meta được cho là đã sở hữu siêu xe Pagani Huayra có giá khoảng 1,3 triệu USD - một trong những mẫu hiếm và đắt đỏ nhất thế giới, bên cạnh những chiếc xe phổ thông phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Đây là dòng hypercar cực hiếm khi chỉ có khoảng 100 chiếc được sản xuất trên toàn cầu, mỗi chiếc đều được chế tác thủ công tại Ý với vật liệu cao cấp.

Xe sử dụng động cơ V12 do Mercedes-AMG phát triển, nhưng được tinh chỉnh riêng, kết hợp với thiết kế mang tính nghệ thuật cao, từ ngoại thất khí động học đến nội thất hoàn thiện như một chiếc đồng hồ cơ khí tinh xảo.

Chính sự hội tụ giữa độ hiếm, kỹ thuật chế tác thủ công và giá trị thẩm mỹ đã khiến Pagani Huayra không đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà trở thành một tài sản xa xỉ có khả năng tăng giá trong giới sưu tầm.

Siêu xe Pagani Huayra (Ảnh: GTSpirit).

Trong khi đó, nhiều CEO khác như Gates hay Musk cũng duy trì bộ sưu tập xe vừa phục vụ nhu cầu cá nhân, vừa mang giá trị đầu tư. Theo các trang tổng hợp về xe, những mẫu Ferrari, Lamborghini hay Porsche thường được giới siêu giàu coi là “tài sản sưu tầm” nhờ độ hiếm và khả năng tăng giá theo thời gian.

Theo Social Life Magazine, các bộ sưu tập của giới tỷ phú không đơn thuần là tiêu dùng xa xỉ, mà còn mang hai mục đích thỏa mãn đam mê và bảo toàn tài sản.

Những tài sản như xe cổ, tranh nghệ thuật hay rượu vang có thể tăng giá mạnh theo thời gian, thậm chí vượt nhiều kênh đầu tư truyền thống.

Điều này lý giải vì sao các CEO công nghệ - dù nổi tiếng với tư duy tối ưu và hiệu quả - vẫn chi hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu USD cho các bộ sưu tập cá nhân.