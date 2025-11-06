Cây thiên tuế 300 tuổi, dáng "phú quý" được nhiều người chơi cây săn lùng

Núi Ông Rồng (hay còn gọi là đỉnh Ông Rồng) là một trong bảy đỉnh núi tạo nên vẻ đẹp kỳ vĩ của đảo Hòn Sơn (đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang). Mặc dù không phải là ngọn cao nhất, nhưng ngọn núi này lại thu hút du khách bởi cảnh quan độc đáo, hoang sơ.

Giữa không gian núi rừng linh thiêng và hùng vĩ ấy, cây thiên tuế cổ thụ đã mọc, trở thành biểu tượng của đỉnh này, được nhiều khách du lịch tìm đến chiêm ngưỡng.

"Nhờ mọc chỗ "hiểm" vậy mới thoát được săn lùng của những tay chơi kiểng", anh Lư Hoàng Bảo (45 tuổi, một người dân Hòn Sơn) chia sẻ.

Cây thiên tuế nổi tiếng trên đỉnh núi ở Hòn Sơn (Ảnh: Hoàng Duật).

Theo ghi nhận, thân cây không mọc thẳng mà cuộn tròn, uốn lượn quanh co, bám chặt vào tảng đá lớn nhất đỉnh núi.

Sự uốn lượn của thân cây là kết quả của quá trình sinh tồn lâu dài, chống chọi với gió bão, nắng gắt và điều kiện khắc nghiệt của núi đá. Mỗi đường cong, mỗi vết nứt trên thân cây đều được người dân Hòn Sơn kể lại câu chuyện về sức sống mãnh liệt và sự bền bỉ qua hàng thế kỷ.

Đối lập với thân cây cổ kính, những tán lá thiên tuế vẫn luôn xanh mướt, vươn mình ra đón ánh nắng và gió biển, tô điểm thêm nét hùng vĩ cho đỉnh núi Ma Thiên Lãnh.

Anh Bảo chia sẻ thêm: "Đây là một cây cổ thụ rất nổi tiếng, thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu và những người yêu thích cây cảnh.

Theo những nghệ nhân chơi cây kiểng thì cây thiên tuế này được xem là có dáng "phú quý" với có tuổi đời trên 300 năm nếu tính theo mắt lá (một năm thay lá một lần)".

Theo nhiều người dân, cây thiên tuế này độ khoảng 300 năm tuổi nếu tính theo các mắt trên thân cây (Ảnh: Hoàng Duật).

Liên quan đến cây thiên tuế này, UBND đặc khu Kiên Hải cho biết, việc đưa cây vào khai thác du lịch sẽ tạo thêm sản phẩm du lịch lạ, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm những điểm đến "độc đáo và lạ" của du khách.

Hiện tại, địa phương đang tích cực nghiên cứu các phương án bảo tồn nghiêm ngặt để vừa bảo vệ sự sống và dáng thế của cây, vừa đảm bảo khai thác du lịch một cách bền vững.

Hoa của cây thiên tuế nở (Ảnh: Hoàng Duật).

Đặc biệt, UBND xã Kiên Hải cũng sẽ "mở cửa" và chào đón các đơn vị, cá nhân có những phát kiến và ý tưởng sáng tạo để khai thác tiềm năng du lịch gắn liền với cây thiên tuế quý hiếm này.