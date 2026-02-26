Cao điểm "vía Thần Tài": Sạp cá lóc nướng ở TPHCM bán 2.000 con/ngày

Từ chiều mùng 9 tháng Giêng, không khí trên đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Phú, TPHCM) đã bắt đầu nhộn nhịp khi người dân đổ về mua cá lóc nướng chuẩn bị cho ngày "vía Thần Tài".

Khói than nghi ngút, cá xếp hàng dài trên vỉ, tiếng quạt lửa hòa cùng tiếng người gọi nhau í ới tạo nên khung cảnh sôi động quen thuộc trước cao điểm mùng 10.

Anh Gia Tuân tất bật nướng cá để phục vụ khách mua (Ảnh: Mộc Khải).

Tại sạp Cúc Bụi, anh Nguyễn Gia Tuân - người có hơn 20 năm gắn bó với nghề - cho biết từ mùng 6 tháng Giêng đến nay, lượng khách tăng mạnh, ngày nào sạp cũng hết hàng.

“Riêng mùng 10 tháng Giêng, chúng tôi dự kiến bán khoảng 2.000 con cá lóc nướng”, anh Tuân nói, nhấn mạnh đây là sản lượng riêng cao điểm một ngày.

Trong khi đó, ngày thường quầy chỉ bán vài chục con, trung bình khoảng 40 con/ngày. Vào cuối tuần, sức mua có thể tăng thêm tới 90% so với ngày thường.

Theo anh Tuân, quầy do các thành viên trong gia đình cùng bán. Cúc Bụi hiện có 4-5 sạp trên cùng tuyến đường. Cá lóc được nhập từ chợ Bình Điền, thương lái giao cá sống để quán tự sơ chế, nướng tại chỗ. Dù bán quanh năm, dịp Tết và mùng 10 tháng Giêng vẫn là cao điểm lớn nhất cho những tiểu thương bán cá lóc nướng.

Giá cá ngày thường khoảng 200.000 đồng/con, vào dịp cao điểm dao động 200.000-220.000 đồng tùy kích cỡ (1,3-1,6kg/con).

Cá lóc nướng dao động từ 180.000 đồng đến 220.000 đồng/con vào dịp "vía Thần Tài" (Ảnh: Mộc Khải).

Đứng phía sau thương hiệu này là bà Nguyễn Thị Cúc (65 tuổi) - người đã gắn bó với nghề hơn 25 năm. Bà cho biết trước đây cả tuyến đường chủ yếu bán gà. Sau đợt dịch cúm gia cầm, nhiều hộ chuyển hướng, trong đó có gia đình bà.

“Cúng cá lóc nướng vào mùng 10 tháng Giêng là nét văn hóa đẹp của người miền Nam mỗi dịp đầu năm. Tuy nhiên, hằng tháng, cũng có nhiều người duy trì mua cá lóc nướng cúng vào mùng 10”, bà Cúc chia sẻ.

Theo bà, mỗi con cá lóc nướng mất khoảng 45 phút đến một tiếng để hoàn thành. Cá được nướng lửa lớn cho da giòn, sau đó hạ xuống than nhỏ để giữ nhiệt, tránh phần bụng bị bở. Khi khách mua, cá được thêm mỡ hành, đậu phộng rồi gói giấy bạc giữ nóng.

Một tiểu thương khác với 13 năm bán cá lóc nướng trên tuyến đường này nhận xét, so với 5-6 năm trước, số quầy cá lóc nướng đã giảm đáng kể.

“Ngày trước mười mấy quầy xếp san sát, giờ chỉ còn vài quầy”, người này nói. Theo đó, nhiều người bán thời vụ không trụ lại được khi kinh tế khó khăn. Chỉ những hộ bán chuyên nghiệp, gắn bó lâu năm mới duy trì đến nay.

Hiện nay, số lượng sạp cá lóc nướng trên đường Tân Kỳ Tân Quý đã giảm nhiều so với ngày xưa (Ảnh: Mộc Khải).

Việc số điểm bán ít đi phần nào khiến lượng khách dồn về các quầy còn hoạt động, giúp tình hình kinh doanh năm nay khả quan hơn. Tuy vậy, nhiều người vẫn nhớ hình ảnh những năm trước, khi sát ngày "vía Thần Tài", cả tuyến đường đỏ lửa suốt đêm, khói nghi ngút kéo dài hàng trăm mét.

Năm nay, không khí vẫn đông đúc nhưng thưa quầy hơn trước. Dẫu vậy, với những tiểu thương gắn bó hàng chục năm, mùng 10 tháng Giêng vẫn là “mùa vàng” - không chỉ vì doanh thu tăng vọt trong một ngày, mà còn bởi họ tin mình đang gìn giữ một phong tục đã ăn sâu vào đời sống người dân TPHCM: Cúng cá lóc nướng để cầu tài lộc, may mắn đầu năm.