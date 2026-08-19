Cảnh sát giao thông biến hàng trăm điều luật thành ứng dụng dễ tra cứu

7h15, đến giờ đi làm, anh Nguyễn Anh Tuấn (35 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) mở ứng dụng Cẩm nang giao thông để xem tình hình tuyến đường từ nhà tới cơ quan.

Chỉ vài thao tác, anh biết tuyến Phạm Hùng đang có mật độ phương tiện tăng cao sau cơn mưa lớn, trong khi đường Lê Quang Đạo lưu thông thuận lợi hơn. Người đàn ông quyết định đổi lộ trình, tránh tuyến đường đông phương tiện để đến nơi làm việc đúng giờ.

"Tôi biết đến ứng dụng qua mạng xã hội. Ban đầu tôi nghĩ đây là phần mềm tra cứu dành cho lực lượng cảnh sát giao thông, nhưng khi sử dụng mới thấy có nhiều thông tin hữu ích cho người dân", anh Tuấn chia sẻ.

Không chỉ anh Tuấn, nhiều tài xế và người dân ở Hà Nội cũng bắt đầu sử dụng ứng dụng này như một cẩm nang bỏ túi để cập nhật, tra cứu thông tin giao thông…

Ứng dụng Cẩm nang giao thông được Thượng tá Phạm Văn Chiến, Bí thư Đảng bộ, đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) cùng các đồng đội nghiên cứu, phát triển.

Sau hai tuần triển khai, hệ thống ghi nhận hơn 21.600 lượt sử dụng, hơn 1.400 lượt cài đặt, người dùng đến từ 20 tỉnh, thành phố trên cả nước. Riêng chức năng tra cứu lỗi vi phạm đã đạt hơn 10.500 lượt sử dụng.

Anh Chiến có 20 năm công tác trong lực lượng Cảnh sát giao thông. Anh trải qua nhiều vị trí, từ một cán bộ trực tiếp điều tiết giao thông ngoài hiện trường đến Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6.

Đơn vị của anh Chiến phụ trách một trong những địa bàn có mật độ phương tiện lớn nhất Hà Nội, với nhiều tuyến cửa ngõ, bến xe Mỹ Đình, các trường đại học, khu đô thị mới…

Mỗi ngày, anh chứng kiến cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ như tuần tra kiểm soát, điều tiết giao thông, xử lý vi phạm. Là người đứng đầu đơn vị, điều người đội trưởng trăn trở nhất là khối lượng công việc lớn, yêu cầu ngày càng cao, trong khi phương thức làm việc truyền thống chưa đáp ứng được hết.

“Thực tế cho thấy, cán bộ Cảnh sát giao thông phải xử lý vô số tình huống phát sinh ngay tại hiện trường. Với cách làm truyền thống, cán bộ phải mang theo nhiều tài liệu, tra cứu, tính toán nghiệp vụ thủ công dễ dẫn đến sai sót; trong khi đó, người dân lại luôn mong muốn được hướng dẫn nhanh chóng, minh bạch và chính xác", Thượng tá Chiến chia sẻ.

Anh Chiến đặt câu hỏi, tại sao lực lượng Cảnh sát giao thông không có một cuốn cẩm nang điện tử để hỗ trợ công việc hằng ngày, thay vì cứ mang theo những cuốn tài liệu dày cộm.

“Mỗi chiến sĩ khi làm nhiệm vụ đều có điện thoại thông minh, tại sao không tích hợp toàn bộ quy định, nghị định, thông tư, biểu mẫu, công cụ tính toán rải rác ở nhiều tài liệu khác nhau thành một bản điện tử duy nhất để tiện theo dõi”, anh Chiến nói.

Từ những trăn trở đó, anh Chiến lên ý tưởng cho ứng dụng Cẩm nang giao thông. Theo anh Chiến, mục tiêu ban đầu là xây dựng một công cụ giúp cán bộ chiến sĩ tra cứu nhanh hơn, làm đúng hơn và giảm số lượng tài liệu mang theo trong quá trình làm nhiệm vụ.

Anh Chiến không được đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin, những gì người đội trưởng có chỉ là kinh nghiệm nhiều năm công tác, nắm được khó khăn mà cán bộ, chiến sĩ gặp phải mỗi ngày trên đường.

Để biến ý tưởng thành sản phẩm có thể sử dụng, vị Thượng tá tập hợp những cán bộ am hiểu công nghệ thông tin trong đội để cùng xây dựng ứng dụng.

Nhóm thống kê các tình huống phát sinh trong thực tế và những nội dung cảnh sát giao thông phải tra cứu thường xuyên, từ lỗi vi phạm, mức xử phạt, biểu mẫu đến các phép tính nghiệp vụ. Sau đó, toàn bộ yêu cầu của các chiến sĩ được chuyển về để đơn vị phát triển phần mềm hiện thực hóa thành ứng dụng.

"Tôi không muốn làm một ứng dụng chỉ đẹp về hình thức nhưng khó sử dụng. Điều tôi muốn là mọi tính năng đều phải xuất phát từ chính nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ ngoài hiện trường", Thượng tá Chiến chia sẻ.

Thời điểm bắt đầu, anh Chiến gặp nhiều khó khăn do không có mô hình tương tự để tham khảo, phải vừa thiết kế, thử nghiệm và chỉnh sửa liên tục. Bên cạnh đó, hệ thống văn bản pháp luật về giao thông đường bộ thường xuyên thay đổi, cơ sở dữ liệu của ứng dụng phải điều chỉnh để bảo đảm tính chính xác.

Có những giai đoạn, sau giờ làm việc Thượng tá Chiến ở lại cơ quan đến khuya để rà soát dữ liệu, kiểm tra từng chức năng, cập nhật các quy định mới hoặc tối ưu lại giao diện.

"Từ khi tôi bắt đầu nghiên cứu đến lúc ứng dụng chính thức ra mắt mất gần một năm với hàng chục lần chỉnh sửa”, anh nói.

Ngoài những trải nghiệm của các chiến sĩ CSGT, anh Chiến còn phối hợp với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, chuyển phát để khai thác dữ liệu thực tế từ nhân viên của họ.

Theo anh, những người này thường xuyên lưu thông trên đường, họ cập nhật nhanh chóng những thay đổi về tổ chức giao thông, biển báo mới, biển báo hư hỏng, các điểm ùn tắc hoặc những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, là một nguồn thông tin hữu ích khi làm ứng dụng.

"Chúng tôi muốn ứng dụng không chỉ xuất phát từ nhu cầu của lực lượng cảnh sát giao thông mà còn tiếp nhận ý kiến từ chính người dân", Thượng tá Chiến nói.

Thượng tá Chiến chia sẻ, thay vì xây dựng hàng loạt chức năng ngay từ đầu, nhóm nghiên cứu lựa chọn cách làm từng bước. Phiên bản đầu tiên ứng dụng chỉ tích hợp những nội dung cơ bản nhất như tra cứu hành vi vi phạm, mức xử phạt và hệ thống văn bản pháp luật.

Sau khi được đưa vào sử dụng nội bộ và liên tục hoàn thiện từ góp ý của các chiến sĩ, ứng dụng đã có những cải tiến nhỏ nhưng giúp rút ngắn đáng kể thời gian thao tác.

"Nếu ban đầu các lỗi vi phạm được gộp chung thì sau đó chúng tôi tách riêng thành từng nhóm như lỗi biển báo, phần đường, ô tô, xe máy... để cán bộ chỉ cần nhập từ khóa là có thể tìm thấy nội dung cần tra cứu", Thượng tá Chiến cho biết.

Từ những góp ý của các chiến sĩ, ứng dụng bổ sung thêm nhiều công cụ phục vụ trực tiếp cho công tác nghiệp vụ như: Bản tin đầu ngày giúp cập nhật nhanh thông tin cần thiết trước ca trực; trợ lý AI thời tiết, hỗ trợ nắm bắt điều kiện khí tượng, đưa ra những tuyến đường bị ngập; công cụ xác định loại giấy phép lái xe theo từng phương tiện; tính toán kích thước thùng xe, tải trọng, hàng quá khổ, quá tải.

"Trước đây, nhiều phép tính phải thực hiện thủ công, bây giờ cán bộ chỉ cần nhập các thông số vào ứng dụng, hệ thống sẽ tự động tính toán chính xác, giúp rút ngắn thời gian xử lý, tạo cơ sở thuyết phục người dân, hạn chế tối đa khiếu nại", anh nói.

Với Thượng tá Phạm Văn Chiến, thành công lớn nhất của ứng dụng không nằm ở số lượng tính năng hay công nghệ được tích hợp, mà là nhìn thấy đồng đội tiết kiệm được thời gian khi xử lý công việc, người dân cũng tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn.

Sau gần một năm nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thiện, ứng dụng Cẩm nang giao thông chính thức được Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đưa vào sử dụng thí điểm từ tháng 3/2026.

Đại úy Vũ Thanh Sơn, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho biết, trước đây khi gặp trường hợp vi phạm, cán bộ thường phải mang theo nhiều tài liệu hoặc tra cứu từng chương, từng điều trong các nghị định để xác định căn cứ xử lý. Việc tra cứu thủ công này không chỉ tốn thời gian mà còn tạo áp lực rất lớn cho lực lượng làm nhiệm vụ trong giờ cao điểm hoặc khi phải xử lý nhiều tình huống liên tiếp.

"Hiện tôi chỉ cần nhập từ khóa, ứng dụng sẽ ngay lập tức hiển thị các lỗi liên quan cùng mức xử phạt tương ứng", Đại úy Sơn cho biết.

Lá Bí thư Đảng bộ bộ phận Đội CSGT đường bộ số 6, đơn vị có 98% cán bộ, chiến sĩ là đảng viên, Thượng tá Chiến cho biết, chi bộ luôn quán triệt Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, coi chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với công việc hằng ngày.

Thượng tá Phạm Văn Chiến quan niệm, chuyển đổi số không phải câu chuyện riêng của người làm công nghệ mà bắt đầu từ tư duy của người làm chuyên môn.

“Tôi luôn nhắn nhủ các chiến sĩ rằng đảng viên phải tiên phong, dám nghĩ, dám làm và dám đổi mới vì lợi ích chung. Nếu giữ mãi tư duy cũ, dù công nghệ có hiện đại đến đâu cũng khó tạo ra thay đổi”, anh chia sẻ.

Thượng tá Chiến cho rằng, đổi mới sáng tạo không nhất thiết phải là những công trình lớn, mà đôi khi chỉ cần giải quyết một vướng mắc nhỏ cũng tạo ra giá trị cho tập thể. Chính từ tư duy đó, ứng dụng Cẩm nang giao thông đã ra đời.

“Người trực tiếp làm công việc phải nhìn ra những bất cập, nếu thấy khó thì mình phải tìm cách tháo gỡ", anh Chiến nói.

Với vị đội trưởng, việc phát triển ứng dụng không nhằm khẳng định dấu ấn cá nhân mà xuất phát từ đòi hỏi nâng cao hiệu quả công tác. Thượng tá Chiến chia sẻ, trách nhiệm của người đảng viên là phải đi trước để anh em cùng làm và cùng thay đổi. Khi mỗi cán bộ chủ động đổi mới từ những việc nhỏ nhất, cả tập thể sẽ tạo ra sức mạnh.

Hiện ứng dụng của Cẩm nang giao thông vẫn được cập nhật hằng ngày. Thời gian tới, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 tiếp tục phát triển theo hướng xây dựng hệ sinh thái số cho lực lượng cảnh sát giao thông. Nhiều tính năng mới sẽ được bổ sung như trợ lý AI, mở rộng dữ liệu nghiệp vụ, hoàn thiện các công cụ hỗ trợ xử lý tại hiện trường và tăng thêm tiện ích phục vụ người dân.

Bên cạnh đó, ứng dụng tích hợp các tính năng chấm công trực tuyến và định vị vị trí làm nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ theo thời gian thực. Hệ thống sẽ giúp chỉ huy nắm bắt quân số, điều tiết lực lượng đến các điểm ùn tắc hoặc khu vực cần hỗ trợ nhanh hơn.

Đơn vị đồng thời xây dựng hệ thống để người dân trực tiếp đánh giá cán bộ, chiến sĩ sau mỗi lần tiếp xúc, làm việc. Qua đó, đơn vị có thêm kênh ghi nhận mức độ hài lòng của người dân đối với quá trình xử lý vi phạm, giúp kịp thời chấn chỉnh tác phong, thái độ ứng xử của lực lượng cảnh sát giao thông.

Theo Thượng tá Phạm Văn Chiến, chuyển đổi số không chỉ nâng cao hiệu quả công việc mà còn góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát giao thông chuyên nghiệp, minh bạch, gần dân hơn. Quan trọng nhất, mọi đổi mới đều phải hướng tới sự hài lòng của người dân.

"Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một nền tảng số để mỗi cán bộ, chiến sĩ chỉ cần mở điện thoại là có ngay công cụ hỗ trợ. Chuyển đổi số chỉ thành công khi công nghệ thực sự phục vụ công việc hằng ngày và người dân", Thượng tá Phạm Văn Chiến chia sẻ.

Nội dung: Nguyễn Ngoan

19/08/2026 - 09:20