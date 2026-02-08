Cận Tết Bính Ngọ, làng đào Nhật Tân rộn ràng đón mùa xuân

Từ sáng đến chiều muộn, dòng người và xe cộ tấp nập nối dài hai bên đường làng đào Nhật Tân, tạo nên khung cảnh rộn ràng, báo hiệu Tết Nguyên đán đang cận kề.

Trong các vườn đào, chủ vườn phấn khởi dẫn khách đi giữa những luống đào hồng thắm. Tay thoăn thoắt chọn cành, chặt đào theo yêu cầu, gương mặt ai cũng ánh lên niềm vui khi thấy cảnh tấp nập khách mua đào.

Theo các nhà vườn, thời tiết ấm áp và ổn định trong những tuần cuối năm giúp đào phát triển tốt, nụ đều, hoa bung đúng độ, màu sắc tươi tắn. Nhiều gốc đào thế đẹp, cành sum suê hoa đã được khách đặt mua từ sớm, chỉ chờ ngày mang về trưng Tết.

Giữa không gian ngập tràn sắc đỏ hồng, từng nhóm khách thong thả dạo bước, chăm chú lựa chọn những cành đào ưng ý nhất để mang về bày Tết.

Anh Hoàng Anh Tuấn (phường Tây Hồ) cho biết, gia đình anh vẫn giữ thói quen hằng năm tới làng đào Nhật Tân để chọn đào chơi Tết.

“Năm nay đào nở đúng thời điểm, hoa rất đẹp, giá cũng mềm hơn so với năm ngoái. Những năm trước, cành đào tôi mua có giá tới cả triệu đồng, nhưng năm nay chỉ hơn 600.000 đồng”, anh Tuấn chia sẻ.

Dọc lối đi trong vườn, cảnh buộc đào, chằng dây cố định cành lên xe diễn ra tấp nập. Những cành đào lớn được cẩn thận bọc gốc, buộc chắc chắn lên ô tô, còn những cành đào nhỏ, đào cành "lên" xe máy theo chân khách rời vườn, mang theo sắc xuân về khắp phố phường Hà Nội.

Chị Trần Tuyết Nhung (phường Bồ Đề, Hà Nội) cho biết, đào Nhật Tân luôn tạo nên sự khác biệt so với đào ở các vùng khác, nên mỗi dịp cận Tết, chị đều thu xếp thời gian tới tận vườn để lựa chọn.

“Năm nay tôi chọn mua hai cành đào về bày Tết với giá khoảng 2 triệu đồng”, chị Nhung chia sẻ.

Bên cạnh khách mua đào, nhiều người dân và các bạn trẻ cũng tranh thủ thời điểm đào nở rộ để tới Nhật Tân chụp ảnh, ghi lại kỷ niệm ngày cận Tết.

Các gốc đào lớn, dáng thế đẹp được chở bằng xe chuyên dụng, nối nhau rời làng đào phục vụ thị trường Tết.

Một số thời điểm, giao thông qua khu vực làng đào bị ùn ứ do xe dừng đỗ chằng buộc đào và lượng khách đổ về quá đông.

Bên cạnh đào, một số chủ vườn còn trồng xen hoa cúc dưới các gốc đào, vừa tăng thêm sắc màu cho vườn, vừa tạo điểm nhấn thu hút khách tham quan.

Trái ngược với không khí nhộn nhịp của làng đào Nhật Tân, khu vực làng đào Phú Thượng (nằm dưới chân cầu Nhật Tân) lại trải qua thêm một năm nhiều mất mát khi chịu thiệt hại do thiên tai, khiến nhiều gốc đào không thể trụ vững, sản lượng sụt giảm.

Không còn cảnh bạt ngàn sắc hồng đỏ như nhiều năm trước, hiện chỉ còn một số ít vườn đào nằm trên khu đất cao là còn giữ được hoa nở rộ.

Một cảnh tượng khác lạ xuất hiện ở làng đào Phú Thượng khi nhiều chủ vườn không còn gắn bó với đào như trước, mà lựa chọn trồng thược dược, cúc, hoa lay ơn… nhằm gỡ gạc vụ Tết.

Với nhiều người, sắc đỏ hồng của hoa đào chính là dấu hiệu rõ ràng nhất báo hiệu Tết đang về rất gần. Những ngày sát Tết, hoa đào được bày bán khắp các tuyến phố Hà Nội, từ những chợ hoa truyền thống đến các con đường lớn, mang theo không khí xuân lan tỏa khắp Thủ đô.