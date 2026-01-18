Hoa đào nhuộm đỏ phố phường Hà Nội khi tháng Chạp vừa chạm ngõ

Theo lịch âm, ngày mai là mùng 1 tháng Chạp năm Ất Tỵ, từ sáng nay, nhiều người dân Thủ đô đã tranh thủ ra chợ mua hoa đào về bày biện trong nhà, với mong muốn đón một tháng cuối năm hanh thông, đủ đầy.

Tại các chợ hoa như Quảng Bá đến các chợ dân sinh như Châu Long, chợ Ngọc Hà hay các điểm bán hoa ven đường, không khí mua bán đông đúc, nhộn nhịp hơn thường lệ.

Những cành đào nhỏ, đào phai được lựa chọn nhiều bởi giá vừa phải, dễ trưng bày, lại mang ý nghĩa may mắn, xua đi cái lạnh và sự trầm lắng của những ngày cuối đông.

Cô Bùi Thị Bích Liên (phường Hoàn Kiếm) chia sẻ, ngay từ sáng sớm cô đã tìm đến khu vực bán hoa trước cổng chợ Đồng Xuân để lựa chọn cho gia đình ba cành đào nhỏ mang về bày biện trong ngày đầu tháng Chạp.

Tại chợ Châu Long, hoa đào được bày la liệt, xen lẫn với các mặt hàng đồ lễ như hoa tươi, trầu cau, bánh trái… phục vụ nhu cầu sắm sửa của người dân cho ngày mùng 1 tháng Chạp.

Tại chợ Quảng An, người dân tấp nập mua bán, lựa chọn hoa tươi, đồ lễ và các mặt hàng thiết yếu, tạo nên khung cảnh rộn ràng của những ngày cuối năm, báo hiệu Tết sắp đến.

Dù còn khoảng một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng chợ Quảng An những ngày này đã trở nên rực rỡ khi nhiều nhà vườn mang hoa đào ra bày bán, nhuộm hồng cả khu chợ từ sáng sớm.

Những cành đào có giá dao động từ 100.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng luôn thu hút đông đảo khách mua sớm.

Giữa tiết trời se lạnh của Hà Nội, những cành đào nở sớm len lỏi qua từng góc phố Hà Nội như thắp lên gam màu tươi mới, báo hiệu một mùa xuân đang lặng lẽ gõ cửa từng ngôi nhà, từng con phố, làm dịu đi nhịp sống hối hả và khơi dậy cảm xúc mong chờ Tết cổ truyền trong lòng người dân.

Bên cạnh hoa đào, nhiều mặt hàng thực phẩm, hoa quả phục vụ nhu cầu cúng lễ trong ngày đầu tháng Chạp cũng được người dân lựa chọn.

Các tiểu thương tại chợ Bắc Qua đã tất bật chuẩn bị hoa, quả, sắp xếp quầy hàng để đón khách mua sắm.

Shipper liên tục giao gà cúng ngậm hoa hồng, mặt hàng đồ lễ tại chợ Gia Ngư phục vụ nhu cầu cúng, lễ của nhiều gia đình trong ngày đầu tháng Chạp.