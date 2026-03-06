Cách phái đẹp đón 8/3 rực rỡ khi được tin vào điều mình chọn

Tin điều mình chọn - đó cũng là cách yêu bản thân

Chị Thanh Hà, 34 tuổi, kế toán tại Hà Nội, kể rằng năm 2025, chị lần đầu tiên tự đặt lịch spa vào đúng ngày 8/3. “Không phải tôi không muốn được quan tâm, nhưng được tự chọn điều mình thích, cảm giác đó khác lắm”, chị cười nói.

Câu chuyện của chị Hà không phải ngoại lệ. Ngày càng nhiều phụ nữ đón 8/3 theo cách riêng - không nhất thiết hoành tráng, chỉ cần đúng với điều mình muốn.

Có người đặt lịch spa ngay giữa tuần, tạm gác deadline (thời hạn hoàn thành) và những cuộc họp nối tiếp nhau để dành vài giờ cho cơ thể được nghỉ ngơi. Có người ra chợ tự tay chọn bó hoa mình thích rồi về cắm vào chiếc bình quen thuộc, đặt cạnh khung cửa sổ và ngồi ngắm trong ánh nắng chiều. Một hành động nhỏ, nhưng đủ để cảm thấy mình được chăm chút.

Phụ nữ hiện đại lắng nghe và tin vào bản thân lựa chọn hơn (Ảnh: Shutterstock).

Với nhiều chị em khác, 8/3 là cái cớ để rủ nhau một buổi ăn tối, cười thả ga và kể cho nhau nghe những câu chuyện chưa kịp nói trong ngày thường. “Tôi và nhóm bạn thân năm nào cũng hẹn nhau đúng ngày 8/3. Không cần đi đâu xa, chỉ cần được ngồi với nhau là thấy ngày hôm đó ý nghĩa rồi”, chị Minh Trang, 29 tuổi, nhân viên văn phòng tại TPHCM chia sẻ.

Niềm hạnh phúc của phụ nữ có thể đến từ những điều nhỏ bé và đơn giản (Ảnh: Shutterstock).

Cũng có những người phụ nữ chọn dành ngày này cho mẹ. Chị Ngọc Linh, 31 tuổi, TPHCM cho biết đây là năm thứ ba chị rủ mẹ đi mua sắm trong ngày 8/3.

“Tôi muốn mẹ được chọn thứ mẹ thích, không phải thứ tôi nghĩ là mẹ cần. Ghé cửa hàng PNJ, hai mẹ con cứ thử hết nhẫn này đến bông tai kia, vừa thử vừa cười - vui hơn bất kỳ món quà nào tôi từng tặng. Đó không đơn thuần là buổi mua sắm, mà là cách hai thế hệ nói với nhau, không cần nhiều lời: Con tin gu của mẹ. Mẹ cũng tin lựa chọn của con”, chị nói.

Dù chọn cách nào, điểm chung dễ nhận thấy vẫn là khi không phải giải thích hay biện minh cho lựa chọn của mình, phụ nữ trở nên nhẹ nhàng và tự tin hơn. Chính sự vững tin vào lựa chọn của bản thân, phụ nữ ngày càng ung dung tiến gần hơn đến những mục tiêu họ ao ước.

Khi lựa chọn trở thành trải nghiệm được trân trọng

Thấu hiểu và đồng hành với cảm xúc đó, PNJ mang đến không gian để phái đẹp không chỉ mua sắm mà còn được trải nghiệm các hoạt động mới lạ, thú vị cùng thông điệp “Tin vào điều nàng chọn”.

Đơn cử tại các cửa hàng PNJ NEXT, khách hàng có thể khám phá các thiết kế trang sức mới và tham gia hoạt động viết thư tay calligraphy - một cách lưu giữ cảm xúc và trao gửi yêu thương đến bản thân và người phụ nữ mình trân quý.

Trong dịp này, PNJ cũng triển khai chương trình ưu đãi diễn ra từ 27/2 đến 9/3, mang tới cơ hội sở hữu bộ mỹ phẩm cao cấp Sulwhasoo. Song song đó, PNJ tặng combo ưu đãi và quà làm đẹp lên đến 12 triệu đồng, lan tỏa yêu thương với ưu đãi “Mời bạn mới”, tặng thêm phiếu quà tặng 1,5 triệu đồng hoặc tinh chất dưỡng da từ thương hiệu cao cấp Sulwhasoo cùng các ưu đãi hấp dẫn khác khi mua trang sức tại hệ thống.

Đồng thời, chuỗi sự kiện “Hành trình tin vào điều nàng chọn” nhằm đem lại những trải nghiệm trực tiếp cho khách hàng được PNJ tổ chức tại trung tâm thương mại như GO! Buôn Ma Thuột (28/2-1/3), AEON MALL Bình Dương Canary (28/2-1/3), AEON MALL Hà Đông (7-8/3), TTTM Quảng trường Quy Nhơn Coopmart (7-8/3), AEON MALL Tân Phú Celadon (7-8/3) và GO! Trà Vinh (7-8/3).

Điểm nhấn đặc biệt là sự góp mặt của nam nghệ sĩ Hoàng Bách, Thanh Duy và Tăng Phúc, không chỉ mang đến đêm nhạc sôi động mà các nghệ sĩ còn chia sẻ góc nhìn của mình như một lời khẳng định: dù phái đẹp chọn điều gì trong cuộc sống, họ luôn xứng đáng được tin tưởng và ủng hộ.

Hình ảnh chuỗi sự kiện “Hành trình Tin vào điều nàng chọn” do PNJ tổ chức (Ảnh: PNJ).

PNJ còn mang đến không gian tôn vinh vẻ đẹp phái nữ với các góc trải nghiệm tinh tế, trong đó có workshop phối charm (phụ kiện) sáng tạo được tổ chức hơn 80 cửa hàng PNJ và khu vực công cộng.

Tham dự sự kiện, phái đẹp có cơ hội tham gia workshop và nhận phiếu ưu đãi từ PNJ (Ảnh: PNJ).

Với PNJ, trang sức không chỉ là món đồ tôn lên vẻ ngoài. Mỗi thiết kế còn là biểu tượng hữu hình của một niềm tin: rằng người phụ nữ xứng đáng được tự chủ, được theo đuổi con đường mình đã chọn và luôn có những người lặng lẽ đồng hành, ủng hộ trong từng bước đi. Đó cũng là tinh thần “Sống đẹp” mà thương hiệu theo đuổi từ nhiều năm nay - không chỉ đẹp ở vẻ ngoài, mà đẹp từ sự tự tin và bản lĩnh bên trong.

Cùng PNJ đón ưu đãi mừng ngày 8/3 để phụ nữ thêm vững tin và tỏa sáng trên hành trình của mình. Xem thêm thông tin về ưu đãi tại đây.