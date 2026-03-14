Trưa 11/3, anh Nguyễn Ngọc Hân trú tại phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, nghe thấy âm thanh va đập rất lớn ở bên ngoài, nên vội vã chạy ra. Cảnh tượng trước mắt khiến anh sững người.

Đồng Nai: Thanh niên va vào ô tô tiền tỷ phải bồi thường và cái kết bất ngờ (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Một nam thanh niên đi xe máy một mình, chở theo thùng hàng đặt phía trước đã va quệt vào chiếc ô tô của anh. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy bị văng xa gần chục mét, còn ô tô bị móp và vỡ đèn phía sau.

Sau đó, nam thanh niên đứng dậy, vội vã tiến lại gần. Khi biết anh Hân là chủ xe, nam thanh niên rất hoảng hốt. Dù tay bị trầy xước sau cú va chạm, chàng trai lập tức khoanh tay cúi đầu xin lỗi.

"Con xin lỗi chú. Con ở dưới Cà Mau lên đây làm việc, không may tông vào xe của chú", nam thanh niên nói.

Theo quan sát của anh Hân, ngoài vết xước và bị móp méo, đèn phía sau cũng bị vỡ. Trong khi đó, chàng trai biết lỗi sai của mình nên chủ động gửi chủ xe 600.000 đồng tiền bồi thường. Tuy nhiên ban đầu anh Hân không đồng ý. Anh cho rằng, nếu mang xe vào gara sửa chữa, khoản tiền này không đủ chi trả.

Lúc này, nam thanh niên vẫn đứng khoanh tay, nói chuyện với thái độ thành khẩn. Chàng trai cho biết hiện làm việc ở một xưởng giấy gần đó, trong túi chỉ còn 3 triệu đồng vốn là khoản tiền lương ứng trước cho tháng này. Đây cũng là số tiền anh định mang ra cửa hàng để đóng tiền trả góp mua điện thoại cho mẹ.

Nam thanh niên rút toàn bộ 3 triệu đồng trong ví để đền cho chủ xe (Ảnh cắt từ video).

Qua hỏi, anh Hân biết tiền lương mỗi tháng của nam thanh niên khoảng 8 triệu đồng. Anh yêu cầu chàng trai đưa hết 3 triệu đồng cho mình. Sau đó, anh nói người này ra kiểm tra phương tiện cá nhân của mình xem có tiếp tục đi được nữa hay không.

Do bị va chạm mạnh nên chiếc xe máy phải đề nhiều lần mới nổ máy. Thấy chiếc xe vẫn chạy bình thường, lúc này anh Hân trả lại toàn bộ số tiền 3 triệu đồng, đưa cho nam thanh niên.

"Không may bị va chạm rồi, chú không lấy tiền nữa. Con cầm về lo cho gia đình", anh Hân nói.

Nghe chủ xe nói, nam thanh niên rưng rưng vì xúc động. Anh gần như nghẹn ngào không biết phải nói gì thêm. Sau đó, anh khoanh tay cúi gập người để cảm ơn. Trong khi đó, anh Hân không quên nhắn nhủ chàng trai phải chú ý lái xe cẩn thận.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Hân cho biết, ban đầu khi thấy chiếc xe của mình bị đâm trúng, anh rất giận. Sau đó, anh định thử lòng xem thái độ của nam thanh niên thế nào.

Cuối cùng, nhận thấy chàng trai trẻ thành khẩn và biết hoàn cảnh khó khăn, anh quyết định bỏ qua.

Đây là chiếc xe được anh Hân mua vào năm 2021 với giá hơn 1,3 tỷ đồng. Sau cú va chạm này, anh đã đưa tới gara sửa chữa và liên hệ với bên bảo hiểm nhờ hỗ trợ. Tới nay, xe vẫn đang nằm trong gara nên anh chưa rõ sẽ phải chi trả khoản tiền là bao nhiêu.

Chiếc xe được anh Hân mua năm 2021 với giá hơn 1,3 tỷ đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mới đây, anh đã chia sẻ đoạn video lên trang cá nhân như một lời nhắn nhủ về việc lái xe an toàn. Hiện đoạn clip thu hút hơn 13 triệu lượt xem. Trong đó, phần lớn ý kiến nhận định, chủ xe xử lý rất tình người.

"Đây cũng là bài học cho những thanh niên lái xe ngoài đường phải chú ý an toàn. Không phải lúc nào cũng gặp được những chủ xe tốt tính, chấp nhận cảm thông như vậy", tài khoản Sang Trần nói.

"Bạn đi xe máy thành tâm biết lỗi, còn chủ xe rất nhân văn, dạy cho cậu bé bài học đáng nhớ. Cuộc sống sẽ dễ thở hơn nếu người ta biết sống và cư xử văn minh với nhau", tài khoản Thanh Duy nhận định.