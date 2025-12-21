Ngắm nhà thờ kiến trúc châu Âu rực sáng mùa Giáng sinh ở TPHCM

Mùa Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Song Vĩnh, tọa lạc trên quốc lộ 51, phường Tân Phước (TPHCM), trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương đến tham quan, chụp ảnh kỷ niệm.

Được mệnh danh là một trong những nhà thờ lớn và đẹp nhất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Nhà thờ Song Vĩnh khởi công ngày 11/11/2011 và khánh thành vào ngày 12/12/2022, với tổng thời gian xây dựng kéo dài 11 năm 1 tháng.

Công trình mang đậm kiến trúc Gothic đặc trưng của các nhà thờ phương Tây, nổi bật với hai tháp cao vút và kiểu vòm nhọn cổ điển.

Điểm nhấn của Nhà thờ Song Vĩnh là hệ thống cửa sổ lớn, được thiết kế theo phong cách Gothic hiện đại, giúp không gian bên trong luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên.

Với khung chịu lực vững chắc, mái vòm hình múi có sống và nhiều cột trụ, nhà thờ tạo cảm giác thoáng đãng và rộng rãi. Công trình gồm 1 trệt, 1 lầu, dài 82m, rộng 35m, hai tháp chuông cao 55m và có sức chứa khoảng 1.500 người.

Mỗi dịp Giáng sinh, Nhà thờ Song Vĩnh lại khoác lên mình vẻ đẹp lộng lẫy với những trang trí rực rỡ, biến nơi đây thành một điểm sáng thu hút mọi ánh nhìn.

Hàng đêm, hàng ngàn người đổ về đây để chiêm ngưỡng, vui chơi và cảm nhận không khí Giáng sinh đang về. Anh Bùi Duy Quang (37 tuổi) chia sẻ: "Từ đầu tháng 12, nhà thờ Song Vĩnh đã bắt đầu công tác trang hoàng để đón Giáng sinh. Năm nay, nhà thờ trang trí với quy mô gấp đôi năm ngoái".

Trong khuôn viên nhà thờ, hình ảnh Chúa Hài Đồng trong máng cỏ, bên cạnh Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, được tái hiện trang trọng.

Không chỉ kiến trúc nhà thờ, khoảng sân rộng lớn phía trước cũng khiến nhiều người choáng ngợp, trông không khác gì một quảng trường châu Âu.

Nằm cạnh quốc lộ 51, Nhà thờ Song Vĩnh hiện lên nguy nga, lộng lẫy như một cung điện giữa trời Âu.

Công trình được xây dựng từ gạch đá, được tô lát tỉ mỉ từng chi tiết từ ô cửa đến bức tượng, tạo nên vẻ rắn rỏi, bền bỉ trước tác động của môi trường biển khắc nghiệt.

Với vẻ đẹp lộng lẫy, đậm chất châu Âu cổ điển, Nhà thờ Song Vĩnh không chỉ thu hút giáo dân mà còn là điểm đến hấp dẫn cho du khách đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh.

Các ô gió được lắp kính màu, tạo nên điểm nhấn đặc trưng của kiến trúc Gothic.

Xung quanh khuôn viên Nhà thờ Song Vĩnh còn có nhiều tượng đá, thể hiện nét văn hóa đặc trưng.

Với không gian kiến trúc phương Tây độc đáo, Nhà thờ Song Vĩnh là địa điểm lý tưởng cho các cặp đôi chụp ảnh cưới. Nhiều "đôi uyên ương" từ Đồng Nai, trung tâm TPHCM cũng tìm đến đây để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.

Anh Hồ Hữu Trí (33 tuổi, xã Ngãi Giao) chia sẻ: "Vợ chồng tôi không theo Đạo nhưng khi được Studio gợi ý về điểm chụp thì chúng tôi đồng ý ngay vì đây không chỉ là công trình kiến trúc đẹp và nguy nga mà còn là công trình nổi tiếng ở nơi tôi sinh sống".

Trong dịp Giáng sinh cận kề, mỗi ngày có hàng trăm lượt khách ghé đến check-in. Chỉ cần đứng tạo dáng ở bất kỳ góc nào, du khách cũng có thể sở hữu những bức ảnh ấn tượng. Ngoài du khách địa phương, Nhà thờ Song Vĩnh còn thu hút nhiều khách du lịch quốc tế.

Ngôi thánh đường Song Vĩnh gây ấn tượng mạnh với du khách bởi vẻ nguy nga, tráng lệ và kiến trúc độc đáo, hoành tráng không kém bất kỳ tòa cung điện nào tại trời Âu. Nơi đây không chỉ là điểm tham quan hấp dẫn mà còn là địa điểm sinh hoạt tôn giáo quen thuộc của giáo dân địa phương.