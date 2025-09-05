Bức thư chan chứa tình cảm gửi Việt Nam của Khối trưởng đoàn quân nhân Nga

Sự kiện A80 với chuỗi các hoạt động đặc biệt để hướng tới lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã khép lại. Hành trình không chỉ mang tới niềm tự hào với quân đội, người dân Việt Nam, còn thể hiện tinh thần truyền thống hiếu khách của dân tộc ta với quân dân các nước cùng bạn bè quốc tế.

Quân nhân Nga vẫy tay chào trong tiếng hò reo của người dân Việt Nam (Phạm Hồng Hạnh - Trần Thành Công - Nguyễn Ngoan).

Trong đó nổi bật là sự xuất hiện của quân nhân Nga thuộc Trung đoàn Độc lập số 154 Preobrazhensky.

Đây vốn là đơn vị nghi lễ danh giá, có lịch sử hàng trăm năm gắn liền với nhiều sự kiện trọng đại của quân đội và nhà nước Nga. Đơn vị này thường xuyên xuất hiện tại các lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, tham gia nhiều hoạt động ngoại giao quân sự ở nước ngoài.

Bức tâm thư của Khối trưởng đoàn quân nhân Nga tham gia A80 tại Việt Nam (Ảnh chụp từ màn hình).

Chứng kiến màn diễu binh, diễu hành đầy uy nghiêm của khối quân dân Nga trong khuôn khổ sự kiện A80, nhiều người Việt Nam đặc biệt là giới trẻ đã nhắn tin, bày tỏ tình cảm lên các trang cá nhân được cho là của các thành viên trong đoàn.

Đáng chú ý, mới đây trên tài khoản mạng xã hội chính thức của mình, Khối trưởng đoàn quân nhân Nga - Trung úy Mikhailov Anton Vladimirovich có bức tâm thư gây sốt. Trong bài viết mới chia sẻ, anh bày tỏ tình cảm và cảm ơn người dân, đất nước Việt Nam đã dành cho đoàn sự nồng nhiệt, hiếu khách.

"Việt Nam thân mến!

Tôi thực sự hạnh phúc khi có những ngày được hiện diện nơi đây. Người dân tuyệt vời của các bạn đã đón chúng tôi bằng vòng tay rộng mở. Nếu có thể, tôi ước mình được ôm từng người một và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm cùng các bạn.

Tôi rất mong tất cả đều hiểu được ý nghĩa to lớn của sự kiện lần này. Tôi không thể để mọi người thất vọng, vì vậy đã cố gắng giữ vững tinh thần đến phút cuối. Trên thực tế, tôi là một người yêu đời và luôn thích mỉm cười. Bởi phía sau tôi còn có người vợ thân thương và cậu con trai tuyệt vời.

Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả những món quà mà các bạn đã trao tặng, cũng như những xúc cảm khó diễn tả bằng lời mà tôi được trải qua trong suốt thời gian ở Việt Nam. Các bạn là những con người cởi mở và tuyệt diệu. Tôi biết ơn vì đã được chọn đại diện cho nước Nga, nếu không có lẽ tôi đã không có cơ hội gặp gỡ các bạn.

Nụ cười, lòng nhân hậu và sự hiếu khách của các bạn sẽ luôn ở lại trong trái tim tôi. Tôi mang về không chỉ là quà lưu niệm hay những bức hình, mà còn là một phần tâm hồn và hơi ấm của các bạn.

Cầu mong tình hữu nghị giữa hai dân tộc ngày càng bền chặt, như những cây đa cổ thụ bám rễ sâu nơi mảnh đất này. Tôi sẽ luôn mong chờ những lần gặp gỡ mới, những cơ hội đối thoại và hợp tác mới.

Hẹn gặp lại, những người bạn thân yêu!

Với tất cả tình yêu và sự trân trọng – Người bạn Nga của các bạn".

Đây là toàn bộ nội dung trong bài viết của Trung úy Mikhailov Anton Vladimirovich. Những câu nói giản dị, chân thành, nhưng đã chạm tới trái tim của người dân Việt Nam.

Bên dưới bài viết, Trung úy cũng nhắn gửi bản thân là người rất ít khi sử dụng mạng xã hội.

Trung úy Anton Mikhailov giữ vai trò là Khối trưởng của đoàn lực lượng vũ trang Liên Bang Nga khi tham dự dịp 2/9 lần này (Ảnh: Hoàng Hải).

Hiện bức tâm thư nhận về lượng tương tác cao, trong đó rất nhiều tài khoản đến từ Việt Nam đã gửi lại lời nhắn nhủ bày tỏ sự xúc động.

"Sự có mặt của khối quân dân Nga giúp cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của Việt Nam càng thêm ý nghĩa, khiến ngày trọng đại của dân tộc gấp đôi hạnh phúc. Chúc các anh và gia đình nhiều sức khỏe và xin hẹn gặp lại ở Việt Nam những lần sau", tài khoản có tên Bình Nguyên bày tỏ.

"Chúng tôi rất ấn tượng với thần thái uy nghiêm của anh và thực sự xúc động khi đọc những dòng tâm sự này. Chúc mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga mãi mãi gắn kết bền lâu", tài khoản Phong Thu bình luận.

"Xin chân thành cảm ơn lực lượng vũ trang Nga đã để lại Việt Nam nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi luôn mong rằng tình hữu nghị Việt - Nga trường tồn mãi mãi", một tài khoản có tên Anh Tuấn chia sẻ cảm nhận.

Đoàn quân nhân Nga tham gia diễu binh dịp Quốc khánh 2/9 thuộc Trung đoàn 154 Preobrazhensky (Ảnh: Mạnh Quân).

Cùng với đó, rất nhiều lời chúc của người Việt Nam đã nhắn nhủ, gửi tới gia đình của Trung úy cũng như các thành viên trong đoàn quân nhân Nga. Nhiều tài khoản bày tỏ mong muốn có cơ hội được đón tiếp đoàn quân nhân Nga tại Việt Nam ở những chuyến du lịch sắp tới.

Được biết, Trung úy Mikhailov Anton Vladimirovich là sĩ quan trẻ đến từ thành phố Tver, từng nhiều lần tham dự các lễ duyệt binh lớn của Nga.

Theo báo KaravanTver (Nga), năm 2012, khi mới gia nhập Trung đoàn Preobrazhensky, Anton đã có vinh dự được cầm lá Cờ Chiến thắng tại Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.

Đến năm 2024, tại lễ duyệt binh ngày Chiến thắng ở Moscow, anh tiếp tục được tin tưởng giao nhiệm vụ trọng trách cầm lá quốc kỳ Nga trong đội hình tiêu binh, sánh bước cùng đồng đội Dmitry Monastyriev, người cầm lá cờ chiến thắng.

Sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành dịp đại lễ 2/9, anh giữ vai trò là Khối trưởng của đoàn lực lượng vũ trang Liên bang Nga.