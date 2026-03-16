Bộ Văn hóa phát động cuộc thi viết “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa ban hành thể lệ cuộc thi viết với chủ đề "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương", hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2026).

Cuộc thi nhằm lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của bữa cơm gia đình trong việc gắn kết các thành viên và giữ gìn hạnh phúc, khuyến khích mọi người dành nhiều thời gian hơn cho gia đình trong nhịp sống hiện đại.

Các tác phẩm dự thi có thể khai thác nhiều góc nhìn như: Những kỷ niệm đáng nhớ gắn với bữa cơm gia đình; hương vị quê nhà qua các món ăn của bà, của mẹ; bữa cơm giúp hóa giải mâu thuẫn, gắn kết các thế hệ; những bài học giáo dục trong gia đình từ mâm cơm; hoặc câu chuyện về bữa cơm gia đình trong bối cảnh đời sống hiện đại và chuyển đổi số.

Bài dự thi được viết bằng tiếng Việt, dưới hình thức văn xuôi, tối đa 1.500 từ; thông điệp chính không quá 30 từ. Tác phẩm có thể viết tay hoặc đánh máy. Người dự thi có thể gửi kèm hình ảnh (định dạng JPG, PNG) hoặc video (MP4, tối đa 30 giây).

Mỗi cá nhân có thể gửi nhiều bài dự thi, bài có thể ghi tên thật hoặc bút danh nhưng trong phiếu đăng ký phải ghi đầy đủ họ tên theo giấy tờ tùy thân.

Tác phẩm phải do chính tác giả sáng tác và chịu trách nhiệm về bản quyền. Trường hợp người dự thi dưới 18 tuổi cần có sự xác nhận của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Người đứng tên bài dự thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyền tác giả đối với tác phẩm theo quy định hiện hành. Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện là đơn vị sở hữu quyền đối với các tác phẩm gửi về Ban Tổ chức, bao gồm cả bài đạt giải và không đạt giải.

Cuộc thi có 1 giải nhất trị giá 20 triệu đồng, 2 giải nhì (10 triệu đồng/giải), 3 giải ba (5 triệu đồng/giải) và 3 giải khuyến khích (2,5 triệu đồng/giải), kèm Giấy chứng nhận. Kết quả sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và các kênh truyền thông liên quan.