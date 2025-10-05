Bó hoa khổng lồ, dài 6m rước trên đường ở Thái Nguyên

Tối 4/10, nhiều người dân ở tỉnh Thái Nguyên đổ về một khu đô thị trên địa bàn phường Linh Sơn để chụp ảnh, chiêm ngưỡng bó hoa khổng lồ.

Trước đó, bó hoa được rước qua một số tuyến đường gây sốt mạng xã hội. Nhiều người thích thú khi lần đầu tiên được ngắm một sản phẩm có kích thước lớn, kết hợp màu sắc hài hoà và lung linh ánh đèn.

Bó hoa rực rỡ trong đêm tối với ánh sáng đèn trang trí (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên, cô giáo Vân Anh (Ban Truyền thông và Tổ chức sự kiện, Trường Mầm non và Tiểu học DPA, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đây là thành quả sau 3 tháng miệt mài hàn sắt tạo khung, làm hoa, trang trí của các giáo viên, nhân viên trong trường.

Bó hoa khổng lồ có tên là "Nguyệt hoa đoàn viên", dài 6m, cao 4,5m được làm để rước trong chương trình Tết Trung thu cho học sinh.

"Năm nay, Trung thu rơi vào tháng 10 Dương lịch, chúng tôi lên ý tưởng làm một bó hoa lớn để vừa rước đèn vừa tặng chị em phụ nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10", nữ giáo viên cho biết.

Bên ngoài khung sắt được phủ lớp vải hồng và trắng ấn tượng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cách đây 3 tháng, giáo viên trong trường bắt đầu lên ý tưởng về mô hình đèn Trung thu. Trải qua quá trình trao đổi, mọi người thống nhất cùng nhau tạo nên một bó hoa khổng lồ.

Sau khi giáo viên mỹ thuật của trường phác thảo mô hình, quá trình thực hiện được bắt đầu. Do yêu cầu đảm bảo công việc chuyên môn, nhân sự của trường tập trung làm bó hoa trong giờ nghỉ trưa hoặc cuối buổi chiều.

"Vất vả nhất là quá trình tạo khung cho bó hoa, chúng tôi sử dụng 3 tạ sắt. Bọc ngoài khung sắt là lớp vải voan bóng nhũ được tôi chọn mua ở chợ Ninh Hiệp, Hà Nội. Giữa bó hoa thắt nơ màu hồng gắn đèn nhấp nháy tạo điểm nhấn", cô Vân Anh tiết lộ.

Hoàn thành phần khung sắt, nhân sự của trường lắp mảng xốp hình tròn để cắm hoa, giăng lưới mắt cáo phía trên giúp hoa bám chắc hơn.

Bó hoa được tạo nên từ 200 bông hoa với đủ kích thước lớn, nhỏ. Trong đó, một số hoa được giáo viên làm thủ công bằng giấy nến, còn hoa hồng nhỏ bằng lụa được đặt mua.

"Toàn bộ bó hoa được đặt trên một khung xe kéo. Cạnh bó hoa luôn có 2 bình chữa cháy đề phòng trục trặc ở đèn chiếu sáng gây cháy.

Hệ thống đèn do nhân viên của trường lắp ráp tạo nên màu sắc ấn tượng cho toàn bộ tác phẩm trong đêm tối", cô Vân Anh cho biết thêm.

Cách đây ít ngày, mưa lớn gây ngập khu vực cổng, một số giáo viên phải tham gia dọn dẹp giúp sớm ổn định việc dạy và học. Nhờ sự nỗ lực của mọi người, bó hoa vẫn hoàn thành đúng hẹn, kịp ngày tổ chức Trung thu.

Mô hình đèn phi thuyền được thiết kế năm 2024 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đây không phải là lần đầu tiên ngôi trường này làm mô hình độc đáo dịp Trung thu. Năm ngoái, giáo viên trong trường đã thiết kế, thực hiện mô hình đèn phi thuyền và đạt giải A tại hội thi rước đèn của TP Thái Nguyên (cũ).