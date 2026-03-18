"Biển người" chen chân, đội nắng giữ chỗ xem bóng chuyền

Từ ngày 16 đến 20/3 (tức 28 tháng Giêng đến ngày 2/2 âm lịch), UBND xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ hội đền Đức Hoàng lần thứ 24. Đây là hoạt động nhằm tưởng nhớ, tri ân Sát Hải Đại Vương Hoàng Tá Thốn - vị tướng tài ba thời Trần (thế kỷ XIII) có công lớn trong chống giặc Nguyên Mông. Trong ảnh là toàn cảnh lễ hội đền Đức Hoàng lần thứ 24 (Ảnh: Quang Hào).

Ngoài rước kiệu, tế lễ, lễ mộc dục (tắm tượng), các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao như thi đấu bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy, cờ thẻ, đua thuyền... thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài xã đến xem, cổ vũ.

Ông Nguyễn Viết Phong, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Giai Lạc, cho biết giải thi đấu bóng chuyền lễ hội đền Đức Hoàng năm nay quy tụ 12 đội bóng nam, nữ ở các địa phương thuộc huyện Yên Thành cũ, tỉnh Nghệ An.

"Điểm mới của giải lần này là các đội bóng chuyền nam được mời 3 cầu thủ ngoại, có thể là cầu thủ chuyên nghiệp. Trong khi đó, các cầu thủ bóng chuyền nữ phải là người có hộ khẩu trên địa bàn hoặc có hợp đồng lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn từ 1 năm trở lên. Nhờ vậy, chất lượng các trận đấu được nâng cao hơn, kịch tính và hấp dẫn hơn", ông Phong thông tin.

Biển người đội nắng, chen chân từ 12h để xem thi đấu bóng chuyền (Video: Hoàng Lam).

Các trận đấu trong khuôn khổ giải bóng chuyền thu hút đông đảo người dân trong, ngoài xã Giai Lạc đến xem, cổ vũ. Theo ông Long, ban tổ chức giải đấu đã dựng khán đài kiên cố để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân theo dõi các trận đấu. Riêng trận chung kết bóng chuyền nam giữa hai đội xã Giai Lạc và xã Yên Thành diễn ra trưa 17/3 có khoảng hơn 5.000 khán giả đến sân.

Mặc dù 15h trận chung kết mới diễn ra nhưng nhiều người phải đi từ giữa trưa nắng để giữ chỗ xem thi đấu.

Chị Phan Thị Lan (trú Giai Lạc) cùng người mợ xuất phát từ hơn 12h để đến sân giữ chỗ. "Khi chúng tôi đến sân thì nhiều người đã có mặt rồi. Mặc dù trời nắng gay gắt, hơi nóng từ mặt sân bốc lên nữa, rất khó chịu nhưng mỗi năm mới được xem một trận chung kết nên đành phải chịu khó thôi. Thậm chí chúng tôi không dám uống nước vì sợ mất chỗ nếu đi vệ sinh", chị Lan chia sẻ.

"Biển người" đội nắng theo dõi trận chung kết đầy kịch tính, cống hiến những pha tranh chấp trên lưới đẹp mắt giữa hai đội mạnh nhất giải. Kết quả chung cuộc, đội Yên Thành giành chức vô địch sau khi giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 3-0 trước chủ nhà Giai Lạc.

Với lượng khán giả được đánh giá là đông nhất trong lịch sử giải bóng chuyền thuộc khuôn khổ lễ hội đền Đức Hoàng, UBND xã Giai Lạc đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ công an và các tổ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đảm nhận công tác bảo vệ, ổn định trật tự trên khu vực trong, ngoài sân thi đấu.

Mặc dù lượng khán giả đông kỷ lục nhưng trật tự trên sân luôn được đảm bảo, không xảy ra tình huống gián đoạn trận đấu hay ảnh hưởng đến chất lượng giải đấu.

"Biển người" theo dõi, cổ vũ trận chung kết bóng chuyền nam trong khuôn khổ lễ hội đền Đức Hoàng nhìn từ trên cao (Ảnh: Quang Hào).