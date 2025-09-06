Nữ VĐV bóng chuyền xinh đẹp Nhật Bản gây sốt tại giải thế giới

"Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới chứng kiến nhưng pha bóng siêu hạng của đội trưởng đồng thời là chủ công Mayu Ishikawa, người xuất sắc ở cả tấn công lẫn phòng thủ, là nữ thần thế hệ mới của Nhật Bản sau 15 năm", tờ Tver của Nhật Bản ca ngợi ngôi sao Mayu Ishikawa của tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản sau khi góp công lớn giúp đội nhà vào vòng bán kết giải đấu đang diễn ra tại Thái Lan.

Mayu Ishikawa với pha tấn công ấn tượng trước đội tuyển Hà Lan ở trận tứ kết (Ảnh: Volleyball World).

Dù chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn 174cm, nhưng Mayu Ishikawa đã phá bỏ quan điểm bóng chuyền chủ yếu hơn nhau về chiều cao, thay vào đó trình độ kỹ thuật và tư duy chơi bóng sắc bén mới là yếu tố then chốt.

Trận đấu được nhắc đến nhiều nhất của Mayu Ishikawa chính là màn ngược dòng của tuyển Nhật Bản trước Ukraine ở vòng bảng, khi đại diện châu Á bị dẫn trước 2 set đấu nhưng vẫn kiên cường ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 3-2.

Ở trận đấu này, Mayu Ishikawa gây kinh ngạc cả thế giới khi có 65 lần tấn công và ghi tới 29 điểm (điểm số cao nhất trận đấu) để mở ra cú ngược dòng chiến thắng của đội nhà.

Nụ cười tươi tắn của Mayu Ishikawa trong chiến thắng kịch tính trước Hà Lan (Ảnh: Volleyball World).

"Mayu Ishikawa chắc chắn là linh hồn của đội tuyển Nhật Bản", "Tinh thần bất khuất của Mayu Ishikawa trong những thời khắc quan trọng của trận đấu này là tất cả", "Màn trình diễn tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay", "Cô ấy luôn ở đó khi đội cần cô ấy", "Cô ấy là nữ hoàng", đó là mưa lời khen trên mạng xã hội dành cho chủ công sinh năm 2000.

Đáng chú ý, trang chủ của Liên đoàn bóng chuyền thế giới Volleyball World cũng dành nhiều lời ngợi khen tới tay đập 25 tuổi.

"Chủ công và đội trưởng Mayu Ishikawa - hiện đứng thứ hai trong số những cầu thủ ghi nhiều điểm nhất cho đến nay. Cô đã ghi được 99 điểm (ít hơn 10 điểm so với chủ công của đội tuyển Pháp là Helena Cazaute 10 điểm nhưng tuyển Pháp đã bị loại) và với hai trận đấu nữa ở Thái Lan, Ishikawa hiện đang tiến gần nhất đến danh hiệu cầu thủ ghi nhiều điểm nhất vào cuối giải đấu", tờ Volleyball World bình luận.

25 tuổi, Mayu Ishikawa được xem là "nữ thần thế hệ mới" của tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản (Ảnh: Volleyball World).

Ở trận tứ kết gặp Hà Lan, Mayu Ishikawa dù không phải là người ghi nhiều điểm nhất trận này (cô ghi 25 điểm, ít hơn 2 điểm so với đồng đội Yukiko Wada) nhưng Ishikawa chắc chắn là VĐV công thủ toàn diện nhất. Ngoài những pha ghi điểm từ tấn công, Ishikawa cứu bóng thành công đến 24 lần ở trận này, ngang ngửa với những cầu thủ phòng ngự giỏi nhất đội như Seki hay Kojima.

Nếu như tiếp tục chiến thắng ở vòng bán kết để có mặt ở trận chung kết, Mayu Ishikawa sẽ có cơ hội phá các kỷ lục ở giải đấu như ghi nhiều điểm nhất cho đội (hiện kém Helena Cazaute 10 điểm), cầu thủ tấn công xuất sắc nhất (kém Helena Cazaute 8 điểm), cầu thủ bắt bóng tốt nhất (56 điểm, kém Helena Cazaute 8 điểm), cầu thủ giao bóng ăn điểm trực tiếp nhiều nhất (6 điểm, kém Martyna Czyrnianska của Ba Lan 4 điểm), cầu thủ chuyền bóng xuất sắc nhất (59 đường chuyền, kém Florien Reesink của Hà Lan 10 đường chuyền).

Chính vì vậy trận bán kết giữa tuyển Nhật Bản với Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra vào tối nay (6/9) rất đáng xem, khi người hâm mộ bóng chuyền thế giới sẽ dõi theo màn trình diễn ấn tượng của Mayu Ishikawa cùng các đồng đội của đội bóng xứ sở mặt trời mọc.