Bi kịch thống khổ về người phụ nữ "bán" vẻ ngoài "xấu xí" để nuôi đàn con

Mắc bệnh lạ, cô gái biến thành "người phụ nữ xấu xí nhất"

Mary Ann Webster sinh ngày 20/12/1874 trong một gia đình đông con ở vùng ngoại ô thuộc phía đông của thủ đô London, Anh. Thời thơ ấu, trông cô không có gì khác biệt so với những người bạn cùng trang lứa, thậm chí có chút nhan sắc và được coi là hấp dẫn.

Chuyện cảm động về người phụ nữ "bán" vẻ ngoài "xấu xí" để nuôi đàn con

Năm 1894, cô trở thành y tá và kết hôn với Thomas Bevan, một người nông dân ở hạt Kent vào năm 1903. Gia đình Bevan ban đầu có cuộc sống êm đềm, hạnh phúc. Họ có chung với nhau hai con trai và hai con gái. Tất cả đều khỏe mạnh bình thường. Nhưng năm 1914, đột nhiên người chồng Bevan qua đời, để lại cho vợ 4 người con cùng khoản tiền ít ỏi.

Diện mạo của cô trước và sau khi mắc bệnh (Ảnh: AIT).

Không lâu sau cái chết của chồng, Mary bắt đầu xuất hiện chứng rối loạn do hormone tăng trưởng trong tuyến yên. Bệnh to tuyến yên vốn là một trong những tình trạng hiếm gặp, nhưng ngày nay có thể điều trị nếu phát hiện sớm. Tuy nhiên, vào những năm đầu thế kỷ 20, khi y khoa còn hạn chế, Mary không có cách nào ngăn bệnh phát triển. Cuối cùng, ngoại hình của cô thay đổi tới mức khó lòng nhận ra.

Do ảnh hưởng của bệnh nên chân tay cô to bất thường. Phần trán và hàm dưới lồi ra, mũi cũng to lên trông thấy. Sự thay đổi bất ngờ khiến Mary không thể tiếp tục công việc cũ. Cô làm các việc vặt với nguồn thu bấp bênh để nuôi gia đình.

Căn bệnh cũng khiến vẻ ngoài của Mary biến dạng vĩnh viễn. Không tìm được việc ổn định, khiến cuộc sống gia đình túng bấn. Có người còn ác khẩu cho rằng cô chỉ phù hợp với việc "tham dự cuộc thi người phụ nữ xấu nhất".

Nhưng không ngờ, lời nói mỉa mai này lại là cơ hội để Mary kiếm tiền. Cô đã ghi danh tham gia cuộc thi "Người phụ nữ xấu nhất", dễ dàng đánh bại 250 đối thủ và giành danh hiệu cao nhất.

Bức hình của Mary sau khi giành giải cao nhất của cuộc thi "Người phụ nữ xấu xí nhất thế giới" (Ảnh: AIT).

Chiến thắng này khiến ban tổ chức hội chợ chú ý. Do bác sĩ nói căn bệnh chỉ khiến vẻ ngoài của cô ngày một xấu đi, nên Mary quyết định tận dụng nó để kiếm tiền. Không bao lâu sau, cô xuất hiện nhiều hơn tại các chương trình biểu diễn hội chợ trên khắp nước Anh với vai trò "người khác thường".

Năm 1920, một tờ báo địa phương đăng tải mẩu tin quảng cáo của gánh xiếc cần tìm "người phụ nữ xấu xí nhất, chấp nhận biến dạng và được trả lương hậu hĩnh nếu chịu khó gắn bó", Mary vội vã liên hệ. Sau khi gửi bức hình chân dung, cô được ông chủ gánh xiếc chấp thuận.

Tại đây, Mary được mời tham gia buổi biểu diễn tại công viên giải trí Dreamland tại đảo Coney, New York, Mỹ. Lúc bấy giờ, đây là một trong những địa điểm lớn nhất thế giới dành cho những người chuyên biểu diễn chương trình "quái dị".

Gạt bỏ mọi kỳ thị và những lời đàm tiếu, Mary chấp nhận "bán" ngoại hình đặc biệt của mình để kiếm tiền nuôi con (Ảnh: AIT).

Được biết, nơi này vốn là "sản phẩm tinh thần" của thượng nghị sĩ William H. Reynolds cùng nhà quảng bá Samuel W. Gumpertz - người chuyên tổ chức những chương trình "kỳ quặc" nhất thế giới. Sau này, Samuel còn hợp tác với "vua ảo thuật" Harry Houdini.

Tại đây, Mary biểu diễn cùng nhiều nghệ sĩ "quái dị" khác như Lionel - người đàn ông có khuôn mặt sư tử; Zip Pinhead - người đàn ông đầu nhọn; hay Jean Carroll - cô gái xăm kín khắp người.

Những vị khách tới công viên giải trí Dreamland thường nhìn Mary bằng ánh mắt hiếu kỳ, tò mò. Dù chưa quen nhưng cô cố gắng bình tĩnh và đối diện với nhiều sự kỳ thị.

Thậm chí, để kiếm thêm tiền nuôi con ăn học, cô đã chụp các tấm hình ảnh chân dung, in lên bưu thiếp để mang đi bán.

Nhiều năm trôi qua, Mary Ann Bevan tiếp tục thu hút đám đông hiếu kỳ. Cô thậm chí kiếm được 20.000 bảng Anh (tương đương với 1,6 triệu USD theo giá hiện tại của năm 2022) khi biểu diễn 2 năm ở New York, Mỹ.

Những ngày tháng cuối đời

Không ngừng kiếm tiền như một cỗ máy, nhưng Mary vẫn có thời gian để yêu đương. Khi tham gia biểu diễn tại Madison Square Garden ở New York năm 1929, cô đã hẹn hò với Andrew, một người nuôi hươu cao cổ.

Trong quãng thời gian tại New York, Mary từng tới cửa tiệm để làm đẹp, nhưng bị một số nhân viên nhận xét "phũ phàng" rằng "gương mặt cô không phù hợp với trang điểm". Điều này khiến cô chạnh lòng nhưng vẫn chấp nhận bỏ qua mọi lời gièm pha. Cô luôn tự nhủ đó là thử thách phải vượt qua vì các con.

Những năm cuối cuộc đời mình, Mary vẫn ở lại đảo Coney. Bà qua đời ngày 26/12/1933, trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 59. Sau đó, thi thể bà được đưa về quê nhà làm lễ an táng, chôn cất tại nghĩa trang Brockley and Ladywell ở phía đông nam London.