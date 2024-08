Bảo hiểm tai nạn TMIV - MOTUL tại Việt Nam: Giải pháp vững tin mọi hành trình

Cùng chung một mục tiêu giúp khách hàng "Vững tin mọi hành trình", TMIV và Motul tại Việt Nam đã ký kết hợp tác chiến lược, mang lại gói bảo hiểm tai nạn miễn phí cho khách hàng sử dụng sản phẩm dầu nhớt xe máy, mô tô của Motul tại Việt Nam, khẳng định sự quan tâm sát sao không chỉ tới việc đảm bảo giá trị tài sản xe cộ của người dùng thông qua bảo dưỡng dầu nhớt mà còn quan tâm tới sự an toàn và sức khỏe của người sử dụng.

Đại diện lãnh đạo TMIV và Motul tại Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác.

Đại diện hãng cho biết, khách hàng sử dụng dầu nhớt Motul sẽ được hưởng chương trình bảo hiểm tai nạn miễn phí trong 3 tháng đầu tiên, do TMIV cung cấp và Motul tại Việt Nam tài trợ 100% phí bảo hiểm. Điều này có nghĩa là chỉ cần sử dụng dầu nhớt Motul, khách hàng sẽ được đăng ký bảo hiểm trực tuyến mà không phải trả bất kỳ chi phí nào. Chương trình bảo hiểm này sẽ chi trả cho các quyền lợi tử vong do tai nạn và trợ cấp điều trị nằm viện do tai nạn, với phạm vi bảo hiểm trên toàn quốc.

Để đăng ký gói bảo hiểm này, khách hàng chỉ cần mua và sử dụng dầu nhớt Motul chính hãng cho phương tiện của mình, sau đó đăng ký thông tin qua trang web của TMIV bằng cách quét mã QR được cung cấp ngay tại các điểm bán của Motul có tham gia chương trình. Quy trình đăng ký được thiết kế đơn giản và thuận tiện, giúp khách hàng dễ dàng hoàn tất chỉ trong vài bước ngắn gọn.

Sự gia tăng của những sự cố không may mắn đòi hỏi những giải pháp bảo hiểm toàn diện để bảo vệ an toàn và tài sản của người sử dụng phương tiện. Trong bối cảnh đó, sự kiện hợp tác giữa Motul tại Việt Nam và Bảo hiểm Tokio Marine Việt Nam không chỉ mang đến một sản phẩm bảo hiểm chất lượng mà còn thể hiện sự quan tâm của hai doanh nghiệp đối với an toàn của khách hàng.

Gói bảo hiểm tai nạn cá nhân là một trong những biện pháp thiết thực giúp giảm bớt gánh nặng tài chính và tâm lý cho mỗi cá nhân trong những tình huống không may xảy ra trong cuộc sống.

Tokio Marine Việt Nam là liên doanh bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên có vốn nước ngoài tại Việt Nam, với sự góp vốn từ Tập đoàn Tokio Marine của Nhật Bản và Tập đoàn Bảo Việt. Thành lập từ năm 1996, công ty đã phục vụ hơn 2.000 khách hàng doanh nghiệp, mang đến các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm đa dạng với chất lượng Nhật Bản, giúp bảo vệ khách hàng trước mọi rủi ro trong kinh doanh và cuộc sống.

Tổng giám đốc TMIV Yasuhiro Takeda phát biểu tại buổi lễ.

Với đội ngũ giám định viên kinh nghiệm và hệ thống hotline hỗ trợ khách hàng 24/7, Tokio Marine Việt Nam khẳng định sẽ đồng hành và mang lại sự hài lòng tới các khách hàng thông qua dịch vụ giải quyết bồi thường nhanh chóng, chuyên nghiệp với cam kết tiêu chuẩn dịch vụ rõ ràng, minh bạch.

Motul là tập đoàn đa quốc gia đến từ Pháp, chuyên về dầu nhớt chất lượng cao, đã xây dựng thương hiệu tại nhiều quốc gia nhờ hệ thống sản phẩm cao cấp và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hàng đầu. Tại Việt Nam, dầu nhớt Motul được phân phối bởi Công ty Cổ phần Dầu nhớt và Hóa chất Việt Nam. Thành lập năm 1994, Vilube là một trong những nhà sản xuất dầu nhớt hàng đầu tại Việt Nam. Từ năm 2006, Vilube và Motul đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, với các sản phẩm của Vilube được Motul bảo chứng về mặt kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sản phẩm chất lượng.

Buổi lễ ký kết diễn ra thành công tốt đẹp.

Sự hợp tác đánh dấu bước tiến quan trọng cả trong lĩnh vực bảo hiểm lẫn lĩnh vực dầu nhớt, không chỉ giúp khách hàng an tâm hơn khi tham gia giao thông mà còn khẳng định sự đồng hành của Motul và TMIV trên mọi nẻo đường. Sự kết hợp giữa hệ thống bồi thường toàn quốc của TMIV và mạng lưới phân phối rộng khắp của Motul hứa hẹn mang lại sự an tâm và tiện lợi tối đa cho người tiêu dùng.

Theo đó, Tokio Marine sẽ triển khai gói bảo hiểm miễn phí trong 3 tháng đầu do Motul tại Việt Nam tài trợ với mục tiêu thu hút 10.000 người tham gia, cả hai kỳ vọng đạt mức tái tục từ 30% - 40% trong năm tiếp theo.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Bảo hiểm Tokio Marine Việt Nam

- Hội sở : phòng 601, tầng 6, tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại: (84-24) 3933 0704

- Website: https://tokiomarine.com.vn/

Công ty Cổ phần Dầu nhớt và Hóa chất Việt Nam (Motul tại Việt Nam)

- Địa chỉ: lầu 29, Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, P.25, Bình Thạnh, TPHCM

- Điện thoại: (84-28) 3513 6015

- Website: https://motulvietnam.com/