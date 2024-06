Bảo hiểm Bảo Việt: 60 năm bảo vệ cuộc sống bình an và thịnh vượng

Đặt những bước chân khởi đầu trên thị trường bảo hiểm từ năm 1965, Bảo hiểm Bảo Việt là đơn vị bảo hiểm phi nhân thọ lâu đời nhất tại Việt Nam. Với sứ mệnh cung cấp dịch vụ bảo hiểm tốt nhất để quản lý rủi ro, mang đến sự bình an và nâng cao chất lượng cuộc sống cho khách hàng, Bảo hiểm Bảo Việt cho biết luôn đặt trọng tâm hướng tới tính nhân văn của bảo hiểm là "An cư lạc nghiệp, An yên sống khỏe".

Bảo hiểm Bảo Việt là nhà bảo hiểm phi nhân thọ lâu đời nhất tại Việt Nam.

60 năm phát triển, Bảo hiểm Bảo Việt đã sở hữu 79 công ty thành viên, hơn 300 phòng giao dịch, hơn 70.000 đại lý và tư vấn viên chuyên nghiệp trải rộng khắp các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Bên cạnh sự phát triển về quy mô và mạng lưới dịch vụ, Bảo hiểm Bảo Việt cũng là đơn vị bảo hiểm phi nhân thọ tiên phong trong việc áp dụng và tích hợp công nghệ vào hoạt động kinh doanh. Với mũi nhọn đầu tư vào quá trình chuyển đổi số, trong những năm gần đây, Bảo hiểm Bảo Việt đã phát triển và ra mắt nhiều sản phẩm Insurtech để đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Điển hình là ứng dụng Baoviet Direct - nền tảng quản lý các dịch vụ bảo hiểm, bồi thường trên điện thoại di động tại Việt Nam - mang lại sự tiện lợi và linh hoạt cho người dùng hay Baoviet Go - bảo hiểm vật chất ô tô tích hợp quản lý hành trình công nghệ Telematics trong quản lý hành trình.

Không chỉ vậy, Bảo hiểm Bảo Việt còn áp dụng công nghệ AI thông qua tính năng Robo Assistant để tối ưu hóa quy trình xử lý bồi thường, hay các ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành ngày một nâng cao trải nghiệm khách hàng. Gần đây nhất, giao diện website mới tiếp tục nâng cấp với các tính năng linh hoạt và tiện ích đa dạng.

Theo đại diện công ty, những cải tiến này đã giúp Bảo hiểm Bảo Việt tạo nên một hệ sinh thái số hoàn thiện và khép kín, đảm bảo an toàn và bảo mật cho người dùng, giúp tăng cường khả năng tiếp cận, tối ưu hóa quy trình và cung cấp trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Bảo hiểm Bảo Việt ghi dấu với nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã ghi dấu nhiều bước chuyển mình mạnh mẽ. Gần 60 năm qua, Bảo hiểm Bảo Việt đã đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt Nam. Chỉ riêng trong năm 2023, Bảo hiểm Bảo Việt đã chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 4.896 tỷ đồng, góp phần ổn định xã hội và phát triển kinh tế.

Xuất phát điểm từ một đơn vị phục vụ một nhóm nhỏ khách hàng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và tàu biển ở miền Bắc, hiện nay Bảo hiểm Bảo Việt đã hình thành và phát triển đa dạng các nghiệp vụ bảo hiểm, bao phủ trên nhiều mặt như sức khỏe, du lịch, tài sản,... đáp ứng linh hoạt lượng lớn nhu cầu của cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Đồng thời, Bảo hiểm Bảo Việt cho hay luôn tích cực xây dựng đa dạng và linh hoạt các chương trình bảo hiểm, phù hợp cho các đối tượng từ 15 ngày tuổi tới 65 tuổi với mức phí tham gia chỉ từ vài chục nghìn đồng, nhằm đảm bảo mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận với bảo hiểm một cách dễ dàng và hiệu quả nhất.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập, Bảo hiểm Bảo Việt đang liên tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi. Cụ thể, từ ngày 6/6 đến ngày 6/8, khách hàng sẽ có cơ hội sở hữu hàng nghìn giải thưởng như 6 xe máy Honda Vision, 600 máy đo huyết áp Omron, 600 cân sức khỏe Rapido, 600 mũ bảo hiểm Asia khi tham gia chương trình "60 năm đồng hành, nhận vạn quà bình an".

Đội ngũ nhân sự của Bảo hiểm Bảo Việt chính là cầu nối "gõ cửa trái tim" khách hàng

60 năm qua, đội ngũ nhân sự chất lượng, giàu chuyên môn chính là cầu nối đưa Bảo hiểm Bảo Việt tới gần hơn với trái tim khách hàng. Với vị thế là nhà bảo hiểm lâu đời nhất tại Việt Nam, Bảo hiểm Bảo Việt cam kết sẽ tiếp tục mang đến những giải pháp đột phá, xác lập vị thế trên bản đồ phát triển và chung tay kiến tạo một xã hội hưng thịnh - bền vững.

Khẳng định "Niềm tin vững chắc - Cam kết vững bền", theo đuổi sứ mệnh cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng đầu để quản lý rủi ro trong cuộc sống, mang đến sự bình an và nâng cao chất lượng cuộc sống của khách hàng luôn là tôn chỉ hoạt động của Bảo hiểm Bảo Việt.