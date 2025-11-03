Bạch Mai huy động y bác sĩ, thiết bị hiện đại phục vụ giải chạy Di sản 2025

Nỗ lực của ban tổ chức nhằm đảm bảo an toàn cho vận động viên

Những năm gần đây, phong trào chạy bộ lan tỏa mạnh mẽ khắp cả nước, từ những con đường nhỏ đến các giải marathon quy mô lớn. Không khí sôi động, tinh thần thể thao và ý chí chinh phục bản thân đã biến mỗi giải chạy trở thành ngày hội của những người yêu vận động.

Tuy nhiên, song hành với niềm hứng khởi đó là mối quan tâm ngày càng lớn về an toàn sức khỏe cho vận động viên. Nhiều người chạy phong trào nhưng thiếu hiểu biết về thể trạng, luyện tập hoặc thi đấu quá sức, dễ dẫn đến những tai biến đáng tiếc nếu không được tư vấn y tế đầy đủ. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị y tế trước giải được ví như “tấm vé an toàn” giúp vận động viên yên tâm chinh phục đường chạy.

Nhận thức rõ điều này, nhiều giải marathon tại Việt Nam đã đầu tư bài bản cho hệ thống y tế, huy động đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng cùng trang thiết bị cứu hộ hiện đại để đảm bảo an toàn tối đa cho người tham gia.

Giải chạy Di sản 2025 thu hút gần 2500 vận động viên tham gia (Ảnh: Standard Chartered Hanoi Marathon).

Là một trong những giải chạy uy tín hàng đầu cả nước, thu hút hàng nghìn vận động viên trong và ngoài nước, Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu trong hành trình hướng tới chuẩn mực quốc tế.

Với mục tiêu bảo vệ sức khỏe và mang đến trải nghiệm an toàn nhất cho vận động viên, Công ty DHA Việt Nam - đơn vị chủ sở hữu và tổ chức giải - đã hợp tác chuyên sâu cùng Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt, đầu ngành trong lĩnh vực cấp cứu, hồi sức và cấp cứu ngoại viện.

“Việc lựa chọn bệnh viện tuyến đặc biệt là nỗ lực của ban tổ chức trong việc thiết lập hệ thống bảo vệ y tế vững chắc, chuyên nghiệp nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn tại các sự kiện thể thao quy mô lớn, đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam”, đại diện công ty Công ty DHA Việt Nam nói.

Sẵn sàng cho một mùa giải an toàn, chuyên nghiệp, hướng tới chuẩn quốc tế

Chia sẻ tại buổi làm việc với Ban tổ chức Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội, PGS.TS Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - cho biết, với thế mạnh đặc biệt trong lĩnh vực cấp cứu, hồi sức và cấp cứu ngoại viện, Bệnh viện Bạch Mai đã xây dựng một hệ thống hỗ trợ y tế dày đặc, bao phủ toàn bộ cung đường thi đấu.

“Chúng tôi đã khảo sát kỹ lưỡng và thiết lập mạng lưới các chốt y tế tại những vị trí chiến lược, bảo đảm tiếp cận nhanh nhất tới các vận động viên gặp vấn đề sức khỏe trong suốt quá trình diễn ra giải. Với các tình huống khẩn cấp, mỗi phút, thậm chí mỗi giây đều có ý nghĩa sống còn. Nếu xử trí đúng và kịp thời ngay từ đầu, chúng ta có thể không chỉ bảo vệ sức khỏe mà còn cứu sống vận động viên”, PGS.TS Vũ Văn Giáp nhấn mạnh.

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai họp bàn kế hoạch cùng Công ty DHA Việt Nam trước ngày thi đấu (Ảnh: Nam Việt).

Theo ông, Bệnh viện Bạch Mai đã bố trí 21 trạm y tế dọc đường chạy để kịp thời tiếp cận, sơ cứu và xử trí ban đầu cho các vận động viên gặp sự cố sức khỏe. Lực lượng tham gia gần 80 cán bộ y tế - bác sĩ, điều dưỡng - được đào tạo bài bản về cấp cứu ngoại viện, túc trực xuyên suốt giải đấu.

Với các tình huống nghiêm trọng như ngừng tim, ngừng tuần hoàn, toàn bộ đội ngũ đều được cấp chứng chỉ cấp cứu ngừng tuần hoàn theo tiêu chuẩn Mỹ. Bên cạnh đó, các tổ y tế và hậu cần được trang bị đầy đủ thuốc men, thiết bị hiện đại; 8 xe cứu thương mang theo máy thở, máy sốc điện, hệ thống oxy sẵn sàng phản ứng nhanh với mọi tình huống.

Tại bệnh viện, mười giường bệnh chuyên dụng tại các đơn vị đầu ngành như Viện Tim mạch, Trung tâm Cấp cứu A9, Trung tâm Đột quỵ, Trung tâm Hồi sức tích cực và Trung tâm Chống độc cũng đã được chuẩn bị để tiếp nhận và xử trí chuyên sâu khi cần thiết. Bệnh viện đồng thời phối hợp với Sở Y tế Hà Nội và các bệnh viện vệ tinh, đảm bảo khả năng vận chuyển và tiếp nhận bệnh nhân nhanh nhất trong mọi tình huống khẩn cấp.

PGS.TS Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Nam Việt).

“Hệ thống hỗ trợ y tế của giải chạy được tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm đầy đủ các cấp độ từ sơ cứu tại chỗ, cấp cứu ngoại viện, vận chuyển cho đến điều trị chuyên sâu, đảm bảo quy trình khép kín và hiệu quả”, ông Giáp nói.

Với sự tham gia của gần 2.500 vận động viên đến từ hơn 70 quốc gia, Hanoi Heritage Marathon 2025 không chỉ là sự kiện thể thao quốc tế mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện, an toàn và có nền y tế đạt chuẩn quốc tế.

PGS.TS Vũ Văn Giáp khẳng định, việc Việt Nam áp dụng những tiêu chuẩn khắt khe trong bảo đảm y tế cho các giải chạy lớn thể hiện sự tiến bộ và chuyên nghiệp hóa trong công tác tổ chức, sánh ngang với các giải marathon danh tiếng như Tokyo hay Boston.

“Chúng tôi cảm ơn đơn vị tổ chức - Công ty DHA Việt Nam - đã tin tưởng và lựa chọn Bệnh viện Bạch Mai làm đối tác y tế. Đây không chỉ là một giải chạy, mà còn là cơ hội để Việt Nam giới thiệu hình ảnh một đất nước thanh bình, an toàn, thân thiện và có nền y tế đạt chuẩn quốc tế”, PGS.TS Vũ Văn Giáp chia sẻ.

Các điểm y tế sẽ được bố trí dọc đường chạy để đảm bảo an toàn cho vận động viên (Ảnh: Standard Chartered Hanoi Marathon).

Lời khuyên từ bác sĩ dành cho vận động viên

Để đảm bảo sức khỏe và hạn chế rủi ro trong quá trình thi đấu, các bác sĩ khuyến cáo vận động viên cần chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể chất lẫn tinh thần trước ngày chạy.

Trước giải, vận động viên nên nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống lành mạnh, tránh ăn quá no hoặc sử dụng thực phẩm khó tiêu. Thay vào đó, nên lựa chọn những món ăn nhẹ, dễ hấp thu nhưng giàu năng lượng để duy trì thể lực ổn định.

Trong khi chạy, cần bổ sung nước và điện giải đúng cách tại các điểm tiếp nước, tuyệt đối không cố gắng vượt quá giới hạn của bản thân. Nếu cảm thấy mệt mỏi, choáng váng hay đau tức ngực, vận động viên cần giảm tốc độ hoặc dừng lại ngay và báo cho tổ y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời. Đây là những lưu ý cơ bản nhưng rất quan trọng giúp duy trì thể lực, phòng ngừa sự cố và đạt kết quả tốt nhất trong ngày thi đấu.

PGS.TS Vũ Văn Giáp chia sẻ: “Chúng tôi cam kết nỗ lực hết mình để đảm bảo an toàn cho tất cả vận động viên, góp phần tạo nên một giải chạy an toàn, ý nghĩa và chuyên nghiệp”.

Theo ông, việc đầu tư nghiêm túc cho công tác y tế thể thao không chỉ là biện pháp bảo vệ sức khỏe người tham gia mà còn là thước đo của sự chuyên nghiệp và tính nhân văn trong tổ chức các giải chạy. Mỗi bước chân chinh phục đều xứng đáng được bảo vệ bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học và đầy trách nhiệm, để hành trình chạm đích không chỉ là chiến thắng của tốc độ, mà còn là minh chứng cho một tinh thần thể thao an toàn, nhân ái và bền vững.