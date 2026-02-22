“Anh hùng" thầm lặng hơn nửa đời người đi cứu những mảnh đời khốn khó

Ông Nguyễn Văn Tác (56 tuổi, trú tại TP Cần Thơ) được người dân địa phương biết đến với hình ảnh một nhà thiện nguyện có lối sống nghĩa tình, luôn giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn.

Ông Nguyễn Văn Tác là người khởi xướng chuyến xe cứu thương 0 đồng tại quê nhà (Ảnh: Việt Hằng).

Từ lúc còn đi học, ông Tác đã theo chân cha đi nấu cơm từ thiện tại bệnh viện. Lòng thương người của ông cứ lớn dần theo thời gian. Năm 2004, ông được UBND xã vận động góp tiền mua một chiếc xe cũ để chở người khó khăn miễn phí tại địa phương.

Ban đầu, những người được giúp đỡ là bà con trong xã, dần dần lan ra huyện trước đây rồi đến các tỉnh, thành như Vĩnh Long, TPHCM, Đà Nẵng, Hà Nội… Những chuyến xe thầm lặng cứ vậy kéo dài suốt hơn 22 năm, giúp đỡ biết bao cuộc đời khốn khó.

Hiện ông Tác là đội trưởng điều hành 3 chiếc xe gồm hai xe cứu thương được trang bị đầy đủ vật dụng y tế và một chiếc xe tải nhỏ. Thành viên trong đội có hơn 30 người thay phiên nhau trực.

Dù không được trả một đồng lương nhưng ai cũng sẵn sàng đi cứu người bất cứ lúc nào. Chỉ cần nhận được điện thoại nhờ hỗ trợ, dù có nửa đêm các thành viên trong đội vẫn ứng cứu kịp thời, giúp bao người thoát khỏi "lưỡi hái tử thần".

Đội thiện nguyện của ông Tác có hơn 30 thành viên, thực hiện nhiều hoạt động như hỗ trợ người khó khăn, xây cầu, làm đường, xây nhà tình thương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong suốt hơn 22 năm làm từ thiện, ông Tác có rất nhiều kỷ niệm khó quên. Ông kể, có một người ở Hà Nội vào đây để làm ăn, khi mất họ thuê xe trả 50 triệu đồng để chở về quê nhưng không nơi nào chịu. Thấy thế ông mới nhận và không lấy một đồng nào.

“Hai anh em trong đội thay phiên nhau đi mấy ngày đêm mới tới nơi. Khi về, người thân tại đó đứng dàn ra hai bên đường, cúi đầu chào xe coi như lời cảm ơn sâu sắc. Khoảnh khắc đó tôi cứ nhớ mãi, cảm động lắm”, ông Tác chia sẻ.

Theo ông Tác, công việc có nặng nhọc tới đâu, ông và các thành viên trong đội vẫn luôn nhiệt tình hỗ trợ 24/7, sống trọn với tinh thần “thương người như thể thương thân”.

Đội xe cứu thương của ông Tác đã đưa hàng trăm người bệnh nguy kịch đến bệnh viện kịp thời (Ảnh: Việt Hằng).

Anh Ngô Văn Năm (40 tuổi, một thành viên trong đội từ thiện của ông Tác) cho biết, anh đã theo đội được gần 6 năm. Suốt thời gian đấy, không chỉ lái xe mà làm đường, xây nhà anh đều tham gia.

“Lần đầu chở người mất tôi cũng run lắm nhưng có anh Tác động viên nên dần quen với những chuyến xe như thế. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dừng công việc thiện nguyện này lại. Tôi sẽ cố gắng làm cho đến khi không còn làm nổi”, anh Năm bày tỏ.

Không chỉ lái xe cứu thương, điều làm cho mọi người ngạc nhiên là từ năm 25 tuổi đến nay, ông Tác đã hiến máu nhân đạo trên 80 lần và hiến tiểu cầu 90 lần. Ngoài ra, ông và anh em trong đội còn tham gia xây cầu, làm đường, xây nhà tình thương để trao cho những gia đình thật sự khó khăn.

Ông Tác đã truyền cảm hứng việc hiến tạng cho các thành viên trong đội, khi tới nay một nửa thành viên đã tham gia hiến mô, tạng (Ảnh: Việt Hằng).

Được nhiều người biết tới xe cứu thương 0 đồng, tuy nhiên ít ai biết rằng một nửa thành viên trong đội thiện nguyện của ông Nguyễn Văn Tác đã đi đăng ký hiến mô, tạng.

Với ông Tác, từ năm 2015 ông bắt đầu ấp ủ việc hiến tạng cứu người khi được gia đình ủng hộ. Tới nay, tấm thẻ đăng ký hiến tạng luôn được ông Tác giữ cẩn thận, lấy động lực sống cho bản thân, làm nhiều việc tốt giúp đời, giúp người.