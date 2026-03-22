Bị vali 16kg rơi trúng đầu, cô gái Anh phát hiện chỉ còn 12 năm để sống

Theo truyền thông nước này, sự việc xảy ra khi Lauren đang đi tàu về nhà tại Cardiff (xứ Wales). Trong lúc tàu di chuyển, một chiếc vali nặng khoảng 16kg từ khoang hành lý phía trên bất ngờ rơi xuống, trúng đầu cô. Lauren sau đó được đưa đến bệnh viện để chụp hình và kiểm tra.

Chính lần kiểm tra này đã phát hiện một “bóng mờ” trong não cô - dấu hiệu dẫn đến chẩn đoán ung thư. Các bác sĩ cho biết cô chỉ còn khoảng 10-12 năm để sống.

Trước đó, Lauren vừa trải qua giai đoạn đáng nhớ trong cuộc sống: Cô đỗ kỳ thi thăng chức và cùng bạn trai Zak mua nhà mới. Chuyến du lịch lần này được xem là khởi đầu cho chuỗi ngày ăn mừng những cột mốc quan trọng ấy.

“Tôi có cảm giác như mặt đất sụp xuống dưới chân. Tôi không biết phải làm gì, thật sự rất khủng khiếp”, Lauren chia sẻ.

Trong suốt một năm trước đó, cô từng gặp nhiều vấn đề sức khỏe như mệt mỏi kéo dài, rối loạn tiêu hóa và thậm chí ngất xỉu. Tuy nhiên, các triệu chứng này được cho là do nội tiết tố hoặc rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) chưa được chẩn đoán.

“Khi nhận kết quả, mọi thứ bỗng trở nên hợp lý. Trước đó tôi từng nghĩ mình có vấn đề tâm lý vì quá nhiều thứ bất ổn xảy ra. Thật kỳ lạ, tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm phần nào vì cuối cùng cũng có lời giải thích”, cô nói.

Một tháng sau, kết quả kiểm tra chuyên sâu hơn cho thấy Lauren có thể mắc u nguyên bào thần kinh đệm - một dạng khối u phát triển nhanh, có thể rút ngắn đáng kể tuổi thọ.

“Lúc đó tôi mới thực sự sốc. Tôi bắt đầu nghĩ rằng mình có thể chỉ còn 2 năm”, cô kể lại.

Tháng 10/2025, Lauren quyết định phẫu thuật tại một cơ sở y tế tư nhân bằng bảo hiểm của bạn trai. Các bác sĩ đã loại bỏ được khoảng 80% khối u.

Tuy nhiên, kết quả sinh thiết sau đó xác định cô mắc u thần kinh đệm ít nhánh độ 2 - một dạng ung thư não hiếm gặp và chưa có phương pháp chữa khỏi, dù đang ở giai đoạn sớm. Khối u nằm ở vùng kiểm soát ngôn ngữ, khiến Lauren từng mất khả năng nói và suy giảm đáng kể chức năng nhận thức.

“Cảm giác như ai đó đã cho tôi một bộ não mới. Mọi thứ trở nên xa lạ, tôi không còn là chính mình nữa. Tôi đã đánh giá thấp sự khó khăn của tháng đầu tiên sau phẫu thuật. Tôi chỉ mong sớm cảm thấy ổn trở lại”, cô chia sẻ.

Hiện tại, Lauren được theo dõi bằng cách chụp chiếu định kỳ mỗi 3 tháng để kiểm tra tình trạng khối u, đồng thời chuẩn bị điều trị bằng thuốc đặc trị tại cơ sở tư nhân. Cô cho biết hành trình đối mặt với bệnh tật không chỉ khó khăn với bản thân mà còn là nỗi đau lớn với gia đình cô.

“Điều này rất khó khăn với tôi, nhưng với gia đình còn khó hơn. Ai cũng nói giá như người bệnh là họ, không phải tôi. Và tôi thực sự nhìn thấy điều đó trong ánh mắt họ - nỗi đau khi họ muốn gánh thay tôi. Tôi không mong điều này xảy ra với bất kỳ ai”, Lauren chia sẻ.